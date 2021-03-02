Fortune Türkiye "En Etkin 50 CMO" listesi açıklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Fortune Türkiye "En Etkin 50 CMO" listesi açıklandı

02.03.2021 12:07 | Son Güncelleme: 02.03.2021 12:07
Fortune Türkiye

Fortuna Turkiye'nin araştırması kapsamında belirlenen "En Etkin 50 CMO" listesinde, ulusal ve uluslararası pek çok şirketin başarılı pazarlama yöneticileri bulunurken, listedeki pazarlama yöneticilerinin 2020'de gerçekleştirdikleri çalışmalarda dijitale ayırdıkları bütçeler, salgının etkisiyle...

Fortuna Turkiye'nin araştırması kapsamında belirlenen "En Etkin 50 CMO" listesinde, ulusal ve uluslararası pek çok şirketin başarılı pazarlama yöneticileri bulunurken, listedeki pazarlama yöneticilerinin 2020'de gerçekleştirdikleri çalışmalarda dijitale ayırdıkları bütçeler, salgının etkisiyle bir önceki yıla kıyasla yüzde 74 arttı.

BMI Business School Istanbul açıklamasına göre, DataExpert iş birliğiyle 2016 yılından bu yana gerçekleştirilen Türkiye'nin en büyük bin şirketi üzerinde yapılan araştırma serisinin pazarlama ayağı olan Fortune Türkiye "En Etkin 50 CMO" araştırmasının sonuçları açıklandı.

Pazarlama yöneticilerinin iş dünyasındaki fark oluşturan rolüne ve önemine dikkati çekmek için gerçekleştirilen araştırma, 2020'de tüm dünyayı etkisi altına alan salgın sürecinin pazarlama fonksiyonunu da etkilediğini ortaya koyuyor. Araştırma sonucunda ortaya çıkan "En Etkin 50 CMO" listesinde yer alan yöneticilerin 2020'de gerçekleştirdikleri çalışmalarda dijitale ayırdıkları bütçeler, bir önceki yıla oranla yüzde 74 arttı. Artışta, salgın nedeniyle tüketici alışkanlıklarında yaşanan değişimin etkisi olduğu görülüyor.

Yarıya yakını kadın yönetici

Açıklamaya göre, sektör uzmanları ve akademisyenlerden oluşan Araştırma Danışma Kurulu tarafından saptanan kriterler çerçevesinde, sergiledikleri performans üzerinden belirlenen 2021 listesinde yer alan pazarlama yöneticilerinin yüzde 48'i kadınlardan oluşuyor.

Listede Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri, Google, Hayat Kimya, Mercedes-Benz, Microsoft, Nestle, Paşabahçe, Reckitt Benckiser, Turkcell, Ülker, Vestel, Yapı Kredi gibi ulusal ve uluslararası pek çok şirketin başarılı isimleri bulunuyor.

Yüzde 56'sı yerli şirketlerde görev alıyor

Türkiye ekonomisine önemli katkıları bulunan şirketlerde görev alan (Pazarlamadan Sorumlu Üst Düzey Yöneticiler (CMO), bu şirketlerdeki toplam bütçelerin ortalama yüzde 12'sini yönetiyor.

Listede yer alan CMO'ların yüzde 56'sı Türk markalarda görev alıyor.

Yüksek lisans yapanların oranı artıyor

Açıklamada aktarılan bilgiye göre, Türkiye'nin En Etkin 50 CMO'su arasında yüksek lisans yapanların oranı 70'e yükseldi. Bu oran geçen yıl 61 seviyesindeydi. Yüksek lisans yapanların içinde MBA mezunu olanların oranıysa 77 olarak belirlendi.

Türkiye'nin En Etkin 50 CMO'sundan yüzde 26'sı Boğaziçi Üniversitesi mezunu olarak kayıtlara geçti. Boğaziçi Üniversitesi'ni, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (yüzde 20), İstanbul Teknik Üniversitesi (yüzde 12), Marmara Üniversitesi (yüzde 10) ve Bilkent Üniversitesi (yüzde 6) takip etti.

Ödül töreni 23 Mart'ta

Listelerdeki yöneticilerin mezun oldukları bölümler arasında endüstri mühendisliği yüzde 18 ile başı çekiyor. Endüstri mühendisliğini, yüzde 16 ile ekonomi ile işletme, yüzde 8'le elektrik elektronik mühendisliği ve yüzde 6 ile de siyaset bilimi izledi.

Açıklamaya göre, "En Etkin 50 CMO" ödül töreni, 23 Mart'ta düzenlenecek CMO Summit 2021'de gerçekleşecek.

