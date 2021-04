FOX konuğu Fazıl Say kimdir? Fazıl Say kaç yaşında, nereli? İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat konuğu Fazıl Say şarkıları!

Türk klasik batı müziği piyanisti ve besteci Fazıl Say bugün FOX TV'de yayınlanan İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat konuğu. Peki, FOX konuğu Fazıl Say kimdir? Fazıl Say kaç yaşında, nereli? İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat konuğu Fazıl Say şarkıları! FOX canlı izle!