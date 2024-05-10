Cihan Çanak kimdir? Cihan Çanak kaç yaşında, mevkiisi ne, hangi takımda oynuyor?

Fenerbahçe ve Trabzonspor, Belçika Ligi ekiplerinden Standard Liege'in formasını giyen Cihan Çanak'ın durumunu sordu. Performansıyla büyük beğeni alan genç yıldızın Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen Borussia Dortmund tarafından da yakından takip edildiği öğrenildi. Çanak, U20'de Belçika, U21'de ise Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda forma giymeyi seçmişti. Cihan Çanak kimdir? Cihan Çanak kaç yaşında, mevkiisi ne, hangi takımda oynuyor?

CİHAN ÇANAK KİMDİR?

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Belçika Ligi ekiplerinden Standard Liege'in formasını giyen Cihan Çanak'ın durumunu sordu.

DÜNYA DEVLERİ PEŞİNDE

Fenerbahçe'nin de yakından ilgilendiği ifade edilen Cihan Çanak için Trabzonspor'un da devrede olduğu kaydedilmişti. Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde Paris Saint-Germain'i elemeyi başaran ve finalde Real Madrid'in rakibi olan Borussia Dortmund'un da Cihan Çanak'ı yakından takip ettiği öğrenildi.

A MİLLİ TAKIMI SEÇTİ

Belçika ekibi Standard Liege'de mücadele eden Cihan Çanak, U20'de Belçika, U21'de ise Türkiye A Milli Futbo Takımı'nda forma giymeyi seçmişti. 19 yaşındaki yıldız adayı, Türkiye U21 Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İtalya ile karşılaştığı maçta sonradan oyuna girmişti.