Alfabetik sıraya göre "En Etkin 50 CMO" listesindeki isimler şöyle:

İsimŞirketPozisyon
Alper ErgenekonTURKCELLCMO
Alper EroğluUNILEVEROrta Asya, Kafkasya, İran ve Türkiye Güzellik ve Kişisel Bakım Kategorisi Pazarlama Direktörü ve Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi
Arzu ÖzcanPAŞABAHÇEGlobal Pazarlama Direktörü
Aslı ÖnderPEPSICO İÇECEKPazarlama Direktörü
Aslı Özen TurhanÜLKER (PLADIS TÜRKİYE)CMO
Ayça KayaSEPHORAPazarlama ve E-Ticaret Direktörü
Aysel AydınHAYAT KİMYAStrateji ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı
Banu SoyakLENOVO TÜRKİYEPazarlama ve İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Bilge ÇiftçiECZACIBAŞI TÜKETİM ÜRÜNLERİCMO
Bülent OğuzAKBANKPerakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı
Cüneyt ŞahinA101Pazarlama Genel Müdürü
Duygu Badem UylukçuoğluVESTELPazarlama Genel Müdür Yardımcısı
Elçin Ekici ÖztürkEKİCİ PEYNİRPazarlama Direktörü
Emre KurtMERCEDES-BENZOtomobil Pazarlama Grup Müdürü
Erdem İnanTRENDYOL GROUPCMO
Ertan ŞensoyHUAWEICMO
Evren DereciKOÇSİSTEMPazarlama Genel Müdür Yardımcısı
Evren GüzelBRİSA BRİDGESTONEPazarlama ve Uluslararası Pazarlar Genel Müdür Yardımcısı
Feyza Dereli FedarGİTTİGİDİYORCMO
Firuzan İşcanAXA SİGORTASatış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi
Işıl HevesGOOGLE TÜRKİYECMO
Karin SoydanNOBEL İLAÇFarma Ticari Grup Direktörü
Leyal Eskin YılmazUNILEVERTürkiye, Orta Asya ve İran Ev Bakım Kategorisinden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi
Mahmut AktenGARANTİ BBVABireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı
Mehmet BaşeğmezTÜRK HENKELPazarlama Direktörü
Mehtap YıldızARZUMPazarlama ve Ürün Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Münir KundakçıMICROSOFT TÜRKİYEPazarlama ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Nazım ErdoğanSAHİBİNDEN.COMCMO
Necdet KalkanNESTLE TÜRKİYENescafé İş Birimi Genel Müdürü
Nilhan GülbahçeŞOK MARKETLERPazarlama Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi
Nurçin KoçoğluBOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIKPazarlama ve Marka Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı
Oğuz MülazımoğluABDİ İBRAHİMPazarlama ve Satış Genel Müdürü
Oğuzhan AslanEVYAPPazarlama Başkanı
Onur KırcıALLIANZ TÜRKİYEPazarlama ve Dijital Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı
Onur YaprakPROCTER & GAMBLETürkiye, Kafkaslar ve Orta Asya Pazarlama Direktörü
Önder Ömer OğuzhanTEKNOSAPazarlama ve Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı
Özgür SüslüTOFAŞAlfa Romeo & Jeep Türkiye Direktörü, Fiat Türkiye Pazarlama Direktörü, FerMas Ferrari & Maserati Genel Müdürü
Pınar SaltatBAYER TÜRKİYETüketici Sağlığı Pazarlama Direktörü
Seçil DemiralpMETRO TÜRKİYEPazarlama, Marka Yönetimi ve İletişim Grup Müdürü
Seçkin ÇağlınGARANTİ BBVA ÖDEME SİSTEMLERİPazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Seher Poyrazoğlu YavuzSHELL & TURCASPazarlama Direktörü
Serkan ÜlgenYAPI KREDİGenel Müdür Yardımcısı
Sibel YıldızPHILIPSKişisel Sağlık Birimi Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Pazarlama Direktörü
Tarık BayarRB TÜRKİYE HİJYENPazarlama Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi
Tolga ÜnvanGETİRCMO
Yalçın SezenİŞ BANKASIGenel Müdür Yardımcısı
Yasemin DevelioğluJOLLY TURCMO
Yasemin DormenNETFLIXPazarlama Direktörü
Zeynep Yalım UzunARÇELİKPazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı/ CMO
???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdülhamit Gül İbrahim Aydemir Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Zeki Müren Türkan Şoray Kerimcan Durmaz
Spor Mesut Bakkal Gökhan Gönül Ünal Karaman Sergen Yalçın Hüseyin Göçek
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uşak Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fortune Türkiye "En Etkin 50 CMO" listesi açıklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 12:10:33. #1.14#
title