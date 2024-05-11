Fenerbahçe kart sınırında olan oyuncular kimler (GS-FB derbi öncesi)?

Sarı-lacivertliler son haftalarda yaptığı puan kaybıyla şampiyonluk şansını zora soktu. Geçtiğimiz hafta Konyaspor maçından beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, taraftarının önünde Kayserispor'u mağlup ederek moral bulmak istiyor. Fenerbahçe kart sınırında olan oyuncular kimler?

FENERBAHÇE KART SINIRINDA OLAN OYUNCULAR KİMLER?

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'u ağırlıyor. Şampiyonluk ihtimalini son haftalara taşımak isteyen İsmail Kartal ve öğrencileri, Kayserispor maçından 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

Fenerbahçe - Kayserispor karşılaşması 12 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe'de

Dzeko,

Tadic,

Batshuayi,

Cengiz,

Mert Müldür,

Ferdi,

Becao sarı kart ceza sınırında.