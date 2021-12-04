Forza Horizon 5'e gelen 15 GB'lık güncellemede oyundaki birçok hata düzeltildi

Yamadaki en büyük değişiklikler arasında konvoylara yapılan düzeltmeler var: Konvoy bul seçeneğini kullanan oyuncular için "infinite load" neden olabilecek bir hata düzeltildi, Forza Link konvoy liderleri tarafından kabul edilen davetler artık tüm konvoy için geçerli olacak ve haritadaki oyuncu etiketindeki konvoy simgesi daha okunabilir.

Horizon Arcade'de de bazı önemli değişiklikler yapıldı. Puan hedefi artık katılımcı sayısına göre ölçeklenecek, konvoy üyelerinin ve diğer oyuncuların kaybolmasına neden olan sorun tamamen düzeltilmese de geliştirilmiştir, eşleştirme artık oyuncuları daha büyük gruplar halinde bir araya getirmek için öncelik verecektir ve bazı etkinlikler için tamamlama gereksinimleri ayarlanmıştır.

Forza Horizon 5 geliştiricileri sunucu sorunlarından kaynaklanan problemlerden dolayı kullanıcılara hediye olarak 1,000 Forzathon puanı veriyor.

FORZA HORIZON 5, 3 ARALIK 2021 YAMA NOTLARI

OYUN KARARLILIĞI

Çeşitli kararlılık düzeltmeleri

Born Fast Horizon Story'de Bölüm 6 yüklenirken oluşabilecek çökme düzeltildi

Canyon Expedition'ı yeniden oynatırken meydana gelebilecek kaza düzeltildi

Baja Seferi sırasında oluşabilecek yumuşak bir kilit düzeltildi

ÇOK OYUNCULU

Konvoy üyelerinin ve diğer oyuncuların kaybolabileceği bir sorun için iyileştirmeler

Horizon Open - Bir araba değişikliğinden önce Open Racing etkinliklerindeki yarış miktarı 5'ten 3'e düşürüldü

Horizon Open - Yarışın tamamlanması için uzun süre beklemeyi önlemek için Goliath havuzdan kaldırıldı

Horizon Open - Sokak Yarışı rotaları artık gece olacak

Horizon Open - S2 Cross Country yarışları rotasyondan kaldırıldı

Horizon Open - Open Drifting'de HUD puanlama sorunu düzeltildi

Eliminator - Eliminator araba düşüşlerinin randomize konumu

'Konvoy Bul' üzerinden konvoy aramanın sonsuz yüke neden olabileceği sorunu düzeltildi

Forza LINK davetini kabul eden konvoy liderleri artık tüm konvoyu kabul ediyor

Haritadaki Player Etiketindeki konvoy simgesi daha okunabilir olacak şekilde güncelleştirildi

Horizon Arcade - Puan hedefi artık katılımcı sayısına göre ölçeklendiriyor

Horizon Arcade - Konvoy üyelerinin farklı puan toplamları görmesine neden olan sorun çözüldü

Horizon Arcade - Etkinlik başladığında oyuncuları daha büyük gruplar halinde gruplandırmaya öncelik ve belirle

Horizon Arcade - Bir Horizon Arcade etkinlik yarıçapının önündeki haritada 10 dakikaya kadar görüneceği süre artırıldı

Horizon Arcade - Bazı Horizon Arcade etkinlikleri için ayarlanan tamamlama gereksinimleri

Horizon Arcade - Horizon Arcade etkinliği sırasında Bir Ahır Bul bulmanın oyuncuları kötü bir oyun durumunda bırakabileceği sorun çözüldü

Horizon Arcade - Horizon Arcade Mini Missions HUD'un bir sonraki görev başlarken oyunculara gösterilmeme sorunu düzeltildi

Horizon Arcade - Haritadaki her Horizon Arcade oyun türü için benzersiz simgeler eklendi

Horizon Arcade - Horizon Arcade bullseye etkinlikleri sırasında bazı rampaların görünmemesine neden olan sorun çözüldü

Horizon Arcade - Festival Çalma Listesinin bir parçası olarak tamamlama gereksinimleri azaltıldı

Horizon Tour için araç kısıtlamalarını daha net hale getirdi

Rivals ve Series Rivals'ta bir rekorun yenilmesinin yarış sonrası ekranda yeni bir rakip sağlamama sorunu düzeltildi

Bir oyuncu ayrıldığında oyun alanı oyunları etkinliklerinde oyuncuların toplam yanlış puan görmesine neden olan sorun düzeltildi

