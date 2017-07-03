Fransa, Sonbaharda Ohal'i Kaldırıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 2015'teki terör saldırısından beri devam eden olağanüstü hali sonbaharda kaldıracağına söz verdi ve "Fransız halkının özgürlüklerini yeniden inşa edeceğim; çünkü bu özgürlükler, güçlü bir demokrasinin önkoşullarıdır," dedi.



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Versailles Sarayında yaptığı konuşmada, Paris'te 2015 yılının Kasım ayında 130 vatandaşın ölümüyle sonuçlanan terör saldırısından beri ülkede devam eden olağanüstü hali bu sonbaharda sonlandıracağını açıkladı.



Macron, senatör ve milletvekillerine yaptığı konuşmasında "Bu sonbaharda olağanüstü hali kaldırarak Fransız halkının özgürlüklerini yeniden inşa edeceğim; çünkü bu özgürlükler, güçlü bir demokrasinin var olmasının önkoşullarıdır." dedi.



Milletvekili sayısını azaltacak, vatandaşa söz hakkı verecek



Macron ayrıca, parlamentodaki milletvekili sayısını üçte bir oranda azaltmayı düşündüğünü ve vatandaşlara önemli konularda parlamentoda daha fazla söz hakkı vermeyi hedeflediğini belirtti.



Fransa Cumhurbaşkanı Macron geçen ay terörizmle mücadele için güçlü bir yasa tasarısı gündeme getirmişti. Aynı yasa tasarısıyla 2015 yılından beri beş kez uzatılan olağanüstü hali kaldırmak da mümkün olacak.



Şu anda halen devam eden olağanüstü hal temmuz ayının ortasında son bulacak, fakat yeni yasa tasarısı hazırlanana kadar Macron'un merkezci Yürüyüş Hareketi Partisi'nin yeni hükümetinin olağanüstü hali 1 Kasım'a kadar uzatması bekleniyor.



"Terör önlemleri, yasal protestoları engellemek için kullanılıyor"



Yeni yasa tasarısı, Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Komitesi gibi grupların karşı çıkmasına rağmen Fransız Yüksek İdari Mahkemesi'nden destek aldı.



Uluslararası Af Örgütü, geçen ay Fransız otoritelerinin terör karşıtı önlemleri yasal protestoları engellemek için kötüye kullandığından şikayet etmişti.



Radikalleri desteklediği düşünülen ibadethaneler kapatılacak



Yeni terörle mücadele yasası, Fransız otoritelerine saldırı riski altında olduğu düşünülen etkinlik ya da alanlarda mahkeme izni olmaksızın harekete geçme hakkı verebilecek.



Ayrıca, yeni yasa tasarısı aşırılığı savunduğu öngörülen/düşünülen ibadethanelerin de 6 aya kadar kapatılmasının önünü açacak.



Başbakan Edouard Philippe, yeni tasarının özgürlüklere saygı duymakla güvenliği sağlamlaştırma arasındaki dengeyi sarsacağını savundu.



Macron'un Versailles Sarayı'nda yaptığı konuşmayı desteklemeyen 'Boyun Eğmeyen Fransa' hareketi başkanı Jean- Luc Mélenchon 17 milletvekili ile birlikte Macron'un konuşmasına katılmazken, Paris'in Place de la République meydanında boykot eylemi düzenledi. - Paris