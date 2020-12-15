Galata Köprüsü'ndeki balıkçılara koronavirüs denetimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Galata Köprüsü'ndeki balıkçılara koronavirüs denetimi

15.12.2020 12:54 | Son Güncelleme: 15.12.2020 13:07
Galata Köprüsü'ndeki balıkçılara koronavirüs denetimi

İBB Zabıta Ekipleri, kent genelinde olta balıkçılığı yapılan sahil bantlarında yeni koronavirüs önlemlerini denetledi.

İBB Zabıta Ekipleri, kent genelinde olta balıkçılığı yapılan sahil bantlarında yeni koronavirüs önlemlerini denetledi. Ekipler, Galata Köprüsü'nde balık tutanları 3 metre şartı, sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı. 

İBB Zabıta Ekipleri, kent genelinde olta balıkçılığı yapılan sahil bantlarında yeni Koronavirüs önlemlerini denetledi. Eminönü, Karaköy, Bebek, İstinye, Unkapanı ve Galata köprülerinde yere konulan işaretlerle balıkçılar arasında mesafenin en az 3 metre olması sağlandı. Denetimler kapsamında maske takılması ve açık havada sigara içilmemesi konusunda da ekipler uyarılarda bulundu. Ayrıca deniz zabıtası da denizden denetimlere destek sağladı.

BALIKÇILAR MEMNUN

Galata Köprüsü'nde balık tutmaya gelen Osman Ürer, "Çok güzel bir şey. Çok iyi oldu böyle. İnşallah devam eder bu şekilde. Eskiden dip dibeydik. Şimdi böyle biraz daha iyi oldu. Bu şekilde devam edebilirsek daha da güzel olacak her şey. Yer kavgası devamlı olurdu burada. Bu şekilde olunca kimsenin kavga etmeye yüzü kalmadı artık. Erken gelen yeri kapıyor. Soğuğa rağmen hala geliyoruz. Hoşuma gidiyor benim. Balık tutmayı seviyorum. Soğuk ve yağmurlu havada daha çok seviyorum" dedi.

"ARTIK KAFAMIZ RAHAT OLTA SALLIYORUZ"

20 yıldır balık tuttuğunu söyleyen Fahrettin Özlü ise, "Bu yeni kurallar gerçekten çok güzel oldu. Çok daha rahat olta sallıyoruz. Oltalarımız karışmıyor, pandemiden dolayı da kafamız çok rahat. Eskiden insanlar üst üste atardık oltayı. Dolayısıyla hastalık geçebilirdi yani ama şimdi çok rahatız. Yapana, düşünene teşekkür ederim. Bu bir hobi. Kar da yağsa, 60 derece sıcak da olsa bu içinden gelen bir hobi olduğu için insan vazgeçemiyor" diye konuştu.


Galata Köprüsü'ndeki balıkçılara koronavirüs denetimi
Galata Köprüsü'ndeki balıkçılara koronavirüs denetimi
Galata Köprüsü'ndeki balıkçılara koronavirüs denetimi
Galata Köprüsü'ndeki balıkçılara koronavirüs denetimi
Galata Köprüsü'ndeki balıkçılara koronavirüs denetimi
Galata Köprüsü'ndeki balıkçılara koronavirüs denetimi
Galata Köprüsü'ndeki balıkçılara koronavirüs denetimi
Galata Köprüsü'ndeki balıkçılara koronavirüs denetimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burçak Bozkuş

İlgili Haberler

(Havadan fotoğraflarla) Galata Köprüsü'nde olta balıkçılarına '3 metre kuralı' denetimi
(Havadan fotoğraflarla) Galata Köprüsü'nde olta balıkçılarına "3 metre kuralı" denetimi
Galata Köprüsü'nde olta balıkçılarına mesafe denetimi
Galata Köprüsü'nde olta balıkçılarına mesafe denetimi
GALATA KÖPRÜSÜ'NDE SOSYAL MESAFELİ AV BAŞLADI; BALIKÇILAR MEMNUN
GALATA KÖPRÜSÜ'NDE SOSYAL MESAFELİ AV BAŞLADI; BALIKÇILAR MEMNUN
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Koca Mustafa Varank Abdülhamit Gül Meral Danış Beştaş
Magazin Nilgün Belgün Hakan Taşıyan Defne Samyeli İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Çağdaş Atan Burak Yılmaz Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler S 400 Çocuk Rusya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Galata Köprüsü'ndeki balıkçılara koronavirüs denetimi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 13:07:31. #1.14#
title