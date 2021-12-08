Fransa Senatosu'nda Ankara Anlaşması'nın 100. Yılı Konferansı - Haberler
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Fransa Senatosu'nda Ankara Anlaşması'nın 100. Yılı Konferansı

İhlas Haber Ajansı / Tansu Sarıtaylı - Haberler | Güncel

- Fransa Senatosu'nda Ankara Anlaşması'nın 100. Yılı Konferansı Fransız Senatosu Türkiye Dostluk Grubunun himayesinde "Ankara Anlaşması'nın 100. Yılı" Konferansı düzenlendi.

ANKARA (İHA) - - Fransa Senatosu'nda Ankara Anlaşması'nın 100. Yılı Konferansı

PARİS - Fransız Senatosu Türkiye Dostluk Grubunun himayesinde "Ankara Anlaşması'nın 100. Yılı" Konferansı düzenlendi.

Fransız Senatosu Türkiye Dostluk Grubunun himayesinde, Fransa ve Türkiye arasında köprü kurmayı hedefleyen Comite France-Turquie Derneği tarafından Ankara Anlaşması'nın 100'ncü yılı kapsamında konferans düzenlendi. Konferansın açılış konuşmasını Comite France-Turquie Derneği Başkanı Marc Büker yaptı. Büker, konferansın muhtevasını açıklayarak Fransa ile Türkiye Arasında 100 yıl önce yapılan anlaşmanın konuşmacılar tarafından ele alınacağını söyledi.

"Fransa, TBMM hükümetini tanıyan ilk batılı müttefik ülke"

Konuşmacılardan Fransız Senatosu Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Senatör Jean-Claude Requier, Fransa'nın, 100 yıl önce imzalanan Ankara Anlaşması ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başında bulunduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetini ve Misak-ı Milli'yi tanıyan ilk batılı müttefik devlet olduğuna dikkat çekti. Tarihçi Alexandre Jevakof ise "Fransa ile Türkiye, Birinci Dünya Savaşı'nın çalkantılarına rağmen Ankara Anlaşması ile yüzyıllarca süren dostluklarını nihayet yeniden kurdu" ifadelerini kullanarak iki ülke arasındaki ilişkilerin ticari ve siyasi olarak yıllardır devam ettiğini vurguladı.

"Fransa ile Türkiye arasındaki ilişkiler devam etmektedir"

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner ise, "Fransa, yaklaşık 100 yıl önce imzalanan ve Ankara ya da Franklin-Bouillon Anlaşması olarak bilinen anlaşmayla, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başında bulunduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetini ve Misak-ı Milli'yi tanıyan ilk batılı müttefik devlet oldu. Türkiye, Fransa'yla birlikte birçok kuruluş içinde birlikte hareket eden ülke olduğu gibi Fransa ile Türkiye arasındaki ilişkiler devam etmektedir" dedi.

Fransa Dışişleri ve Avrupa Birliği İşlerinden Sorumlu Büyükelçi David Cvach da Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde zaman zaman ilerleme kaydedildiğini, ancak aksamalar olduğunu, zamanla bunların da aşılabileceğini söyledi.

Fransa Senatosunda düzenlenen Ankara Anlaşması'nın 100'ncü Yılı Konferansını izleyenler arasında; TBMM Türkiye-Fransa Dostluk Grubu Başkanı, Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar başkanlığındaki Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü, Isparta Milletvekili Aylin Cesur'dan oluşan Dostluk Grubu heyeti de yer aldı.

Fransa Senatosu'nda Ankara Anlaşması'nın 100. Yılı Konferansı

Fransa Senatosu'nda Ankara Anlaşması'nın 100. Yılı Konferansı

Fransa Senatosu'nda Ankara Anlaşması'nın 100. Yılı Konferansı

Fransa Senatosu'nda Ankara Anlaşması'nın 100. Yılı Konferansı

Fransa Senatosu'nda Ankara Anlaşması'nın 100. Yılı Konferansı

Fransa Senatosu'nda Ankara Anlaşması'nın 100. Yılı Konferansı

Fransa Senatosu'nda Ankara Anlaşması'nın 100. Yılı Konferansı

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İhlas Haber Ajansı / Tansu Sarıtaylı - Son Dakika Haberleri

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