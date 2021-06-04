Filyos Limanı'nın Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Katılımıyla Gerçekleştirilecek

Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamit döneminde planlanan ve Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde 2016'da yapımına başlanan Filyos Limanı'nda çalışmalar tamamlandı.

Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamit döneminde planlanan ve Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde 2016'da yapımına başlanan Filyos Limanı'nda çalışmalar tamamlandı.

Yıllık 25 milyon ton konteynır elleçleme kapasitesiyle büyük tonajlı gemilerin yeni adresi olacak olan Filyos Limanı, sadece Zonguldak'ın değil, başta Bartın ve Karabük olmak üzere tüm Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun ana ihracat merkezi haline dönüşecek. Bölgeyi kalkındıracak olan ve ekonomiye, istihdama büyük bir katkı verecek Filyos Limanı'nın açılışı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Filyos Limanı'na ilişkin bilgi verdi. Türkiye'yi kara yolu, hava yolu, demir yolu, deniz yolu ve haberleşme altyapısıyla büyüklüğüne ve hedeflerine yaraşır olanaklara eriştirmek için çalışmaları büyük bir heyecan ve kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Karaismailoğlu, "Mavi Vatan"da güçlenen hakimiyetin bir nişanesi olan Filyos Limanı'nın da ülkenin gurur projeleri arasında yer aldığını söyledi. Karaismailoğlu, "Sultan Abdülhamit döneminde hazırlanan "Anadolu'da Genel Üretim Raporu"nda dahi yer alan, 150 yıllık hayalimiz Filyos Limanı Projesi'ni hayata geçirmek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve onun liderliğindeki AK Parti hükümetlerine nasip oldu. " dedi.

"Filyos Limanı, bölgesel deniz ticaretinin yeni merkezlerinden olacak"

Karadeniz hinterlandının en önemli deniz kapısı niteliği taşıyan Filyos Limanı'nın, bölgesel deniz ticaretinin yeni merkezlerinden biri olacağını vurgulayan Karaismailoğlu, "Zonguldak kıyılarında bulunan Filyos Limanı, sadece bir liman olmasının ötesinde, hem bölgeyi hem de ülkeyi lojistik alanda bir adım daha ileriye taşıyacak dev lojistik merkez projesidir. " diye konuştu.

Karaismailoğlu, Filyos Limanı'nın hizmete girdiğinde yıllık 25 milyon ton konteyner elleçleme kapasitesiyle büyük tonajlı gemilerin yeni adresi olacağına işaret ederek, "Filyos Limanı, sadece Zonguldak'ın değil, başta Karabük ve Bartın olmak üzere tüm Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun ana ihracat merkezi haline dönüşecek. " ifadelerini kullandı.

"Aynı anda farklı boyutlarda 13 gemi elleçlenmesi yapılacak"

Filyos Limanı'nın tüm bölgenin yükünü Karadeniz'den Rusya'ya, Balkanlar'a hatta İskandinav ülkelerine taşıyacağına dikkati çeken Karaismailoğlu, "Burası, Rusya, Balkanlar ve Orta Doğu ülkeleri arasındaki kombine taşımacılık zincirinin aktarma merkezi olarak tüm bölgenin yükünü Karadeniz'den Rusya'ya, Balkanlar'a hatta İskandinav ülkelerine taşıyacak. " değerlendirmesinde bulundu. Filyos Limanı'nın kapasitesine ilişkin teknik bilgileri de paylaşan Karaismailoğlu, burasının 14 metre derinliğindeki rıhtımı sayesinde 70 bin detveyt tonluk genel kargo gemileri ile 8 bin TEU'luk konteyner gemilerine, 19 metre derinliğindeki rıhtımla 180 bin detveyt tonluk kuru yük gemileriyle 14 bin TEU'luk konteyner gemilerine hizmet vereceğini dile getirdi. Karaismailoğlu, "Limanda, aynı anda farklı boyutlarda 13 geminin elleçlenmesi yapılabilecektir. " dedi. Filyos Limanı'nın önemli bir misyonu daha üstleneceğini belirten Karaismailoğlu, şunları söyledi: "Bizleri milletçe sevince boğan doğal gaz keşfinden sonra Türkiye Petrolleri AO'nun Filyos Limanı ve geri sahasından yararlanması için limanımıza tahsis edilen alan da genişlemiştir. Doğal gaz çalışmaları için gereken lojistik destek limanımızdan sağlanacak. Filyos Limanı hizmete girdiği ilk günden itibaren bölgemizi kalkındıracak, ekonomiye, istihdama büyük bir katkı verecektir. Elbette sadece limanı yapmakla iş bitmiyor. Bu limanın bağlantı koridorlarını da en iyi şekilde tesis etmeniz gerekiyor. Filyos Limanı ve Filyos Endüstri Sanayi Bölgesi İltisak Hattı Bağlantısı Projesi ile 12 kilometre demir yolu ve 4, 5 kilometre kara yolu inşa edeceğiz. "

