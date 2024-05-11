Galatasaray kart sınırında olan oyuncular kimler (GS-FB derbi öncesi)?
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fatih Karagümrük, lider Galatasaray'ı ağırlıyor. Ezeli rakibi Fenerbahçe ile puan farkını açmayı hedefleyen Galatasaray, Karagümrük deplasmanından üç puanla dönmeyi hedefliyor. Peki, Galatasaray kart sınırında olan oyuncular kimler
Sezonun en istikrarlı takımlarından olan Galatasaray'da gözler şampiyonluğa çevrildi. Fenerbahçe'nin puan kaybettiği hafta kazanarak rakibiyle puan farkını açan sarı-kırmızılılar, Fatih Karagümrük deplasmanında galibiyet için sahaya çıkıyor. Peki, Galatasaray kart sınırında olan oyuncular kimler?
GALATASARAY KART SINIRINDA OLAN OYUNCULAR KİMLER?
Süper Lig'de sezonun sona ermesine 3 hafta kala Galatasaray, Fatih Karagümrük'e konuk oluyor.
36. Hafta mücadelesini Volkan Bayarslan yönetecek. Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele 12 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da başlayacak.
Fatih Karagümrük - Galatasaray mücadelesi beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Galatasaray'da:
Lucas Torreira,
Victor Nelsson,
Hakim Ziyech,
Kerem Aktürkoğlu,
Kaan Ayhan,
Sergio Oliveira
Davinson Sanchez, VavaCars Fatih Karagümrük ile oynanacak maçta sarı kart görmeleri halinde Fenerbahçe maçındaduruma düşecekler.