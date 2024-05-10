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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türkiye Voleybol Federasyonu'nu övdü

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, milli takımların başarılarından ötürü Türkiye Voleybol Federasyonu'nu övgüyle bahsetti. Sezon açılış töreninde konuşan Koç, voleybolun Türkiye'de her geçen yıl kalitesinin arttığını belirtti ve milli takımların başarılı bir sezon geçireceğine inandığını dile getirdi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, milli takımlar bazında kazanılan başarılardan ötürü Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan (TVF) övgüyle bahsetti.

FIVB Milletler Ligi ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı ile FIVB Milletler Ligi'nde yer alacak A Milli Erkek Voleybol Takımı için sezon açılış töreni gerçekleştirildi. Törene katılan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kulüp bazında başarılı bir dönem yaşadıklarını söyleyen Ali Koç, Türkiye'de voleybolun kalitesinin her geçen yıl attığını dile getirdi. Bu sezon da milli takımların geçen seneki başarıyı yakalayacağına inandığını aktaran Koç, "Olağanüstü 2023 geçirdik. Buraya gelmek zor, burada kalmak daha da zor. İnşallah bu başarıların üstüne koyarak devam ederiz. Bu tesadüfi bir başarı değil. Kadın voleybol ekosistemi, İsviçre saati gibi çok iyi çalışıyor. Başkanımızın ve yönetim kurulunu tebrik etmek istiyorum. Kulüp başkanı olarak federasyonla nasıl ilişkiler kurulduğunu, federasyonun kulüplere nasıl yaklaştığını biliyorum. Daha da önemlisi sadece kulüplere değil çocuklara kadar bir yol haritası ve stratejileri var. Bu meyve verdikçe takımlarımızın ve milli takımın oyuncu havuzu çok çok gelişecek. O yüzden kadınlarımız aynı şekilde başarılarının üstüne koyarak devam ederler. Erkek voleybolda da başarılar gelmeye başladı. Sayın başkan birkaç sene önce bana, erkek voleybolda neler yapmak istediğini anlatmıştı. Adım adım onlar da gerçekleşmeye başladı. Belki bu sene hem kadın hem erkek takımı olimpiyatlara giden birkaç ülkeden oluruz. İnşallah erkekler de kotayı alırlar. Fenerbahçe Kulübü Başkanı olarak federasyonu tebrik ediyorum. Çorbada bizim de tuzumuz varsa ne ala" diye konuştu.

Ali Koç'a teşekkür eden Mehmet Akif Üstündağ da, "Muhteşem bir 2023 yılını geride bıraktık. Yine çok güzel bir yıl geçirmek için Ali Koç başkanın ev sahipliğinde bir araya geldik. 2024'te de beklenti yüksek, çıta yüksek. Çok büyük zaferler elde ettik. Hiçbir ülkeye nasip olmayan bir senede 3 kupa kazandık. Bunun tesadüf olmadığını, sürdürülebilir olması için de bu mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Ekibime ve bütün camiama güveniyorum. En iyi sonuçlarla Paris'ten de Milletler Ligi'nden de dönmek için gayret sarf edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takım Fenerbahçe Türkiye Ali Koç Spor Güncel Haberler

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