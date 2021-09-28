FIFA 22 sistem gereksinimleri neler? FIFA 22 kaç GB?

Oyunun geliştiricisi Electronic Arts Inc., merkezi Redwood, Kaliforniya'da bulunan Amerikalı bir video oyun şirketi. Mayıs 2020 itibarıyla Amerika ve Avrupa'da kâr ve piyasa değeri bakımından ikinci en büyük oyun şirketidir.

Dünyanın dört bir yanından 17.000'den fazla futbolcu, 700'den fazla takım, 90'dan fazla stadyum ve 30'dan fazla lig ile Dünyanın Oyununu oynayın.

KARİYER MODU

Fıfa 22'de hem teknik direktör hem de oyuncu olarak hayallerinizi yaşayın. FIFA'daki en yeni kulübü kurun, formalarınızı tasarlayın, stadyumunuzun tarzını belirleyin ve seçkinler arasında mücadele etmek ya da alt klasmanlardan başlayıp takımınızı zafere taşımak arasında seçim yapın. Ya da ilerlemenizi, başarıya ulaşmanızı ve Pro'nuzun oyundaki yolculuğunu yaşamanızı sağlayan daha sürükleyici Oyuncu Kariyeri modunda oyuncu olarak becerilerinizi test edin.

VOLTA FOOTBALL

VOLTA FOOTBALL'da sokaklara geri dönün. Bir oyuncu oluşturun, ekipmanlarınızı seçin ve dünyanın dört bir yanındaki sokak futbolu sahalarında tek başınıza ya da takımınızla tarzınızı yansıtın. Yeniden tasarlanan oynanış ile top becerilerinizin karşılığını alın ve VOLTA FOOTBALL'da oynadığınız her moddaki tüm ödülleri kazanmak için TP kazanmanıza imkan tanıyan yeni sezon ilerlemesi sistemiyle yeni ekipmanları açarak her sezondaki özel konumlarda yer alan eşsiz etkinlikleri oynayın.

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FIFA ULTIMATE TEAM

FIFA'nın en popüler modu olan FIFA Ultimate Team'e dahil olun. Futbol dünyasındaki binlerce oyuncuyla hayalinizdeki kadroyu kurun, özel formalar, armalar ve iz bırakabileceğiniz bir FUT Stadyumu ile kulübünüzü hem saha içinde hem de saha dışında kişiselleştirin ve takımınızla yapay zekaya veya FUT Topluluğundaki diğer oyunculara karşı sahaya çıkın. Ayrıca, en unutulmaz futbolcuların sahaya dönmesini sağlayacak yeni FUT Kahramanlar ile oyunun en unutulmaz oyuncularını tekrar karşılayın.

EŞSİZ ÖZGÜNLÜK

İkonik UEFA Champions League, UEFA Europa League, yepyeni UEFA Europa Conference League, CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Sudamericana, Premier League, Bundesliga, LaLiga Santander ve daha birçoğu gibi dünyanın en büyük müsabakalarında yer alan en büyük oyuncularla oynayın!

FIFA 22 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 - 64-Bit

İşlemci: Intel Core i3-6100 @ 3.7GHz or AMD Athlon X4 880K @4GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660 2GB or AMD Radeon HD 7850 2GB

FIFA 22 ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 - 64-Bit

İşlemci: Intel i5-3550 @ 3.40GHz or AMD FX 8150 @ 3.6GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 or AMD Radeon R9 270X

FIFA 22 KAÇ GB?

FIFA 22'yi oynayabilmek için en temel kurulumlar dahil 50 GB boş alan gerekmektedir.

Seçim anketi sonuçlarına güveniyor musunuz? — Haberler.com (@Haberler) September 22, 2021

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