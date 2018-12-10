Fulham Teknik Direktörü Claudio Ranieri, Islam Slimani'yi İstiyor

Fenerbahçe'de sezon başında bu yana istenen performansın çok uzağında kalan ve son haftalarda eleştirilmeye başlanan Islam Slimani, kiralık sözleşmesi sona ermeden Premier League'e dönebilir. İngiliz basınında yer alan haberde, gol yollarında alternatiflerini arttırkak isteyen Fulham Menajeri Claudio Ranieri'nin, Islam Slimani ile ilgilendiği belirtildi.

LEİCESTER CİTY'DEN ESKİ ÖĞRENCİSİ

Fenerbahçe'deki geleceği tartışılan Slimani için devreye giren Fulham, sarı-lacivertlilerin kiralık sözleşmesini feshetmesi halinde Slimani için Leicester City'e teklif yapması bekleniyor. Ranieri'nin Leicester City'i Premier League'de şampiyon yaptığı dönem takımda olan Slimani'yi yakından tanıdığı için öncelik vereceği belirtildi.

BU SEZON 4 GOLÜ BULUNUYOR

Sezon başında Leicester City'den kiralanan Slimani Fenerbahçe formasıyla çıktığı 17 resmi maçta sadece 4 gole imza atabildi.

(Sporx)