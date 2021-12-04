Forza Horizon 5'e gelen 15 GB'lık güncellemede oyundaki birçok hata düzeltildi
Tüm platformlar için en son Forza Horizon 5 düzeltmeleri geldi. Oyuncuların karşılaştığı sorunlar düzeltildi ve tüm kullanıcılara 1,000 Forzathon puanı hediye edildi.
Yamadaki en büyük değişiklikler arasında konvoylara yapılan düzeltmeler var: Konvoy bul seçeneğini kullanan oyuncular için "infinite load" neden olabilecek bir hata düzeltildi, Forza Link konvoy liderleri tarafından kabul edilen davetler artık tüm konvoy için geçerli olacak ve haritadaki oyuncu etiketindeki konvoy simgesi daha okunabilir.
Horizon Arcade'de de bazı önemli değişiklikler yapıldı. Puan hedefi artık katılımcı sayısına göre ölçeklenecek, konvoy üyelerinin ve diğer oyuncuların kaybolmasına neden olan sorun tamamen düzeltilmese de geliştirilmiştir, eşleştirme artık oyuncuları daha büyük gruplar halinde bir araya getirmek için öncelik verecektir ve bazı etkinlikler için tamamlama gereksinimleri ayarlanmıştır.
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Forza Horizon 5 geliştiricileri sunucu sorunlarından kaynaklanan problemlerden dolayı kullanıcılara hediye olarak 1,000 Forzathon puanı veriyor.
- Çeşitli kararlılık düzeltmeleri
- Born Fast Horizon Story'de Bölüm 6 yüklenirken oluşabilecek çökme düzeltildi
- Canyon Expedition'ı yeniden oynatırken meydana gelebilecek kaza düzeltildi
- Baja Seferi sırasında oluşabilecek yumuşak bir kilit düzeltildi
- Konvoy üyelerinin ve diğer oyuncuların kaybolabileceği bir sorun için iyileştirmeler
- Horizon Open - Bir araba değişikliğinden önce Open Racing etkinliklerindeki yarış miktarı 5'ten 3'e düşürüldü
- Horizon Open - Yarışın tamamlanması için uzun süre beklemeyi önlemek için Goliath havuzdan kaldırıldı
- Horizon Open - Sokak Yarışı rotaları artık gece olacak
- Horizon Open - S2 Cross Country yarışları rotasyondan kaldırıldı
- Horizon Open - Open Drifting'de HUD puanlama sorunu düzeltildi
- Eliminator - Eliminator araba düşüşlerinin randomize konumu
- 'Konvoy Bul' üzerinden konvoy aramanın sonsuz yüke neden olabileceği sorunu düzeltildi
- Forza LINK davetini kabul eden konvoy liderleri artık tüm konvoyu kabul ediyor
- Haritadaki Player Etiketindeki konvoy simgesi daha okunabilir olacak şekilde güncelleştirildi
- Horizon Arcade - Puan hedefi artık katılımcı sayısına göre ölçeklendiriyor
- Horizon Arcade - Konvoy üyelerinin farklı puan toplamları görmesine neden olan sorun çözüldü
- Horizon Arcade - Etkinlik başladığında oyuncuları daha büyük gruplar halinde gruplandırmaya öncelik ve belirle
- Horizon Arcade - Bir Horizon Arcade etkinlik yarıçapının önündeki haritada 10 dakikaya kadar görüneceği süre artırıldı
- Horizon Arcade - Bazı Horizon Arcade etkinlikleri için ayarlanan tamamlama gereksinimleri
- Horizon Arcade - Horizon Arcade etkinliği sırasında Bir Ahır Bul bulmanın oyuncuları kötü bir oyun durumunda bırakabileceği sorun çözüldü
- Horizon Arcade - Horizon Arcade Mini Missions HUD'un bir sonraki görev başlarken oyunculara gösterilmeme sorunu düzeltildi
- Horizon Arcade - Haritadaki her Horizon Arcade oyun türü için benzersiz simgeler eklendi
- Horizon Arcade - Horizon Arcade bullseye etkinlikleri sırasında bazı rampaların görünmemesine neden olan sorun çözüldü
- Horizon Arcade - Festival Çalma Listesinin bir parçası olarak tamamlama gereksinimleri azaltıldı
- Horizon Tour için araç kısıtlamalarını daha net hale getirdi
