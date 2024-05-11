Şampiyonluğu zora sokan İsmail Kartal'ın tüm takımdan tek bir isteği var: 3 maçı da kazanın

Süper Lig devi Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, öğrencilerini ayağa kaldırmak için konuşma üstüne konuşma yapıyor.

GALATASARAY İLE 6 PUAN FARK VAR

Bu sezona oldukça iddialı başlayan İsmail Kartal'ın ekibi önce Sivas'tan 2-2'lik, ardında Konya'dan 0-0'lık beraberliklerle döndü. Bitime 3 hafta kala lider Galatasaray ile puan farkı 6'ya yükseldi.

"YAPMAMIZ GEREKEN BELLİ"

Matematiksel olarak şans sürse de futbolcuların artık şampiyonluğa inancı kalmadı. İsmail Kartal, futbolcularını motive etmek ve moral vermek için toplantı üstüne toplantı yapıyor. Sık sık toplu ve bireysel konuşmalara imza atan deneyimli teknik adamın dün öğrencilerine yönelik konuşmasında, "İşimizin çok zor olduğu bir gerçek. Ancak yapmamız gereken de belli. Önce kendi sahamızda Kayseri'yi yenmeliyiz. Ardında Rams Park'a gideceğiz. Bizim için Galatasaray galibiyeti, sezon boyunca durmadan bizi destekleyen taraftara ve camiamıza ödenecek bir borç. Son haftada ise İstanbulspor'u yeneceğiz" dediği öğrenildi.