Çevrimiçi sokak yarışları için trafik olmamasına neden olan sorun çözüldü

Co-op'ta seferler oynatırken hedef pin ile ilgili sorun düzeltildi

Kooperatifte sefer oynarken kaybolan yapay zekalı arabalarla ilgili sorun çözüldü

DİREKSİYON UYUMLULUĞU

Logitech G920'li kullanıcılar için düğme istemlerinin görünmemesine neden olan sorun çözüldü

İSTİSMARLAR

Oyuncuların yarışa başlamadan önce arabalarını daha üst sınıf bir araca ayarlamalarına neden olan sorun çözüldü

Blueprint olaylarından gelen saatlerin yanlışlıkla o konumdaki yarış için skor tahtasına nakledilmesine neden olan sorun çözüldü

Oyuncuların değiştirilmiş oyun hızı ayarlarını kullanırken Rivals ve PR Stunt skor tablolarına göndermelerine neden olan sorun çözüldü

KİŞİSEL BİLGİSAYAR

Odağı oyundan uzaklaştırırken ve bir denetleyiciyle unpausing yaparken Duraklat Menüsü'nün aynı anda iki sekme göstermesine neden olan sorun düzeltildi

Horizon Story Post Race Stars ekranında fare girişinin yoksayılmasına neden olan sorun düzeltildi

Yarış öncesi sinematik sırasında kamerayı hareket ettirebilen fare durduruldu

AMD Renoir'da düşük video belleği uyarısının yanlış görüntülenmesi sorunu düzeltildi

3440x1440 çözünürlükte çalışmanın ekran kenarında grafiksel eserlere neden olmasının nedeni düzeltildi

Güncelliğini yitirmiş sürücülerle ilgili geliştirilmiş mesajlaşma

ARABA

'98 Toyota Supra RZ - Düzeltilmiş pencere kırpma sorunu ve parçaları yükseltmek için diğer çeşitli düzeltmeler

Willys Jeep ve Porsche 918 Spyder'a Freeroam Convertible işlevselliği eklendi

'18 BMW M5 - Ön sol fren calliper'da düzeltilmiş renk

'70 Mercury Cyclone Spoiler - Stok frenleri boyanamaz

Araç Koleksiyonu ekranındaki Sabit DeLorean logosu

Stok araba sesinde azaltılmış şanzıman sızlanması

Porsche 918 Spyder için motor sesi güncellendi

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ÖVGÜ

Tamamlanan bazı Övgülerin eksik olarak sıfırlanmasına neden olan sorun düzeltildi

El Camino hikayesindeki heykellerin kilidini açmaması için Accolades ile ilgili bir sorun giderildi

Son Lucha De Carreteras hikaye bölümünde kısa bir kesinti yaptığı için Övgü'nün kilidini açmamasına neden olan sorun çözüldü

Oyuncunun belirlenen arabada olmasını gerektirmeyen "Çölde Büyüdü" düzeltildi

Extreme Off-road yerine Unlimited Off-road demek için "Sınırsız Güç" açıklaması düzeltildi

Oyuncu yarışı kaybederse "Hazır, Ayarla, Git!" kilidi düzeltildi

Oyuncunun belirli bir arabada pr dublörü tamamlamasını gerektiren uyumsuz hale gelebilecek bazı Övgüler kaldırıldı

2018'den 2019'a Aston Martin Vantage'ın "Gerçek Bir Avantaj" açıklamasındaki yazım hatası düzeltildi

Hedefin sabitlendiğinde görünmeyeceği "Kanatların Ford'u" düzeltildi

Oyuncu yeniden başlatmadan sonra kazanırsa "Monster Destroyer"ın tamamlanmaması sorunu düzeltildi

"Canon Run" övgüleri doğru adı kullanacak şekilde güncelleştirildi

"Air In A G Wagon" Övgüsü için gereken hava becerilerinin sayısı düzeltildi

"Rakipsiz Toprak Yarış" Övgü sayma ilerlemesinin yanlış kaydedilmesiyle ilgili bir sorun giderildi

Oyuncuları yanlış sürüklenme bölgesine yönlendiren "Money To Burn" Övgüsü düzeltildi

Oyuncuya tamamlamaları gereken tehlike işareti hakkında bilgi vermek için "Kırma, Çok Fazla Kalmadı" Övgüsü güncellendi

Bazı tehlike işaretleri için Övgüleri sabitlemenin rotayı doğru ayarlamaması sorunu düzeltildi

