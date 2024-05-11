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Şampiyonluğu zora sokan İsmail Kartal'ın tüm takımdan tek bir isteği var: 3 maçı da kazanın

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Fenerbahçe'de Süper Lig'de lider olan Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşülmesi sonrası teknik direktör İsmail Kartal, futbolcuları ayağa kaldırmak için konuşma üstüne konuşma yapıyor. Son virajda Kartal, futbolcularına Galatasaray derbisine yönelik ültimatom verdi. Kartal, "Artık yapmamız gereken belli" diyerek son 3 maçı kazanmaları gerektiğini vurguladı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, öğrencilerini ayağa kaldırmak için konuşma üstüne konuşma yapıyor.

GALATASARAY İLE 6 PUAN FARK VAR

Bu sezona oldukça iddialı başlayan İsmail Kartal'ın ekibi önce Sivas'tan 2-2'lik, ardında Konya'dan 0-0'lık beraberliklerle döndü. Bitime 3 hafta kala lider Galatasaray ile puan farkı 6'ya yükseldi.

"YAPMAMIZ GEREKEN BELLİ"

Matematiksel olarak şans sürse de futbolcuların artık şampiyonluğa inancı kalmadı. İsmail Kartal, futbolcularını motive etmek ve moral vermek için toplantı üstüne toplantı yapıyor. Sık sık toplu ve bireysel konuşmalara imza atan deneyimli teknik adamın dün öğrencilerine yönelik konuşmasında, "İşimizin çok zor olduğu bir gerçek. Ancak yapmamız gereken de belli. Önce kendi sahamızda Kayseri'yi yenmeliyiz. Ardında Rams Park'a gideceğiz. Bizim için Galatasaray galibiyeti, sezon boyunca durmadan bizi destekleyen taraftara ve camiamıza ödenecek bir borç. Son haftada ise İstanbulspor'u yeneceğiz" dediği öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

İsmail Kartal Galatasaray Fenerbahçe Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (14)

Aras Yılmaz:

Fetosaray yine şampiyon bu sene. Çok sevinmeyin Atatürk ün cumhuriyetin takımı yerli milli Fenerbahçe en yakın zamanda hak ettiğini alacak.

26
103
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Dursun Dilek:

Lan oglum o takimlar kuruldugunda ataturk mu vardi ????

yanıt10
yanıt4
Sinan Bulduk:

İsmail , kalk oğlum işe geç kalacaksın :)

109
7
yanıtYanıtla
Sinan Bulduk:

Gece bir yerleri açıkta uyumuş yine İsmail :)

71
6
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Seko:

Biri ismaile söylesin GALATASARAY şampiyon oldu

66
6
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Netherill:

siz elinizden geleni yaptınız hatalar da olsa puan kayıplarıda olsa emeğinize sağlık. siyasi gücümüz yok malesef. her sene bizi yarışta tutup başkasının şampiyon yapılmasını artık sizlere bağlamıyoruz kolay değil tüm maçları kazanıp şampiyon olmak lakin artık bizim başımıza hükümet yanlısı bir başkanın gelmesi şart yoksa seneyede kazanamayız.

11
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Veysel null:

madem hükümet yanlısı bir başkanınız yok diye şampiyon olamadınız neden wifi şifresi takımından 6 yediniz? Neden ilk defa karşınıza adı bilinen bir takım olan Olympiakos a elendiniz?

yanıt12
yanıt1
Seko:

Şundaki umudun onda biri bends olsa başaramayacağım iş olmaz....

37
3
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Gedik Imdat:

Niğde’ye ne taraftan gidiliyor…..??

35
4
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sinan çayırcı:

Matematiksel olarak şansımız var demiş ??

25
2
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