Fransız askısı yaptıran Serap Paköz'den ilk açıklama

Fransız askısı yaptıran Serap Paköz, ilk kez Nişantaşı'nda ortaya çıktı. Snob Magazin'in objektifine takılan ünlü sunucu, son durumu hakkında bilgi verdi. İşte detaylar...

Geçtiğimiz günlerde Fransız askısı yöntemi ile yüzünü gerdiren Serap Paköz, ilk kez Nişantaşı'nda ortaya çıktı. Aracın içinde Snob Magazin'in objektifine takılan sunucu, ilk kez açıklama yaptı. Paköz, "Doktorumundan çıktım. Bir kaç gün sonra yeni halime kavuşacağım. Yeni halimi heyecanla bekliyorum. Kendimle barışık olan bir insanım" dedi.

Paköz, bir takipçisinin "Estetiğin bile reklamını yapıyorsunuz. Hayatınız beleş..." yorumuna sosyal medyadan yanıt vermişti. Ünlü sunucu, "Ben, 'Kızım, işçinin alnının teri kurumadan, parasını ödeyeceksin' diyen bir babanın kızıyım. Bu öğretiyle büyüdüm. Beleşçilik kitabımda yazmadı, yazmaz da. Merak edenler için faturamı da koyabilirim ama o görgüsüzlük de bana göre değil! Sevgilerimle..." yanıtını vermişti.

Kaynak: Snob Magazin