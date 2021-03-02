Fortune Türkiye "En Etkin 50 CMO" listesi açıklandı
Fortuna Turkiye'nin araştırması kapsamında belirlenen "En Etkin 50 CMO" listesinde, ulusal ve uluslararası pek çok şirketin başarılı pazarlama yöneticileri bulunurken, listedeki pazarlama yöneticilerinin 2020'de gerçekleştirdikleri çalışmalarda dijitale ayırdıkları bütçeler, salgının etkisiyle...
Fortuna Turkiye'nin araştırması kapsamında belirlenen "En Etkin 50 CMO" listesinde, ulusal ve uluslararası pek çok şirketin başarılı pazarlama yöneticileri bulunurken, listedeki pazarlama yöneticilerinin 2020'de gerçekleştirdikleri çalışmalarda dijitale ayırdıkları bütçeler, salgının etkisiyle bir önceki yıla kıyasla yüzde 74 arttı.
BMI Business School Istanbul açıklamasına göre, DataExpert iş birliğiyle 2016 yılından bu yana gerçekleştirilen Türkiye'nin en büyük bin şirketi üzerinde yapılan araştırma serisinin pazarlama ayağı olan Fortune Türkiye "En Etkin 50 CMO" araştırmasının sonuçları açıklandı.
Pazarlama yöneticilerinin iş dünyasındaki fark oluşturan rolüne ve önemine dikkati çekmek için gerçekleştirilen araştırma, 2020'de tüm dünyayı etkisi altına alan salgın sürecinin pazarlama fonksiyonunu da etkilediğini ortaya koyuyor. Araştırma sonucunda ortaya çıkan "En Etkin 50 CMO" listesinde yer alan yöneticilerin 2020'de gerçekleştirdikleri çalışmalarda dijitale ayırdıkları bütçeler, bir önceki yıla oranla yüzde 74 arttı. Artışta, salgın nedeniyle tüketici alışkanlıklarında yaşanan değişimin etkisi olduğu görülüyor.
Yarıya yakını kadın yönetici
Açıklamaya göre, sektör uzmanları ve akademisyenlerden oluşan Araştırma Danışma Kurulu tarafından saptanan kriterler çerçevesinde, sergiledikleri performans üzerinden belirlenen 2021 listesinde yer alan pazarlama yöneticilerinin yüzde 48'i kadınlardan oluşuyor.
Listede Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri, Google, Hayat Kimya, Mercedes-Benz, Microsoft, Nestle, Paşabahçe, Reckitt Benckiser, Turkcell, Ülker, Vestel, Yapı Kredi gibi ulusal ve uluslararası pek çok şirketin başarılı isimleri bulunuyor.
Yüzde 56'sı yerli şirketlerde görev alıyor
Türkiye ekonomisine önemli katkıları bulunan şirketlerde görev alan (Pazarlamadan Sorumlu Üst Düzey Yöneticiler (CMO), bu şirketlerdeki toplam bütçelerin ortalama yüzde 12'sini yönetiyor.
Listede yer alan CMO'ların yüzde 56'sı Türk markalarda görev alıyor.
Yüksek lisans yapanların oranı artıyor
Açıklamada aktarılan bilgiye göre, Türkiye'nin En Etkin 50 CMO'su arasında yüksek lisans yapanların oranı 70'e yükseldi. Bu oran geçen yıl 61 seviyesindeydi. Yüksek lisans yapanların içinde MBA mezunu olanların oranıysa 77 olarak belirlendi.
Türkiye'nin En Etkin 50 CMO'sundan yüzde 26'sı Boğaziçi Üniversitesi mezunu olarak kayıtlara geçti. Boğaziçi Üniversitesi'ni, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (yüzde 20), İstanbul Teknik Üniversitesi (yüzde 12), Marmara Üniversitesi (yüzde 10) ve Bilkent Üniversitesi (yüzde 6) takip etti.
Ödül töreni 23 Mart'ta
Listelerdeki yöneticilerin mezun oldukları bölümler arasında endüstri mühendisliği yüzde 18 ile başı çekiyor. Endüstri mühendisliğini, yüzde 16 ile ekonomi ile işletme, yüzde 8'le elektrik elektronik mühendisliği ve yüzde 6 ile de siyaset bilimi izledi.
Açıklamaya göre, "En Etkin 50 CMO" ödül töreni, 23 Mart'ta düzenlenecek CMO Summit 2021'de gerçekleşecek.
Alfabetik sıraya göre "En Etkin 50 CMO" listesindeki isimler şöyle:
|İsim
|Şirket
|Pozisyon
|Alper Ergenekon
|TURKCELL
|CMO
|Alper Eroğlu
|UNILEVER
|Orta Asya, Kafkasya, İran ve Türkiye Güzellik ve Kişisel Bakım Kategorisi Pazarlama Direktörü ve Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi
|Arzu Özcan
|PAŞABAHÇE
|Global Pazarlama Direktörü
|Aslı Önder
|PEPSICO İÇECEK
|Pazarlama Direktörü
|Aslı Özen Turhan
|ÜLKER (PLADIS TÜRKİYE)
|CMO
|Ayça Kaya
|SEPHORA
|Pazarlama ve E-Ticaret Direktörü
|Aysel Aydın
|HAYAT KİMYA
|Strateji ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı
|Banu Soyak
|LENOVO TÜRKİYE
|Pazarlama ve İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
|Bilge Çiftçi
|ECZACIBAŞI TÜKETİM ÜRÜNLERİ
|CMO
|Bülent Oğuz
|AKBANK
|Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı
|Cüneyt Şahin
|A101
|Pazarlama Genel Müdürü
|Duygu Badem Uylukçuoğlu
|VESTEL
|Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı
|Elçin Ekici Öztürk
|EKİCİ PEYNİR
|Pazarlama Direktörü
|Emre Kurt
|MERCEDES-BENZ
|Otomobil Pazarlama Grup Müdürü
|Erdem İnan
|TRENDYOL GROUP
|CMO
|Ertan Şensoy
|HUAWEI
|CMO
|Evren Dereci
|KOÇSİSTEM
|Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı
|Evren Güzel
|BRİSA BRİDGESTONE
|Pazarlama ve Uluslararası Pazarlar Genel Müdür Yardımcısı
|Feyza Dereli Fedar
|GİTTİGİDİYOR
|CMO
|Firuzan İşcan
|AXA SİGORTA
|Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi
|Işıl Heves
|GOOGLE TÜRKİYE
|CMO
|Karin Soydan
|NOBEL İLAÇ
|Farma Ticari Grup Direktörü
|Leyal Eskin Yılmaz
|UNILEVER
|Türkiye, Orta Asya ve İran Ev Bakım Kategorisinden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi
|Mahmut Akten
|GARANTİ BBVA
|Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı
|Mehmet Başeğmez
|TÜRK HENKEL
|Pazarlama Direktörü
|Mehtap Yıldız
|ARZUM
|Pazarlama ve Ürün Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
|Münir Kundakçı
|MICROSOFT TÜRKİYE
|Pazarlama ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
|Nazım Erdoğan
|SAHİBİNDEN.COM
|CMO
|Necdet Kalkan
|NESTLE TÜRKİYE
|Nescafé İş Birimi Genel Müdürü
|Nilhan Gülbahçe
|ŞOK MARKETLER
|Pazarlama Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi
|Nurçin Koçoğlu
|BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK
|Pazarlama ve Marka Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı
|Oğuz Mülazımoğlu
|ABDİ İBRAHİM
|Pazarlama ve Satış Genel Müdürü
|Oğuzhan Aslan
|EVYAP
|Pazarlama Başkanı
|Onur Kırcı
|ALLIANZ TÜRKİYE
|Pazarlama ve Dijital Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı
|Onur Yaprak
|PROCTER & GAMBLE
|Türkiye, Kafkaslar ve Orta Asya Pazarlama Direktörü
|Önder Ömer Oğuzhan
|TEKNOSA
|Pazarlama ve Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı
|Özgür Süslü
|TOFAŞ
|Alfa Romeo & Jeep Türkiye Direktörü, Fiat Türkiye Pazarlama Direktörü, FerMas Ferrari & Maserati Genel Müdürü
|Pınar Saltat
|BAYER TÜRKİYE
|Tüketici Sağlığı Pazarlama Direktörü
|Seçil Demiralp
|METRO TÜRKİYE
|Pazarlama, Marka Yönetimi ve İletişim Grup Müdürü
|Seçkin Çağlın
|GARANTİ BBVA ÖDEME SİSTEMLERİ
|Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
|Seher Poyrazoğlu Yavuz
|SHELL & TURCAS
|Pazarlama Direktörü
|Serkan Ülgen
|YAPI KREDİ
|Genel Müdür Yardımcısı
|Sibel Yıldız
|PHILIPS
|Kişisel Sağlık Birimi Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Pazarlama Direktörü
|Tarık Bayar
|RB TÜRKİYE HİJYEN
|Pazarlama Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi
|Tolga Ünvan
|GETİR
|CMO
|Yalçın Sezen
|İŞ BANKASI
|Genel Müdür Yardımcısı
|Yasemin Develioğlu
|JOLLY TUR
|CMO
|Yasemin Dormen
|NETFLIX
|Pazarlama Direktörü
|Zeynep Yalım Uzun
|ARÇELİK
|Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı/ CMO
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak