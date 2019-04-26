Financial Times: Türkiye, Daha Yüksek Faiz Sözü Konusunda Sessiz Kalarak Yatırımcıları...

İngiliz Financial Times gazetesi, Türkiye'de mali piyasaların dün yine ağır bir darbe aldığını yazdı. Gazeteye göre bunun nedenleri, Merkez Bankası'nın faiz artırımına gitmekte isteksiz olduğu sinyali vererek yatırımcıların güveninini sarsması ve Türkiye'nin döviz rezervlerinin daha da azalması.

Financial Times'in iç sayfalarındaki Adam Samson imzalı haberin başlığı, "Türkiye, daha yüksek faiz sözü konusunda sessiz kalarak yatırımcıları sinirlendiriyor".

Haberde, açıklanan son verilerin Merkez Bankası'nın net döviz rezervlerinin geçen hafta 28 milyar 700 milyon dolardan 26 milyar 900 milyon dolara inerek, 1 milyar 800 milyon dolar azaldığını gösterdiği belirtiliyor.

Türk Lirası'nın dün Amerikan Doları karşısında yüzde 1,5 değer kaybettiği, Ekim ayından bu yana en düşük düzeye gerilediği, bu ayki değer kaybının yüzde 7'yi bulduğu da aktarılıyor.

Financial Times'taki haberden bazı satırlar şöyle:

"Merkez Bankası geçen yıl, rekor seviyelere gerileyen Türk Lirası'nda istikrar sağlanması için faiz oranlarını ciddi düzeyde artırdı. Bu adım, piyasaların sakinleşmesine yardımcı oldu. Ancak uzmanlar enflasyon yüzde 20'ye yakınken ek parasal sıkılaştırmaya ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Ancak Merkez Bankası dün politika faizini yüzde 24'te sabit tuttu. 6 Mart'ta yaptığı açıklamada "İhtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir" diyen Merkez Bankası'nın dünkü açıklamasında ise bu ifade yer almadı."



'Kayda değer bir rahatlığı ya da saflığı gösteriyor' Financial Times bu nedenle Türkiye'de piyasaların sarsıldığını belirtiyor.

Gazeteye konuşan Kanada merkezli yatırım bankası TD Securities"in gelişen piyasalar başstratejisti Cristian Maggio, Merkez Bankası'nın açıklamasının piyasalar tarafından son derece olumsuz algılandığını söyüyor.

Cristian Maggio, "Merkez Bankası'nın, gerekirse faizleri artıracağı taahhüdünde bulunmuştu. Son açıklama ise bu ihtimali azaltıyor" diyor ve ekliyor:

"Bu sözden vazgeçilmesinin, Merkez Bankası'nın kayda değer bir rahatlığını veya saflığını gösterdiğini düşünüyoruz."

Financial Times'taki haberde, Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek faize şiddetle karşı çıktığı ve onun bu tavrının sık sık uzmanlar ve yatırımcılarca eleştirildiği de hatırlatılıyor.

'Merkez Bankası boşa zaman geçirmeyi bırakıp işe sarılmalı'

Haber için görüşleri alınan uzmanlardan BlueBay Fon Yönetimi'nden stratejist Timothy Ash, "Merkez Bankası boşa zaman geçirmeyi bırakıp işe sarılmalı ve döviz rezervlerinin neden hala azaldığını açıklamalı. Bu açıklamanın gecikmesi rahatsız edici" diyor.

Nomura International Küresel Piyasalar Araştırma bölümünden gelişmekte olan piyasalar ekonomisti İnan Demir ise döviz rezervlerindeki azalma için "oldukça büyük" yorumunu yapıyor ve bunun sadece bir kısmının swap işlemlerinin azalmasıyla açıklanabileceğini söylüyor.

Financial Times'taki haberin internet sayfasındaki versiyonu ise şu satırlarla noktalanıyor:

"Önemli bir uluslararası mali kurumdaki bir Türk uzman döviz rezervlerinin azalmasıyla ilgili olarak, 'Ülkenin kırılganlığı daha önce görmediğimiz düzeyde' dedi."