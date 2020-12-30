Fight Club sunucusu Bilgehan Demir kimdir? Bilgehan Demir kaç yaşında, nereli? Ne iş yapmaktadır?

Exxen Fight Club sunucusu Bilgehan Demir kimdir? Spikerliğin yanı sıra yapımcılık kariyeri de bulunan Bilgehan Demir, kaç yaşındadır? Nerelidir? Fight Club sunucusu Bilgehan Demir kimdir? Bilgehan Demir hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

FIGHT CLUB SUNUCUSU BİLGEHAN DEMİR KİMDİR?

Türk spor spikeri, gazeteci ve yapımcı Bilgehan Demir, 18 Haziran 1976 tarihinde doğdu. Aslen Ardahan'a bağlı Posofludur. 1979 yılında Bursa'ya geldi ve Emek İlkokulu'ndan mezun oldu. Bir süre Bursa Özel Baran Lisesi'nde okudu. Çok küçük yaşlarda futbol hayatına başladı ve bu nedenle orta öğretiminde çok okul değiştirmek zorunda kaldı. Sırası ile Yıldırım Beyazıt Lisesi, Karacabey Lisesi, Karacabey Endüstüri Meslek Lisesi, Bursa Ertuğrulgazi Lisesi, İstanbul Nevzat Ayaz Lisesi ve Bursa Atatürk Lisesi'nde okudu. 1995 yılında Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi Bölümü'nü kazandı. Lisansını Beden Eğitimi öğretmenliği bölümünde tamamladıktan sonra medya hayatına atıldı.

Televizyon macerasına 1994 yılında Flas Tv kulübünde başlayan Bilgehan Demir, hem okul hem de medya işlerine devam etti. 1997 yılında yine Bursa'da Bursa FM ve Kanal 16 televizyonunda sorumlu müdür olarak görev yaptı. 1998'de Cine 5 televizyonunun kardeş kuruluşu Süperspor kanalında Avrupa'dan Fubol sorumlusu olarak çalıştı. Burada Galatasaray'ın UEFA şampiyonu olduğu yıl maç sonu canlı yayın muhabirliğini de yapan kişiydi. 2000 yılında TGRT Televizyonuna transfer oldu. Burada 4 yıl spor haberlerini sundu. Vatani görevinden sonra 2004'te Doğan Haber Ajansı'nda gruba bağlı Kanal D ve CNN Türk kanallarında Beşiktaş ve Türkiye millî futbol takımının canlı yayınlar sorumlusu olarak muhabirlik hayatına devam etti. Radyo D'de bir süre Süper Lig maçlarını anlattı. 2006 yılında tekrar TGRT'ye geri döndü. TGRT Televizyonunun News Corperation'a satılmasının ardından adı Fox olarak değişen kanalın yeni kadrosunda da yer aldı. Ocak 2011 yılı itibarı ile kendi şirketini kuran Bilgehan Demir ticaret hayatına atılarak serbest çalışmaya başladı. Daha sonra bir süre Cine 5, şimdi ise Beyaz TV'de yayınlanan TNA ve TPW maçlarını anlattı. TRT'de Boks spikerliği yaptıktan sonra kariyerine kısa bir ara verdi. Bir süre sonra Kanaltürk'te Boks karşılaşmalarının yayın haklarını eline aldı.

Aralık 2006 yılında Fox'ta başlattığı ring sporları yayınlarına tam 5 sene hiç ara vermeden devam etti. K-1 kickboks, boks, Pro Wrestling Smackdown, Raw, TNA Impact Wrestling ve TPW maçlarını canlı ve banttan yayınlarla ekrana taşıdı ve anlatımlarını gerçekleştirdi. Özellikle Japonya ve Hollanda'dan anlattığı Kickboks maçları reyting rekorlarına imza attı. Türkiye'de yayımlanan WWE dergisinde 2011 yılında yazılar kaleme aldı ve özel röportajları ile hayranlarına ulaştı.

2011 yılında kurduğu yapım şirketi ile profesyonel güreş organizasyonlarına imza attı. 29 Ocak 2011'de Ankara Atatürk Spor Salonu'nda, 12 Şubat 2011'de Kayseri Kadir Has Spor Salonu'nda, 8 Mayıs 2011'de Bursa Atatürk Spor Salonu'nda, 16 Ekim 2011'de ise İstanbul ArenaPark'ta ve 3 Haziran 2012'de yine Bursa Atatürk Spor Salonu'nda Turkish Power Wrestlingşovlarına imza attı ve organizasyonların yapımcılığını üstlendi. ABD'de gerçekleştirilen TNA Impact Wrestling organizasyonlarının yayın haklarını kendi şirketi bünyesine kattı. TNA ve TPW maçları Cine 5 ve Beyaz TV'de yayınlandı.Mart 2014 yılından sonra Kanaltürk televizyonu ile anlaştı ve boks ve kickboks yayınlarını buradan izleyicileri ile buluşturdu. 21 Kasım 2015 itibarıyla Kanaltürk ile olan sözleşmesini feshederek NTVSPOR ile anlaştı. TV8'de yayınlanan Boxun Yıldızları isimli box yarışmasında Dilara Gönder ve Adem Kılıçcı ile birlikte sunuculuk yaptı.