- Rivals ve Series Rivals'ta bir rekorun yenilmesinin yarış sonrası ekranda yeni bir rakip sağlamama sorunu düzeltildi
- Bir oyuncu ayrıldığında oyun alanı oyunları etkinliklerinde oyuncuların toplam yanlış puan görmesine neden olan sorun düzeltildi
- Çevrimiçi sokak yarışları için trafik olmamasına neden olan sorun çözüldü
- Co-op'ta seferler oynatırken hedef pin ile ilgili sorun düzeltildi
- Kooperatifte sefer oynarken kaybolan yapay zekalı arabalarla ilgili sorun çözüldü
- Logitech G920'li kullanıcılar için düğme istemlerinin görünmemesine neden olan sorun çözüldü
- Oyuncuların yarışa başlamadan önce arabalarını daha üst sınıf bir araca ayarlamalarına neden olan sorun çözüldü
- Blueprint olaylarından gelen saatlerin yanlışlıkla o konumdaki yarış için skor tahtasına nakledilmesine neden olan sorun çözüldü
- Oyuncuların değiştirilmiş oyun hızı ayarlarını kullanırken Rivals ve PR Stunt skor tablolarına göndermelerine neden olan sorun çözüldü
- Odağı oyundan uzaklaştırırken ve bir denetleyiciyle unpausing yaparken Duraklat Menüsü'nün aynı anda iki sekme göstermesine neden olan sorun düzeltildi
- Horizon Story Post Race Stars ekranında fare girişinin yoksayılmasına neden olan sorun düzeltildi
- Yarış öncesi sinematik sırasında kamerayı hareket ettirebilen fare durduruldu
- AMD Renoir'da düşük video belleği uyarısının yanlış görüntülenmesi sorunu düzeltildi
- 3440x1440 çözünürlükte çalışmanın ekran kenarında grafiksel eserlere neden olmasının nedeni düzeltildi
- Güncelliğini yitirmiş sürücülerle ilgili geliştirilmiş mesajlaşma
- '98 Toyota Supra RZ - Düzeltilmiş pencere kırpma sorunu ve parçaları yükseltmek için diğer çeşitli düzeltmeler
- Willys Jeep ve Porsche 918 Spyder'a Freeroam Convertible işlevselliği eklendi
- '18 BMW M5 - Ön sol fren calliper'da düzeltilmiş renk
- '70 Mercury Cyclone Spoiler - Stok frenleri boyanamaz
- Araç Koleksiyonu ekranındaki Sabit DeLorean logosu
- Stok araba sesinde azaltılmış şanzıman sızlanması
- Porsche 918 Spyder için motor sesi güncellendi
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- Tamamlanan bazı Övgülerin eksik olarak sıfırlanmasına neden olan sorun düzeltildi
- El Camino hikayesindeki heykellerin kilidini açmaması için Accolades ile ilgili bir sorun giderildi
- Son Lucha De Carreteras hikaye bölümünde kısa bir kesinti yaptığı için Övgü'nün kilidini açmamasına neden olan sorun çözüldü
- Oyuncunun belirlenen arabada olmasını gerektirmeyen "Çölde Büyüdü" düzeltildi
- Extreme Off-road yerine Unlimited Off-road demek için "Sınırsız Güç" açıklaması düzeltildi
- Oyuncu yarışı kaybederse "Hazır, Ayarla, Git!" kilidi düzeltildi
- Oyuncunun belirli bir arabada pr dublörü tamamlamasını gerektiren uyumsuz hale gelebilecek bazı Övgüler kaldırıldı
- 2018'den 2019'a Aston Martin Vantage'ın "Gerçek Bir Avantaj" açıklamasındaki yazım hatası düzeltildi
- Hedefin sabitlendiğinde görünmeyeceği "Kanatların Ford'u" düzeltildi
- Oyuncu yeniden başlatmadan sonra kazanırsa "Monster Destroyer"ın tamamlanmaması sorunu düzeltildi
- "Canon Run" övgüleri doğru adı kullanacak şekilde güncelleştirildi
- "Air In A G Wagon" Övgüsü için gereken hava becerilerinin sayısı düzeltildi
- "Rakipsiz Toprak Yarış" Övgü sayma ilerlemesinin yanlış kaydedilmesiyle ilgili bir sorun giderildi
- Oyuncuları yanlış sürüklenme bölgesine yönlendiren "Money To Burn" Övgüsü düzeltildi
- Oyuncuya tamamlamaları gereken tehlike işareti hakkında bilgi vermek için "Kırma, Çok Fazla Kalmadı" Övgüsü güncellendi
- Bazı tehlike işaretleri için Övgüleri sabitlemenin rotayı doğru ayarlamaması sorunu düzeltildi
- Övgü menülerindeki ödüllere atlama özelliği eklendi