Övgü menülerindeki ödüllere atlama özelliği eklendi

SÜPER7

Super7 ikinci etkinlik öncesi ekranda artık İçerik Üretici ve Açıklama yerine Başlık ve Açıklama gösteriliyor

Super7'de oyuncuların yoldan uzak bir zorluk oluşturuyorsa uzun bir yük yaşayabilmesi sorunu düzeltildi

Super7 meydan okuma sahne malzemelerinin yayınlandıktan sonra yüklenmeme sorunu düzeltildi

Oyuncunun yeni Super7 zorlukları almayı bırakması sorunu düzeltildi

Super7'den Freeroam'a dönerken yanlış bir VO satırı oynatıldı

DİĞER

Mevsimsel PR Stunts'un tamamlama kriterlerini karşılamasına rağmen 1mph/1ft/1m daha gerekli olmasının bir sorunu düzeltildi

EventLab - Props artık yerlendirilmeden önce seçilen renk varyantı olarak görünecektir

EventLab etkinlikleri oluşturulurken stadyumda bulunan bazı hatalı sahneler kaldırıldı

Oyuncuların Etkinlik Planları menüsünde kendi Etkinliklerini görememelerine neden olan sorun çözüldü

Daha temsili olmak için Oyun Kuralları'ndaki "Yerleştir" değişkeni "Derece" olarak değiştirildi

Blueprint Builder'da prop küçük resminin görünmeme sorunu düzeltildi

Özel kontrol eşlemeleri olan oyuncuların sıkışmasını önlemek için Forza LINK öğreticisinin akışını değiştirdi

Okunabilirlik konusunda yardımcı olmak için uzun Forza LINK ifadelerine kaydırma gecikmesi eklendi

Bir rota belirlemeyen ahır bulma isteğine yanıt olarak "Beni takip et" gönderirken Forza LINK ile ilgili bir sorun giderildi

Vitrin sırasında geri sarmak, oyunun çevrimdışı oyun hızı erişilebilirlik ayarını yoksaymasına neden olabilir

Infiniti Car Collection artık "STONKS" Forza LINK ifadesini ödüllendiriyor

Expeditions'ı yeniden oynatırken oyuncunun yanlış yerde doğması sorunu düzeltildi

Devam eden zorlukları tamamlamadan Horizon Stories'i ilerletmek için erişilebilirlik seçeneği eklendi

Hall of Fame'e katılan arkadaşlara öncelik vermeyen Hall of Fame afişleri düzeltildi

Oyuncuyu sıkışmış bırakabilecek çeşitli kötü Hızlı Seyahat noktaları düzeltildi

Lugar Tranquilo oyuncu evini satın aldıktan sonra tekrar kilitlenebileceği bir sorun giderildi

Haritada yanlış PI gösteren oyuncu etiketleri düzeltildi

Maraton simgesi artık haritadaki Horizon Street Scene karakol simgesiyle örtülmiyor

Harita filtrelerini, Festival siteleri yerine çok oyunculu etkinliklerin altına Eliminator harita simgesini içerecek şekilde değiştirme

Yarış sonrası sonuçlar sinematik sırasında manzarada kırpılmış kamera düzeltildi

Karakter oluşturucudaki çeşitli giyim öğelerinde kırpmayla ilgili sorunlar düzeltildi

Steam'de Car Pass ve Premium Eklentiler Paketi için fiyatın yanlış görüntülenmesi sorunu düzeltildi

Festival Çalma Listesi'nin elde edilenden daha fazla puan görüntülemesine neden olan sorun çözüldü

Prestij yıldızlarının çevrimiçi skor tablolarında görünmemesi düzeltildi

Festival Çalma Listesi ekranında sezonluk PR Stunt'larında 'Uygun Arabaları Görüntüleme' Özelliği Eklendi

Sokak yarışı etkinliklerinde son kontrol noktasını görsel olarak normal kontrol noktalarından farklı hale getirdi

Livery Editor'daki Katman Ekle özelliğinin artık katmanı yığının en üstüne doğru şekilde eklemesini sağladı

"Sınırsız Hüner" Başarısı için Sabit Başarı takibi

Lucha de Carreteras'ın 2.

Radyoyu kapattıktan sonra tekrar açılabilmesine neden olan sorun çözüldü

Oyuncuyu doğru bilgilendirmek için duraklatma menüsünden Güncellenen Hızlı Seyahat mesajı, onları en yakın Festival sitesine götürecektir

Bir kesiklikten sonra oyuncuların manuel vitesten otomatik vitese geçmesine neden olan sorun çözüldü

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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