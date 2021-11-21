FlexiBAU Altyapısı Eğitimde Sınırları Kaldırıyor | BAU | Bahçeşehir Üniversitesi

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Pandemiyle birlikte hayatımıza giren online kavramlar, klasik eğitimin yerini daha güçlü modellere, uygulamalara bırakmaya hazırlanıyor. Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Uzaktan Eğitim Birimi (BUZEB) tarafından hayata geçirilen mikro esnek hibrit eğitimi kapsayan FlexiBAU altyapısı, öğrencilere eğitimi deneyimleme ve deneyimlerinden geleceklerini en iyi biçimde şekillendirmelerini sağlamaya hazırlanıyor. Öğrencileri, zamandan ve mekandan bağımsız bir şekilde eğitim almalarını sağlayacak olan eğitim modelinde; öğrenciler, istedikleri kurum ya da işte elde ettiği deneyimleri sertifika ya da belge ile aldıkları derslere saydırabilecek. Bunun yanı sıra, öğrencinin öğrenim süreci boyunca bıraktığı dijital izler ise yapay zeka aracılığıyla analiz edilerek, öğrenciye en doğru şekilde yönlendirme ve destekleme yapılabilecek.

FlexiBAU 4 Kategoride Birleşmekte

Sürdürülebilirlik adımıyla başlayan FlexiBAU modelinde amaç, yapay zeka yardımıyla öğrencinin eğitim öğretim süresince elde ettiği deneyimlerden yola çıkarak, bir sonraki adımını kendisi için en yararlı şekilde atmasını sağlamak. Öğrenme analitiği teknolojilerinin kullanılacağı bu adımda 'danışmanlık', 'öğretmen ve öğrenci verileri', 'yapay zeka ile destek', 'yapay zeka ile tahmin' ve 'öğrenci refahı' gibi bölümler yer almakta. Danışmanlık ile öğrencilerin eğitim öğretim süresince elde edilen verilerle hem öğrenim süreçleri hem de mezuniyetten sonraki yaşamları için yönlendirmeler yapılmakta. Öğretmen ve öğrenci verileri ile öğrenme yönetim sistemindeki giriş çıkış verileri, sınav puanları, okuma/izleme durumları, sistem içindeki aktiflik durumu, genel not ortalaması, aldığı derslerin dönem sonu notları gibi verilerin işlenmesi ve öğrencilerin öğrenme süreçlerini desteklemeyi kapsamakta. İşin yapay zeka sürecinde ise yine öğrencilerin gündelik üniversite hayatındaki tüm bilgilendirme ve teknik destek ihtiyaçlarının doğal dil işleme teknolojilerini kullanan yapay zeka temelli bir sohbet robotu aracılığı ile gidermeleri hedefleniyor. Yapay zeka tahmini kapsamında, bu teknolojiler kullanılarak ulaşılan verilerden öğrencilerin başarı durumları tahmin ediliyor ve gerekli yönlendirmelerin yapılması sağlanıyor. Son olarak öğrenci refahında, öğrencilerin okulda akademik başarısının yanında öğrencinin iyi olma hali merkeze alınmakta. Böylelikle öğrencinin akademik başarısının yanı sıra sosyal ve psikolojik olarak desteklenmesi sağlanıyor.

Öğrenciler Online Alanda Sosyalleşebilecek

FlexiBAU'nun en önemli adımlarından biri olan 'Erişebilirlilik' ise öğrenciye öğrenim gördüğü müfredatın çok ötesinde fırsat sunuyor. Mekan ve zamandan bağımsız imkanlar sayesinde öğrencinin bilgiye erişim sağlamasının önündeki tüm engelleri kaldırıyor. Bu sistem ise HyFlex Sınıf Tasarımları ile gerçekleştirilmekte. Böylelikle öğrenci istediği yerden derse girip bilgiye erişim sağlayabilecek. 'Uygun Teknoloji (Hibrit sınıflar, sanal lablar)' öğrencilerin kendilerini fiziki sınıftaymış gibi hissetmeleri için tam donanımlı sınıflar özelliği taşımakta. Yine 'Öğrenme Topluluğu' sayesinde öğrenciler, online olarak bir araya gelerek çalışmalar yapabilecek. 'Nomad Kampüs' ile de öğrencinin günlük yaşamını öğrenme deneyimine entegre ederek gerek öğrenim gerekse öğrenim dışındaki aktivitelerde kampüs yaşamı içerisinde bulunması amaçlanıyor. Bu adım, öğrencilere gerçek bir yaşam ortamı, topluluk deneyimi ile yerel ve uluslararası bağlar kurma sağlaması amaçlanmaktadır.

Teorik Bilgi Uygulamayla Pekiştiriliyor

FlexiBAU altyapısının bir diğer kategorisini 'Öğrenen Tercihi' oluşturmakta. Bu adımda, öğrencilere seçenekler ile onların istek ve ihtiyaçları doğrultusunda eğitim öğretim hayatlarına devam etmeleri amaçlanmakta. Mikro Esnek Hibrit Öğrenme Deneyimi; HyFlex eğitim modelini mikro öğrenmeyi temel alarak, öğrencilerin öğretim yöntemlerini seçme esnekliği tanınması ve aynı zamanda bu bilgi ve becerilerini geliştirmesi amaçlanmaktadır. 'Yüz yüze, senkron & asenkron katılım' ile öğrencilere, derse yüz yüze, senkron ya da asenkron katılma seçenekleri arasında kendi ihtiyaçlarına göre tercih yapma esnekliği tanınmakta. 'Aktif öğrenme' de ise yine öğrencilerin, derste edindikleri bilgileri öğrenme sürecinde pekiştirmelerini sağlamak için verilen görev ve etkinliklerle bunun sağlanması hedeflenmekte. 'Katkı & katılım' aşamasında, öğrencilerin ders süresi boyunca pasif bir dinleyici rolünden çıkarılması ve aktif bir şekilde kendi öğrenme sürecini inşa edebilmesi sağlanmaktadır. Son olarak, 'Beceri & bilgi & yetkinlik' de ise öğrencilerin edindikleri doğru ve güncel bilgilerin beceriye dönüştürülerek yetkinlik kazandırılması amaçlanmakta.

Hibrit Eğitim Standartlarına Katkı Sağlıyor

FlexiBAU Modeli hakkında konuşan BUZEB Direktörü Dr. Öğr. Üyesi Ergün Akgün, "FlexiBAU Modeli ile dünyada hızlı bir dönüşüm yaşayan yükseköğrenime ve mezuniyet sonrası iş yaşamına öğrencilerimizi adapte etmeye çalışıyoruz. Onların ilgi, ihtiyaç ve isteklerini analiz ederek bilgi, beceri ve yetkinliklerini arttırmaya yönelik 360 derece bir üniversite modeli tasarladık. Bu model ile, geçtiğimiz senelerde yayınladığımız "hibrit eğitim standartlarına" hem katkı sağlıyor hem de yaşanan bu kaçınılmaz dönüşüme öncülük etmek istiyoruz. Bu modelin en büyük avantajlarından birisi öğrencilerimize zaman, mekan, öğrenme yöntemi ve üniversite yaşamı gibi konularda esneklik kazandırması" dedi.

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