- Super7 ikinci etkinlik öncesi ekranda artık İçerik Üretici ve Açıklama yerine Başlık ve Açıklama gösteriliyor
- Super7'de oyuncuların yoldan uzak bir zorluk oluşturuyorsa uzun bir yük yaşayabilmesi sorunu düzeltildi
- Super7 meydan okuma sahne malzemelerinin yayınlandıktan sonra yüklenmeme sorunu düzeltildi
- Oyuncunun yeni Super7 zorlukları almayı bırakması sorunu düzeltildi
- Super7'den Freeroam'a dönerken yanlış bir VO satırı oynatıldı
- Mevsimsel PR Stunts'un tamamlama kriterlerini karşılamasına rağmen 1mph/1ft/1m daha gerekli olmasının bir sorunu düzeltildi
- EventLab - Props artık yerlendirilmeden önce seçilen renk varyantı olarak görünecektir
- EventLab etkinlikleri oluşturulurken stadyumda bulunan bazı hatalı sahneler kaldırıldı
- Oyuncuların Etkinlik Planları menüsünde kendi Etkinliklerini görememelerine neden olan sorun çözüldü
- Daha temsili olmak için Oyun Kuralları'ndaki "Yerleştir" değişkeni "Derece" olarak değiştirildi
- Blueprint Builder'da prop küçük resminin görünmeme sorunu düzeltildi
- Özel kontrol eşlemeleri olan oyuncuların sıkışmasını önlemek için Forza LINK öğreticisinin akışını değiştirdi
- Okunabilirlik konusunda yardımcı olmak için uzun Forza LINK ifadelerine kaydırma gecikmesi eklendi
- Bir rota belirlemeyen ahır bulma isteğine yanıt olarak "Beni takip et" gönderirken Forza LINK ile ilgili bir sorun giderildi
- Vitrin sırasında geri sarmak, oyunun çevrimdışı oyun hızı erişilebilirlik ayarını yoksaymasına neden olabilir
- Infiniti Car Collection artık "STONKS" Forza LINK ifadesini ödüllendiriyor
- Expeditions'ı yeniden oynatırken oyuncunun yanlış yerde doğması sorunu düzeltildi
- Devam eden zorlukları tamamlamadan Horizon Stories'i ilerletmek için erişilebilirlik seçeneği eklendi
- Hall of Fame'e katılan arkadaşlara öncelik vermeyen Hall of Fame afişleri düzeltildi
- Oyuncuyu sıkışmış bırakabilecek çeşitli kötü Hızlı Seyahat noktaları düzeltildi
- Lugar Tranquilo oyuncu evini satın aldıktan sonra tekrar kilitlenebileceği bir sorun giderildi
- Haritada yanlış PI gösteren oyuncu etiketleri düzeltildi
- Maraton simgesi artık haritadaki Horizon Street Scene karakol simgesiyle örtülmiyor
- Harita filtrelerini, Festival siteleri yerine çok oyunculu etkinliklerin altına Eliminator harita simgesini içerecek şekilde değiştirme
- Yarış sonrası sonuçlar sinematik sırasında manzarada kırpılmış kamera düzeltildi
- Karakter oluşturucudaki çeşitli giyim öğelerinde kırpmayla ilgili sorunlar düzeltildi
- Steam'de Car Pass ve Premium Eklentiler Paketi için fiyatın yanlış görüntülenmesi sorunu düzeltildi
- Festival Çalma Listesi'nin elde edilenden daha fazla puan görüntülemesine neden olan sorun çözüldü
- Prestij yıldızlarının çevrimiçi skor tablolarında görünmemesi düzeltildi
- Festival Çalma Listesi ekranında sezonluk PR Stunt'larında 'Uygun Arabaları Görüntüleme' Özelliği Eklendi
- Sokak yarışı etkinliklerinde son kontrol noktasını görsel olarak normal kontrol noktalarından farklı hale getirdi
- Livery Editor'daki Katman Ekle özelliğinin artık katmanı yığının en üstüne doğru şekilde eklemesini sağladı
- "Sınırsız Hüner" Başarısı için Sabit Başarı takibi
- Lucha de Carreteras'ın 2.
- Radyoyu kapattıktan sonra tekrar açılabilmesine neden olan sorun çözüldü
- Oyuncuyu doğru bilgilendirmek için duraklatma menüsünden Güncellenen Hızlı Seyahat mesajı, onları en yakın Festival sitesine götürecektir
- Bir kesiklikten sonra oyuncuların manuel vitesten otomatik vitese geçmesine neden olan sorun çözüldü
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