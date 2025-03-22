Türk sinemasının efsane isimlerinden Filiz Akın, son günlerde hakkında çıkan haberlerle yeniden gündeme geldi. Sinema dünyasında yıllarca iz bırakan başarılı oyuncunun sağlık durumu, sosyal medyada ve basında yayılan söylentiler nedeniyle hayranlarını endişelendirdi ve özellikle son dönemde ortaya atılan bazı iddialar sonrası, "Filiz Akın öldü mü?", " Filiz Akın'ın sağlık durumu nasıl?" gibi sorular, en çok aratılan konular arasında yer aldı. Peki, Filiz Akın yaşıyor mu, sağlık durumu nasıl? İşte usta oyuncu hakkında merak edilen o detaylar…

FİLİZ AKIN ÖLDÜ MÜ?

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olan Filiz Akın, nazofarenks kanseriyle verdiği mücadeleyle de hafızalarda yer edinmişti.

Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın

82 yaşındaki Filiz Akın, 1 Eylül'den bu yana zatürre ve çeşitli enfeksiyonlar nedeniyle Bodrum'da tedavi görüyordu. Sağlık durumunun ciddiyet kazanması üzerine, Cumhurbaşkanlığı'nın talimatıyla Sağlık Bakanlığı'na ait bir ambulans uçak devreye sokularak usta oyuncu 13 Ocak Pazartesi gecesi İstanbul'a nakledilmişti. İstanbul'da gördüğü kapsamlı tedaviyle yaşama tutunma umudu taşıyan Filiz Akın'ın tüm çabalara rağmen 22 Mart 2025 tarihinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Filiz Akın'ın son durumu

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklama sırasında "Türk sinemasının nadide isimlerinden Filiz Akın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Sinema tarihimizde unutulmaz izler bırakan Filiz Akın'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi. Filiz Akın'ın vefat haberi, sanat camiasında büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Sağlık Bakanlığı Filiz Akın paylaşımı