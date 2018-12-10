Fulham Teknik Direktörü Claudio Ranieri, Islam Slimani'yi İstiyor
Fulham Teknik Direktörü Claudio Ranieri, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaratan Islam Slimani'yi transfer etmek istiyor.
Fenerbahçe'de sezon başında bu yana istenen performansın çok uzağında kalan ve son haftalarda eleştirilmeye başlanan Islam Slimani, kiralık sözleşmesi sona ermeden Premier League'e dönebilir. İngiliz basınında yer alan haberde, gol yollarında alternatiflerini arttırkak isteyen Fulham Menajeri Claudio Ranieri'nin, Islam Slimani ile ilgilendiği belirtildi.
LEİCESTER CİTY'DEN ESKİ ÖĞRENCİSİ
Fenerbahçe'deki geleceği tartışılan Slimani için devreye giren Fulham, sarı-lacivertlilerin kiralık sözleşmesini feshetmesi halinde Slimani için Leicester City'e teklif yapması bekleniyor. Ranieri'nin Leicester City'i Premier League'de şampiyon yaptığı dönem takımda olan Slimani'yi yakından tanıdığı için öncelik vereceği belirtildi.
BU SEZON 4 GOLÜ BULUNUYOR
Sezon başında Leicester City'den kiralanan Slimani Fenerbahçe formasıyla çıktığı 17 resmi maçta sadece 4 gole imza atabildi.
(Sporx)
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yanına ismaili koyun eşantiyon olarak gitsin soyunma odasını filan temizlerCevap Yaz Yayından Kaldır
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UÇAK PARASINI BEN VERİM HEMEN GİTCevap Yaz Yayından Kaldır
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Küçük enişte asgari ücret 2.200 tl kendi belediyelerinde demiş yapmazsan sana buradan seçimden sonra öyle sallayacağım fena olacakCevap Yaz Yayından KaldırÖRÜMCEK: SEN ÖNCE HANGİ HABERİN ALTINA HANGİ YOUMU YAZDIĞINA BİR BAK. ÖRÜMCEK KAFA1 Yayından Kaldır