FIFA 22 sistem gereksinimleri neler? FIFA 22 kaç GB? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

FIFA 22 sistem gereksinimleri neler? FIFA 22 kaç GB?

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
FIFA 22 sistem gereksinimleri neler? FIFA 22 kaç GB?

FIFA 22 Electronic Arts şirketi tarafından tasarlanan ve bu şirketin yayıncılığını yapan spor simülasyonu yapan video oyunudur. FIFA 22 sistem gereksinimleri neler? FIFA 22 kaç GB? Detaylar haberimizde…

Oyunun geliştiricisi Electronic Arts Inc., merkezi Redwood, Kaliforniya'da bulunan Amerikalı bir video oyun şirketi. Mayıs 2020 itibarıyla Amerika ve Avrupa'da kâr ve piyasa değeri bakımından ikinci en büyük oyun şirketidir.

Dünyanın dört bir yanından 17.000'den fazla futbolcu, 700'den fazla takım, 90'dan fazla stadyum ve 30'dan fazla lig ile Dünyanın Oyununu oynayın.

Fıfa 22'de hem teknik direktör hem de oyuncu olarak hayallerinizi yaşayın. FIFA'daki en yeni kulübü kurun, formalarınızı tasarlayın, stadyumunuzun tarzını belirleyin ve seçkinler arasında mücadele etmek ya da alt klasmanlardan başlayıp takımınızı zafere taşımak arasında seçim yapın. Ya da ilerlemenizi, başarıya ulaşmanızı ve Pro'nuzun oyundaki yolculuğunu yaşamanızı sağlayan daha sürükleyici Oyuncu Kariyeri modunda oyuncu olarak becerilerinizi test edin.

VOLTA FOOTBALL'da sokaklara geri dönün. Bir oyuncu oluşturun, ekipmanlarınızı seçin ve dünyanın dört bir yanındaki sokak futbolu sahalarında tek başınıza ya da takımınızla tarzınızı yansıtın. Yeniden tasarlanan oynanış ile top becerilerinizin karşılığını alın ve VOLTA FOOTBALL'da oynadığınız her moddaki tüm ödülleri kazanmak için TP kazanmanıza imkan tanıyan yeni sezon ilerlemesi sistemiyle yeni ekipmanları açarak her sezondaki özel konumlarda yer alan eşsiz etkinlikleri oynayın.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

FIFA'nın en popüler modu olan FIFA Ultimate Team'e dahil olun. Futbol dünyasındaki binlerce oyuncuyla hayalinizdeki kadroyu kurun, özel formalar, armalar ve iz bırakabileceğiniz bir FUT Stadyumu ile kulübünüzü hem saha içinde hem de saha dışında kişiselleştirin ve takımınızla yapay zekaya veya FUT Topluluğundaki diğer oyunculara karşı sahaya çıkın. Ayrıca, en unutulmaz futbolcuların sahaya dönmesini sağlayacak yeni FUT Kahramanlar ile oyunun en unutulmaz oyuncularını tekrar karşılayın.

İkonik UEFA Champions League, UEFA Europa League, yepyeni UEFA Europa Conference League, CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Sudamericana, Premier League, Bundesliga, LaLiga Santander ve daha birçoğu gibi dünyanın en büyük müsabakalarında yer alan en büyük oyuncularla oynayın!

  • 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
  • İşletim Sistemi: Windows 10 - 64-Bit
  • İşlemci: Intel Core i3-6100 @ 3.7GHz or AMD Athlon X4 880K @4GHz
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660 2GB or AMD Radeon HD 7850 2GB

  • 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
  • İşletim Sistemi: Windows 10 - 64-Bit
  • İşlemci: Intel i5-3550 @ 3.40GHz or AMD FX 8150 @ 3.6GHz
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 or AMD Radeon R9 270X

FIFA 22'yi oynayabilmek için en temel kurulumlar dahil 50 GB boş alan gerekmektedir.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Süleyman Soylu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şevval Şahin Mustafa Keser Amelia Hamlin İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Mehmet Topal Stefan Kuntz Nihat Özdemir Ali Palabıyık
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: FIFA 22 sistem gereksinimleri neler? FIFA 22 kaç GB? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 12:29:03. #1.11#