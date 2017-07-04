Fetö'nün "Sarıkamış Ana Komuta Kademesi" Davası

Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine katıldıkları belirtilen ve örgütün sözde "Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Kurmay Başkanı" olarak atamayı planladığı, dönemin Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutanı eski Tuğgeneral Murat Yetgin'in de aralarında bulunduğu 18'i tutuklu 26 askeri personelin yargılandığı davada, sanıkların savunmaları tamamlandı.



Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu yargılanan eski Tuğgeneral Yetgin, dönemin Tugay Komutanı Yardımcısı eski Albay Murat Macun ve dönemin Topçu Tabur Komutanı eski Yarbay Ferhat Akgün'ün yanı sıra eski albaylar Ekrem Bahşi ve Sait Müjdat Yılmaz, eski yarbaylar Süleyman Türker ve Gürhan Yener ile dönemin Harekat ve Eğitim Şube Müdürü eski Binbaşı Mehmet Avcı'nın da yer aldığı 18 eski askeri personel ile 8 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı.



Tutuklu sanıklardan Sarıkamış 9.Komando Tugay Komutanlığı Lojistik Şube Müdürü eski Yüzbaşı Recep Sait Arpat, savunmasında alarmın verilmesinin ardından toplantıya çağrılması üzerine tugaya gittiğini belirtti.



Saat 22.40 civarında Tugay Komutanı Murat Yetgin'in harekat merkezine geldiğini ve ilk toplantının başladığını anlatan Arpat, "Tugay Komutanı odaya girdi 1-2 dakika geçmeden ismini bilmediğim bir astsubay tarafından bir deste kağıt getirilerek, Tugay Komutanı Murat Yetgin'e verildi. Murat Yetgin kağıtlardan bir tanesini binbaşı Mehmet Avcı'ya verdi ve 'oku' dedi. Mehmet Avcı yazıyı okudu. Hatırladığım kadarıyla birliklerin hazır edilmesi yönünde bir şeyler yazıyordu. Bu sırada Tugay Komutanı Murat Yetgin'in gözlüğünü getirdiler. Tugay Komutanı elindeki kalın kağıtları kendisi okumaya başladı ve 'Genelkurmay'dan emir geldi' dedi. Hızlı hızlı elindeki kağıdı okumaya başladı. Hatırladığım kadarıyla okuduğu yazıda sıkıyönetimin direktifinin olduğunu söyledi. Emrin, Genelkurmay'dan geldiğini söyledi ve çıktı." ifadesini kullandı.



"Sıkıyönetim kanunları geçerli"



Tutuklu sanıklardan eski Yarbay Süleyman Türker de savunmasında saat 22.40 sıralarında Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Yetgin'in toplantıya geldiğini ve sıkıyönetim emrini okuduğunu söyledi.



Türker, Tugay Komutanı'nın emri yüzlerine okuduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:



"Bizlere hitaben ülkede sıkıyönetim ilan edildiğini ve bu saatten itibaren sıkıyönetim kanunlarının geçerli olduğunu, Kars'ta Tuğgeneral Ali Avcı'ın sıkıyönetim komutanı olduğunu söyledi. Tuğgeneral Murat Yetgin'in söz konusu sıkıyönetim sonucunda Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı olarak atandığı ve o listede isminin olduğunu öğrendik. Okuduğu paragrafta hatırladığım kadarıyla, ülkemizde yaşanan sorunlar, artan terör olayları, verilen şehitler gibi hususlardan dolayı sıkıyönetim ilan edildiğinden bahsetti. Teröristlerin bu olağanüstü sıkıyönetim durumunu fırsat bilerek kışlalara, lojmanlara, nizamiyelere sızabileceğini, eylem yapabileceğini ve yolları tuzaklayabileceğini belirterek, 'Hükümet konağı, belediye, emniyet müdürlüğü gibi resmi kuruluşları emniyete almamız gerekiyor' dedikten sonra direk konuya girdi ve bizleri görevlendirmeye başladı."



Duruşma yarına ertelendi.