"Filyos Limanı, bölgenin kalkınmasında lokomotif olacak"

Filyos Limanı'nın sadece bir liman olarak düşünülmemesi gerektiğini ifade eden Karaismailoğlu, ülkenin jeopolitik konumundan maksimum faydalanmak amacıyla uygulamaya konulan Lojistik Master Planı çerçevesinde en büyük lojistik üslerinden birinin burası olacağını anlattı. Karaismailoğlu, limanın bölgenin kalkınması adına adeta bir lokomotif olacağına inandıklarını belirterek, 2023 ve 2053 ihracat hedeflerine ilişkin "Küresel lojistik maliyetlerinin düşürülmesi, ticaretin geliştirilmesi ve rekabet gücünün artırılması için her alanda çok yönlü yatırımlar yapıyoruz. Türkiye olarak 2023 yılında 228 milyar dolar, 2053 yılında ise 987 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyoruz. Ayrıca ulaştırma yatırımları sayesinde ülkemiz üzerinden gerçekleştirilen transit geçişten 2023 yılında 5 milyar dolar, 2053 yılında ise 214 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefliyoruz. Bugüne kadar yaptığımız ve yapmaya devam edeceğimiz ulaştırma yatırımlarıyla bu hedefleri yakalayacağımıza inanıyorum. " dedi.

"Temeli 2016'da Başbakan Binali Yıldırım tarafından atıldı"

Filyos Projesinin temeli 2016 yılının aralık ayında Başbakan Binali Yıldırım ve dönemin Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan tarafından atıldı. Filyos'un Bartın'a daha çok yakın mesafede olmasından dolayısıyla projeden Bartın'ın daha çok yararlanacağı ifade ediliyor. Özellikle Güzelcehisar, Mugada, Büyükkızılkum sahil şeridinin Filyos Vadi Projesi'nde çalışacak kişilerin ikamet yerleri olarak düzenlenmesi düşünülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "çılgın proje" olarak nitelendirdiği Filyos Vadi Projesi son olarak Batı Karadeniz Gelişim Projesi'ne (BAKGEP) dahil edildi. Batı Karadeniz Gelişim Projesi'nde tam bin 250 adet proje yer alıyor. Proje çerçevesinde 7 ile toplam 18 milyar TL'lik yatırım yapılacak. Yer alan projeler arasında da Filyos Vadi Projesi büyük öneme sahip.

"134 hidroelektrik santrali tesisi yapılması planlanıyor"

Proje içerisinde 62 adet baraj ve gölet, 27 içme suyu tesisi, 134 hidroelektrik santral tesisi, 302 dere ıslahı tesisi, 128 otomatik meteorolojik gözlem istasyonu, 1 meteoroloji radarı, 3 adet yıldırım tespit ve takip sisteminin tamamlanarak hayata geçirilmesi, 3 milyon 800 bin dekar arazide ağaçlandırma çalışması yapılması, 246 milyon fidan dikilmesi, 308 adet ormancılık ve ağaçlandırma faaliyetleri, 148 mesire yeri, 257 milyon fidan üretilmesi, 22 bin 200 dekar arazide badem, ceviz gibi gelir getirici türlerde ağaçlandırma yapılması ve 78 adet tabiat turizmi geliştirme alanında çalışma yapılması planlanıyor.

"180 bin kişi istihdam edilecek"

Projelerin tamamlanmasıyla 653 bin 100 dekar mümbit arazi sulanacak. Batı Karadeniz'de yılda 5 milyar 534 bin kilovat saat enerji üretilecek. 75 bin 976 dekar arazi taşkınlardan korunacak. Yıllık olarak 180 bin kişi istihdam edilecek. Ülke ekonomisine ise tam 913 milyon TL katkı sağlanacak.

"Proje BAKGEP'e dahil edildi"

Türkiye'nin dev projeleri arasında yer alan ve yıllardır hayata geçirilemeyen Filyos Vadi Projesi de Batı Karadeniz Gelişim Projesi içerisinde yer alıyor. Bugüne kadar tek başına ülkemizin en büyük projesi olarak anılan Filyos Vadi Projesi'nin bu projenin içerisinde dahil edilmesi Batı Karadeniz Gelişim Projesi'nin kapsamının ne kadar geniş olduğunu gözleri önüne seriyor. Filyos Vadi Projesi, sadece Zonguldak'ı değil Bartın'ı da yakından ilgilendiriyor. Bartın Merkez İlçe sahil kesimi projenin yerleşim yeri olarak planlanıyor. İl Özel İdaresi tarafından özellikle Mugada ve Büyükkızılkum hattında buna uyumlu olarak imar planları çalışması yapılıyor. BAKGEP'e dahil edilen ve yıllardır hayata geçirilemeyen Filyos Vadi Projesi'nin de de diğer projeler gibi 4 yıl içinde tamamen hayata geçirilmesi hedefleniyor.

"Projede neler var? "

Peki Filyos Vadi Projesi kapsamında neler yapılacak? Proje kapsamında liman ve ön dolgu sahası, liman antrepo sahası, tersane, termik santral, çimento ve toprak sanayi, demir-çelik tesisi, serbest bölge, endüstri bölgesi, organize sanayi bölgesi, LPG depolama tesisleri, petrokimya tesisi, petrol ve petrol ürünleri depolama tesisi, ağaç ve orman ürünleri, refrakter tuğla sanayi, kömür cevher stok alanı ve depolama tesisleri, kül atım sahası ve triyaj hattı yapılacak.

"Projede barajlar da yer alıyor"

Yine proje kapsamında Devrek Çayı ve yan kolları üzerinde Karasu ve Buldan sel kapanı, Yenice Çayı ve yan kolları üzerinde Pirinçlik, Şimşirdere, ve İncedere sel kapanı, Eflani deresi üzerinde Kılıçlar sel kapanı, Araç Çayı ana kolu üzerinde Akgeçit sel kapanı ve son olarak Karıt sel kapanı yapılacak. Filyos Vadi Projesi kapsamında sadece sel kapanları değil barajlar da yapılacak. Kirazlıkköprü Barajı başta olmak üzere Devrek Çayı üzerinde Köprübaşı Barajı ve HES ile Çay Barajı ve HES, Soğanlı Çayı üzerinde Andıraz Barajı ve HES ile Aktaş Barajı ve HES, Araç Çayı üzerinde Araç Barajı, Hacılar Barajı ve sulaması ve Akhasan Barajı ve sulaması yapılacak. Tüm bu barajların projenin tamamlanma süresi olarak 2019'da bitirilmesi hedefleniyor.

"Alt yapı çalışmaları yapılacak"

Filyos Vadi Projesinde bunların yanı sıra kara yolu ve demiryolu alt yapısı da yapılacak. Demiryolu altyapı çalışması kapsamında 415 kilometre uzunluğundaki hatta raylar tamamen yenilecek. Hattın taşıma kapasitesi ve işletme hızı arttırılacak. 253 hemzemin geçit otomatik bariyerleri koruma sistemi olacak. Yolcu peronları AB standartlarında yeniden inşa edilecek. Hattın emniyetini azami düzeye çıkarmak için saatte 120 kilometre hıza uygun ERTMS kurulacak. ETSC seviye 1 tren trafik kontrol sistemi kurulacak. Fiber optik alt yapıya sahip telekomünikasyon sistemi kurulacak. Karayolu alt yapı çalışmaları kapsamında Zonguldak Devrek Karayolu üzerindeki Üzülmez 1 ve Üzülmez 2 Tünelleri, Zonguldak şehir içi Mithatpaşa 1 ve Mithatpaşa 2 Tünelleri, Zonguldak Kilimli sahil yolunu Filyos'a bağlayacak tüneller, EreğliZonguldak ve Zonguldak-Devrek bölünmüş yol çalışmaları, EreğliDevrek yolu projesi ve DevrekYeniçağ bölünmüş yol çalışmaları yapılacak.

"Orman köylüsü de kalkındırılacak"

Batı Karadeniz Gelişim Projesi çerçevesinde ise bütün dereler ıslah edilecek, taşkınlar önlenecek. Bartın Çayı ıslah edilerek hem taşkın riski azaltılacak hem de turizmin hizmetine sunulacak. Bölgenin taşkın riskini azaltmak için taşkın erken uyarı sistemleri kurulacak ve meteorolojik gözlem ağı geliştirilecek. BAKGEP'le Batı Karadeniz'in bütün yerleşim yerlerinin su meselesi 2050 yılına kadar çözecek projeler geliştirilecek. Düzce için Akçakoca Barajı'nı inşa edilecek. Bölgede orman köylüsünü kalkındırmak için badem, ceviz, salep, trüf mantarı gibi gelir getirici türlerde ormanlar tesis edilecek. Salep orkidelerinin en yaygın bulunduğu Kastamonu ve Sinop'ta Salep Eylem Planı uygulanacak ve 200 bin dekar arazide çalışma yapılacak. Ayrıca proje çerçevesinde her ile özel Tabiat Turizmi Master Planları hazırlanacak. Nurdan Eroğlu

Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yer alan yazı, haber, fotoğraf, video ve sair dokümanların, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen veya tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem yapılacaktır.

Kaynak: Habermetre