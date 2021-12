Football Manager 2021, Amazon Prime'da Ücretsiz Oldu

Amazon Prime kullanıcıları her ay Prime Gaming kapsamında bazı oyunları ücretsiz olarak oyun kütüphanelerine ekleyebiliyor. Kasım ayında Rise of the Tomb Raider, Control gibi yapımlar Prime kullanıcılarına ücretsiz dağıtılmıştı. Aralık ayında ise Football Manager 2021, Frostpunk ve Need for Speed Hot Pursuit Remastered ücretsiz olan oyunlar arasında dikkat çekiyor.

Öncelikle belirtmeliyiz, bedava oyunları kütüphanelerinize ekleyebilmek için Amazon Prime aboneliğine sahip olmalısınız. Buradan Amazon Prime'ın sitesine erişebilir ve abone olabilirsiniz. Abonelik ücreti ise 7.90 lira. Ayrıca üye olduktan sonra ilk ay ücretsiz olarak Prime hizmetlerinden yararlanabiliyorsunuz.

Prime Gaming Aralık Ayı Oyunları

Alıştığımız gibi bu ay da 9 adet oyunla karşı karşıyayız. Aralık ayında Prime Gaming kapsamında verilen oyunların Steam değerleri 1000 TL'yi geçmekte olduğunu da belirtelim.

Her ne kadar oyunların Steam fiyatını baz alsak da bedava oyunlarımızın bazılarına Amazon Games uygulamasından bazılarına GOG.com'dan ve Epic Games Store'den ulaşıyoruz.

Aralık ayında Amazon Prime üyelerine özel olarak bedava olan oyunlar:

Football Manager 2021

Frostpunk

Need for Speed Hot Pursuit Remastered

Youtubers Life

Morkredd

Spellcaster University

Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse

Tales of Monkey Island Complete Pack

Journey to the Savage Planet

Epic Games'te Ücretsiz Oyunu Nasıl Ediniriz

Şüphesiz Aralık ayının en dikkat çeken oyunlarından biri Football Manager 2021. Prime kullanıcıları, Football Manager 2021'e erişmek için öncelikle bir Epic Games hesabına sahip olmalıdır. Daha sonra buradan Football Manager 2021'i talep etmeli, ardından Epic Games hesaplarıyla Prime Gaming'i bağlamalıdırlar. Epic Games Store hesabınızı başarıyla bağladıktan sonra bilgisayarınızdaki Epic Games Store uygulamasını açarak kütüphanenize erişebilir ve oyunu indirebilirsiniz.

GOG.com'da Ücretsiz Oyunu Nasıl Ediniriz

Tıpkı Football Manager 2021 gibi Frostpunk da bu ayın dikkat çeken oyunlarından.

Prime kullanıcıları, Frostpunk'ı ve Journey to the Savage Planet edinmek için öncelikle bir GOG.com hesabına sahip olmalıdır. Bu bağlantıya tıkladığınızda karşınıza çıkan mor renkli "SING IN" butonuna tıklayarak bir hesap oluşturabilir veya mevcut hesabınıza giriş yapabilirsiniz.

Buradan Frostpunk'ı ve Journey to the Savage oyunlarını bulup "Talep Et" butonuna bastıktan sonra "Şimdi Talep Et"e tıklayın, karşınıza çıkan kodu etkinleştirmek için öncelikle buradan bir GOG.com hesabı açmalı veya hesabımız varsa giriş yapmalıyız. Hesabınızı oluşturup giriş yaptıktan sonra GOG'a giderek Prime Gaming'ten edindiğimiz kodu karşımızdaki boşluğa yazmalıyız. Kodu boşluğa yazdıktan sonra çıkan yeşil "Continue" butonuna tıklayarak oyunu sonsuza dek GOG.com kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Oyunu oynamak içinse GOG Galaxy uygulamasına sahip olmalısınız. Uygulamayı indirip GOG.com hesabınızla giriş yaptıktan sonra oyununuzu indirip oynayabilirsiniz.

Origin'de Ücretsiz Olan Nasıl Ediniriz

NFS serisinin en çok sevilen oyunlarından biri Hot Pursuit'in remastered versiyonu da Aralık ayı fırsatlarından biri.

Need for Speed Hot Pursuit Remastered'i edinmek için bir Origin hesabına sahip olmalısınız. Daha sonra bu bağlantıya tıklayarak uygulamayı indirip Origin hesabınıza uygulama üzerinden giriş yapmalısınız. Uygulamayı açtığınızda karşınıza çıkan ekranın sol üstündeki "Origin" sekmesine basın. Ardından "Reedem Product Code.." butonuna tıklayın. Amazon tarafından bize verilen kodu karşınıza çıkan alana yapıştırın ve "next" butonuna, ardından da "confrim"e basın. Bu adımların sonunda Need for Speed Hot Pursuit Remastered, sonsuza dek Origin kütüphanenizde kalacak.

Football Manager 2021, Frostpunk, Need for Speed Hot Pursuite Remastered ve Journey to the Savage Planet hariç ücretsiz olan tüm oyunları oynayabilmek için bilgisayarımıza Amazon Games uygulamasını indirmeli ve uygulamaya Amazon hesabımızla giriş yapmalıyız.

Prime Gaming Aralık ayı oyunlarını edinebilmek için 3 Ocak 2021'e kadar vaktiniz bulunmakta. İyi oyunlar.

