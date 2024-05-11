Galatasaray kart sınırında olan oyuncular kimler (GS-FB derbi öncesi)?

Sezonun en istikrarlı takımlarından olan Galatasaray'da gözler şampiyonluğa çevrildi. Fenerbahçe'nin puan kaybettiği hafta kazanarak rakibiyle puan farkını açan sarı-kırmızılılar, Fatih Karagümrük deplasmanında galibiyet için sahaya çıkıyor. Peki, Galatasaray kart sınırında olan oyuncular kimler?

GALATASARAY KART SINIRINDA OLAN OYUNCULAR KİMLER?

Süper Lig'de sezonun sona ermesine 3 hafta kala Galatasaray, Fatih Karagümrük'e konuk oluyor.

36. Hafta mücadelesini Volkan Bayarslan yönetecek. Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele 12 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da başlayacak.

Fatih Karagümrük - Galatasaray mücadelesi beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Galatasaray'da:

Lucas Torreira,

Victor Nelsson,

Hakim Ziyech,

Kerem Aktürkoğlu,

Kaan Ayhan,

Sergio Oliveira

Davinson Sanchez, VavaCars Fatih Karagümrük ile oynanacak maçta sarı kart görmeleri halinde Fenerbahçe maçındaduruma düşecekler.