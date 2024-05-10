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Erol Bilecik kimdir? Erol Bilecik hangi takımlı?

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Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Erol Bilecik, Ali Koç'un Olağan Seçimli Genel Kurul'la ilgili Sadettin Saran ile cumartesi günü bir araya geleceğini açıkladı. Peki, Erol Bilecik kimdir? Erol Bilecik hangi takımlı?

Fenerbahçe'de yapılacak başkanlık seçimi öncesinde Yönetim Kurulu Üyesi Erol Bilecik, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Erol Bilecik, Ali Koç ve Sadettin Saran'ın seçime ilişkin bir görüşme gerçekleştireceğini duyurdu. Peki, Erol Bilecik kimdir? Erol Bilecik hangi takımlı?

EROL BİLECİK KİMDİR?

Doğum: 26 Kasım 1962 (61 yıl yaşında), Hatay, Türkiye

Nevres Erol Bilecik (d. 26 Kasım 1962; Antakya, Hatay) Türk iş insanı, eski Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı, Index Grup CEO'su.

İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden 1987 yılında mezun oldu.[1] Mezuniyetin hemen ardından, yüzde 100 Alman sermayesi bir şirket olan Nixdorf Computer'de Sistem Analisti olarak çalışan Bilecik, bu görevi iki yıl boyunca sürdürdü. Sonrasında ise Index'in kurulma süreci başladı. Erol Bilecik 3 Haziran 2018'de Fenerbahçe SK başkanlığına gelen Ali Koç'un listesinde yer aldı. Aynı zamanda 1907 Fenerbahçe Derneği'nde başkan yardımcısı olarak etkindir

Index Grup

İTÜ'lü üç bilgisayar, bir makine mühendisinin ortaya koyduğu iş fikri, 1989 Temmuz ayında hayata geçirildi. 1989 yılında Index Bilgisayar'ın kurucu ortaklarından biri olarak firmanın genel müdürlük görevini üstlenen Erol Bilecik, 1999 yılı itibarıyla Index Grup bünyesindeki Index Bilgisayar, Despec, Datagate, Neteks, Homend, Artım ve Teklos'un CEO'su ve yönetim kurulu başkanlığını yapıyor.

HANGİ TAKIMLI

Erol Bilecik için Fenerbahçe babadan kalan bir sevgi ve doğduğu yerlerden kalan bir miras gibi. Hayatının neredeyse her ekseninde Fenerbahçe olan Erol Bilecik'in ailesinde taraftarlık konusunda tam bir çeşitlilik hakim. Oğlu Kaan ve eşi İnci Hanım Galatasaraylı iken kendisi ve kızı Naz da babası gibi Fenerbahçe taraftarı. Aile içinde ezeli rakiplerin, farklı renklerin karşılıklı aşkını paylaşıyorlar. Erol Bilecik, halihazırda Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kongre üyesi ve aynı zamanda Fenerbahçe 1907 Derneği'nin de yönetim kurulu üyesi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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