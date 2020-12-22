Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş Açıklaması

Elazığ Fırat Üniversitesi (FÜ), öğrenci ve akademisyenlerin başarısıyla adından söz ettirmek istiyor.

FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1975'te kurulan üniversitenin 2 bin 500 akademisyen, yaklaşık 45 bin öğrencisiyle bölgenin en köklü üniversitelerinden olduğunu söyledi.

Üniversitenin yaptığı çalışmalarla her geçen yıl kademe atladığını aktaran Göktaş, hem öğrenci hem de akademisyenlerin önemli başarılar elde ettiğini belirtti.

"2019-2020 eğitim öğretim yılında hem öğrenciler hem de öğretim görevlilerimizin yaptığı projeler açısından üniversitemiz Türkiye'de adına yakışır bir başarı göstermiştir." diyen Göktaş, öğrencilerin TEKNOFEST'de geliştirdiği arama kurtarma robotuyla birincilik, TRT'nin geleceğin iletişimcileri yarışmasında ikincilik, yapay zeka destekli proje ile Türk Patent Kurumundan dereceye girerek ödül aldıklarını anımsattı.

Dünyada çeşitli derecelendirme kuruluşlarının bulunduğunu, bunların akademisyenlerin makale, bilimsel doküman, doktora ve öğretim üyesi puanından oluşan parametreye göre üniversiteleri değerlendirdiğini, ona göre üniversiteleri sıraladığını aktaran Göktaş, bu sıralamalarda üniversitelerinin genelde son yıllarda hep ilk 20 arasında yer aldığını bildirdi.

"Bu yıl ilimizde deprem olmasına ve salgın yaşamamıza rağmen hocalarımız yine boş durmayarak alanlarında hem üniversitemizi hem de ilimizi en iyi şekilde temsil etmişlerdir." diyen Göktaş, bundan sonraki süreçte fakülte ve akademisyenleri destekleyerek bu başarıyı daha yükseğe taşımayı hedeflediklerini aktardı.

Göktaş, şöyle devam etti:

"Bundan sonraki süreçte fakültelerimizi daha çok teşvik ederek, ilk 10 üniversite arasına girmeyi istiyoruz. Üniversitemiz, Yüksek Öğretim Kurulunda bir araştırma üniversitesi olacağını taahhüt etmiştir. Dolayısıyla bir araştırma üniversitesi olmak için hem makale hem bilimsel proje sayısı bizim için oldukça önemli. Önümüzdeki süreç de hocalarımızı kaynaklarla destekleyip TÜBİTAK ve kalkınma ajansları gibi çeşitli kuruluşlardan destek alarak üniversite sıralamasında çıtayı biraz daha yükseltmek istiyoruz."

"Disiplinli, özverili çalışma süreciyle bu başarıları elde ettik"

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebru Kavak Akpınar da üniversitenin sağladığı başarıya katkı sağladığı için mutlu olduğunu söyledi.

Akpınar, "Üniversitemizin bize çok katkıları var. Bu emeklerin sonucunda bizler de disiplinli, özverili çalışma süreciyle bu başarıları elde ettik. Dilerim, arkadan gelen gençlere bu konuda örnek oluruz. Üniversitemizin adı her zaman üst sıralarda yer alır. Üniversitemizin eğitim açısından batı illerinden hiçbir farkı yok. Çok güzel başarıları var." diye konuştu.

Fen Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikail Et ise 1984 yılından beri üniversitede çalıştığını aktararak, "Yaptığım çalışmalar neticesinde bilim insanları listesine girdim. Bu listede yer almaktan dolayı son derece mutluyum. Uzun bir çalışmanın sonucunda bu listeye girdik. Bundan sonra da kaliteden ödün vermeden bu yayınların sayısını artırmalıyız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk