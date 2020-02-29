Fortnite nedir? Fortnite sistem gereksinimleri nelerdir? Fortnite oyun canavarı!

29.02.2020 11:11 | Son Güncelleme: 29.02.2020 11:23

Oyun severlerin en beğendiği ve tutkunu olduğu oyunlardan birisi olan Fortnite yeni güncellemeleri ve özellikleri ile oyunseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. En popüler hayatta kalma oyunlarından biri olan Fortnite bir kültür ve hayran kitlesi oluşturmuş durumda. Özellikle ünlülerin ve futbolcuların Fortnite oyun karakterlerinin danslarından esinlenerek yaptıkları danslar ile Fortnite sürekli gündemde kalmıştır. PUBG'ye olan benzerliği dolayısı ile de oyun çok sevilmiş ve tutulmuştur.

Bilgisayar ve mobil versiyonu olan Fortnite oyunu için gereken sistem gereksinimleri hakkında detaylı bilgileri sizler için kaleme aldık.

Epic Games tarafından yayınlanan en meşhur ve sevilen bilgisayar ve mobil oyunlardan birisidir. Dünyada popülerlik kazanmasından bu yanaFortnite 125 milyon civarında bir oyuncu sayısına sahiptir. Fortinte bilgisayarlar için rahatlıkla oynanabilecek bir sistem gereksinimi istemektedir. Ortalama bir bilgisayarda rahatlıkla oynayabilirsiniz. Fortnite mobil için ise aynı şeyleri söylemek kolay değildir. Fortnite mobil için daha üst düzeyde performans gerektiren sistem özellikleri gerekmektedir.

Fortnite oyunu şu an için 30 GB yer kaplamaktadır. Bu durum SSD kullananlar için ciddi bir yük olabilir. Başka oyunlar da oynuyorsanız ekstra bir harici disk almanız söz konusuz olacaktır.

FORTNİTE MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşlemci: Intel Core i3 2.4 Ghz

RAM: 4 GB

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 64-bit

Ekran Kartı: Intel HD 4000

Disk Alanı: 20 GB

FORTNİTE TAVSİYE ETTİĞİMİZ SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşlemci: Intel Core i5 2.8 Ghz

RAM: 8 GB

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 64-bit

Ekran Kartı: Nvidia GTX 660 ve AMD Radeon HD 7870 veya DX11 destekli bir ekran kartı

Disk Alanı: 20 GB

FORTNİTE ANDROİD MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Cihaz:ARM64 işlemcili 64-bit Android, Android OS 8.0

Ram: 4 GB RAM

İşlemci: Adreno 530 , Mali-G71 MP20, Mali-G72 MP12 veya üzeri

FORTNİTE İOS MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Fortnite için iOS 12.0 ve daha sonraki sürümleri önerilmektedir.

FORTNİTE İLK KURULUM BOYUTLARI

Güncellemelere göre değişiklik gösterebilir.

PC: 6.90GB

Mac: 7.7GB

PS4: 3.9GB

Xbox: 4.00GB

Nintendo Switch: 3.90GB

iOS: 1.8GB

Android: 3GB

FORTNİTE HİLESİ NELERDİR?

Fortnite'te oyun esnasında hile yapmak için kullanılan çeşitli aplikasyonlar ve sistemler mevcuttur.Fakat oyunun yapımcısı Epic Games hile konusunda çok hassas davranmakta ve hile yapanları tespit edip mahkemeye varan süreçler ile yaptırım uygulamaktadır.

Örneğin Fortnite oyununa izinsiz kod ekleyerek hile yapan Charles Vraspir adlı genç oyuncu mahkeme ile cezalandırılmıştır. Bir diğer davalı olan kişi de 14 yaşında bir çocuk ile annesidir. Küçük yaşta birini dahi mahkemeye veren Epic Games hilekarlık konusunda ne kadar hassas olduğunu kamuoyuna gösteriyor.