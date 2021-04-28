Fitre kimlere verilmez? Fitre ne kadar 2021? Fitre miktarı hakkında detaylar (Diyanet)

Ramazan ayı geldi. Müslümanlar "fitre kimlere verilmez? Fitre ne kadar 2021? Fitre miktarı hakkında detayları merak ediyor. Bir kişinin günlük doyum miktarı olarak kabul edilen fitre tutarı her yıl Diyanet tarafından belirleniyor. Çeşitli nedenlerle oruç tutamayan ve imkanı bulunan kişiler bunun yerine fıtır sadakası verebiliyorlar. Peki, Diyanet'e göre fitre kime verilir, kimlere verilmez?

Diyanet İşleri Başkanlığı bu yılki fitre miktarını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Bir kişinin günlük doyum miktarı olarak kabul edilen fitre nakdi olarak verilebileceği gibi ayni yardımla yani yiyecek olarak da verilebilir. Peki, bu yıl miktar ne kadar olacak?

FİTRE KİMLERE VERİLMEZ?

Fıtır sadakası, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul müslümanlara verilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Zekât için de aynı kural geçerlidir. Bu sebeple bir kimse zekâtını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usûl ve fürûuna veremez. (Usûl, bir kimsenin anası, babası, dede ve nineleri; fürûu ise; çocukları, torunları ve onların çocuklarıdır.) Ayrıca eşler de birbirlerine zekât, fitre ve fidye veremez.

Hanefilere göre aşağıda sayılanlara fitre verilmez:

a) Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara,

b) Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara,

c) Eşine,

d) Zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye,

e) Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa (Merğinânî, el-Hidâye, II, 223-228).

Şâfiîlere ve Ebu Yusuf'a göre fitre, Müslüman olmayana da verilemez (Mâverdî, el-Hâvî, III, 387; X, 519; Merğinânî, el-Hidâye, II, 223).

Bunların dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine zekât, fitre ve fidye verilebilir (Zeylaî, Tebyîn, I, 301)

Yine yukarıda belirtilen istisnalar dışında kalan yardıma muhtaç kişilere fitre verilebilir.

FİTRE NE KADAR 2021?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 yılı fitre tutarı olarak günlük 28 lira belirledi. Fitre miktarı nakdi yani para olarak verilebileceği gibi ayni olarak da verilebilir. Yani aynı tutara tekabül eden yiyecek, içecek ve benzeri şekilde. Yine dileyen ve imkanı daha fazla olanlar da istedikleri takdirde bu miktarın üstünde bir tutar da ödeyebilirler.

FİTRE (FITIR SADAKASI) NEDİR, NE ZAMAN VERİLİR?

Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır); insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır (Nevevî, el-Mecmû', VI, 103-105). Vacip oluşu, sünnetle sabittir (Buhârî, Zekât, 70-78; Müslim, Zekât, 12-16; Ebû Dâvûd, Zekât, 18; İbn Mâce, Zekât, 21).

Kişi, kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür. Hz. Peygamber, köle-hür, büyük-küçük, kadın-erkek her müslümana fitrenin gerektiğini ifade etmiştir (Ebû Dâvûd, Zekât, 20). Fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir. Bununla birlikte, bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak, bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir.