AFYONKARAHİSAR - "Frigya'nın kalbi" Ayazini köyü, başlatılan projelerle çekim merkezi olacak

Afyonkarahisar'da, tarihi "Frig Vadisi'nin kalbi" olarak nitelendirilen İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyünün, devam eden projelerin tamamlanmasıyla yakın yakın zamanda önemli bir turizm destinasyonu olması bekleniyor.

Afyonkarahisar'da, tarihi "Frig Vadisi'nin kalbi" olarak nitelendirilen İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyünün, devam eden projelerin tamamlanmasıyla yakın yakın zamanda önemli bir turizm destinasyonu olması bekleniyor.

Frigya'nın en önemli kaya yerleşimleri, oyma kaya mezarları, peribacaları, şapel, kilise ve Avdalaz Kalesi'nin bulunduğu Ayazini köyünde Afyonkarahisar Valiliğinin başlattığı "Frigya Açık Hava Müzesi ve Karşılama Merkezi", "Ayazhan Restorasyonu" ve "Sokak Sağlıklaştırma" projelerine köy halkı da destek veriyor.

Nevşehir Ürgüp/Göreme, Bursa Cumalıkızık ve İzmir Şirince gibi önemli bir turizm köyü olmayı hedefleyen Ayazinililer, bahar ayında başlaması düşünülen turizm hareketliliği için bir taraftan evlerinde inşaat çalışmalarına başlarken, bir taraftan da planlanan eğitim ve gezilere katılmaya hazırlanıyor.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, AA muhabirine, kentte ciddi bir turizm atılımı başlattıklarını, paydaş kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarının projelere destek verdiğini söyledi.

"Frigya'nın kalbi" olarak nitelendirilen Ayazini köyünün 3 bin yıllık bir tarihe ve kültüre ev sahipliği yaptığını dile getiren Çiçek, şunları kaydetti:

"Buradaki tarihi eserler ilk günkü gibi köyün içerisinde arkeolojik bir kent şeklinde miras olarak duruyor. Buraya mutlaka dokunmak gerekiyordu. Gerçekten inanılmaz bir yer ve ziyaret edenlerin hayran kalmaması mümkün değil. Burada bir takım altyapı eksiklerimiz vardı. 'Ayazini'ye ne yapabiliriz?' diye köylülerimizle oturduk konuştuk. Akabinde de hızla burada ciddi projelere başladık."

"Türkiye'de herkesin tanıyacağı ve görmek isteyeceği bir destinasyon olacak"

Çiçek, başlattıkları "Frigya Açık Hava Müzesi ve Karşılama Merkezi" ve "Sokak Sağlıklaştırma" ile "Ayazhan Restorasyonu" çalışmalarının devam ettiğini anlattı.

Köylülerin de projelere destek verip sahiplendiğine dikkati çeken Çiçek, şöyle devam etti:

"Ayazinililerin hepsi nasıl bir tarihin üzerinde oturduklarını kendi gözleriyle de gördüler. Biz henüz büyük bir tanıtıma girmedik. Çok küçük çalışmalarımızın ardından bile köye, yurt içinden ve yurt dışından akın akın ziyaretçiler şimdiden gelmeye başladı. Biz de elimizi çabuk tutmamız gerektiğini anladık. Şimdi de arkadaşlarımız gece gündüz demeden orada çalışmalarını sürdürüyor. Ayazini köyümüz inanılmaz şekilde değerlendi. Köylülerimizin hepsi bir şeyler yapmak istiyor. Kimisi evini restorana çeviriyor kimisi el sanatları ve yöresel lezzetler satış yerleri oluşturmak için seferber olmuş durumda. Çok yakın zamanda Ayazini, inanılmaz turizm potansiyeliyle Türkiye'de herkesin tanıyacağı ve görmek isteyeceği bir destinasyon olacak. Bu konuda kararlıyız ve bunu da başaracağız."

Çiçek, turizm sloganlarının "#gizemlişehirafyonkarahisar", bu gizemin de en büyük yerinin Ayazini köyü olduğunu sözlerine ekledi.

"Farklı turizm köylerine geziler düzenleyeceğiz"

Köy muhtarı Bekir Yılmaz da Afyonkarahisar Valiliği öncülüğünde Ayazini'de proje bazlı yatırımların, çalışmalarının hızla devam ettiğini aktardı.

Köylüler olarak, Ayazini'nin "turizm köyü" olması için yürütülen yatırım projelerini desteklediklerini vurgulayan Yılmaz, "İnşallah, köyümüzdeki bu inşaat çalışmaları en kısa sürede tamamlanacak. Bahar ayında Ayazini köyümüzün kaderi değişecek. Ayazini'miz Ürgüp Göreme, Bursa Cumalıkızık ve İzmir Şirince gibi bir turizm köyü olacak. Burası tarih ve doğayla iç içe bir nokta. Bu arzumuzu da en kısa sürede hayata geçireceğiz." diye konuştu.

Köylerine "talih kuşu" konduğunu ifade eden Yılmaz, "Köylülerle turizm konusunda sürekli toplantılar gerçekleştiriyoruz. Halkımız da şimdiden turizme yönelik evlerinde tadilat çalışmaları yapıyor. Yakın zamanda turizm konusunda vatandaşlarımıza çeşitli kurslar açılacak. Ülkemizdeki farklı turizm köylerine geziler düzenleyeceğiz. Köyümüze gelen misafirlere nasıl hizmet verileceğini belirleyeceğiz." dedi.

Köy sakinlerinden İlyas Toklu da turizm yatırımlarına tam destek verdiklerini belirterek, yerli ve yabancı turistleri, bahar aylarında tarihi ve doğal güzellikleri görmek için Frigya'ya davet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz