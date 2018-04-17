Fetö'nün İstanbul'daki "Ana Darbe" Davasında Karar (2)

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin, 12 sanığın "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı davada, 5 sanığa ayrıca "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "gece vakti konut dokunulmazlığının ihlali", "gece vakti iş yeri dokunulmazlığının ihlali", "hava ve kara ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" ve "haberleşmenin engellenmesi" suçlarından 115 yıl 10'ar ay hapis cezası verildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki büyük salonda yapılan duruşmada, sanıklara son sözlerinin sorulmasının ardından karar Mahkeme Heyeti Başkanı Cem Karaca tarafından açıklandı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar eski Tuğgeneral Eyyüp Gürler, Tümgeneral Fethi Alpay, Tuğgeneral Özkan Aydoğdu, Kurmay Binbaşı Murat Yanık ve Kurmay Albay Muzaffer Düzenli'yi, Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu ile Deniz Harp Okulu Komutanı olan Tümamiral Mesut Özel'e yönelik "cebir tehdit veya hile kullanmak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçunu işledikleri gerekçesiyle toplam 24'er yıl hapis cezası verdi.

Bu sanıkları "cebir ve tehdit kullanmak suretiyle gece vakti konut dokunulmazlığının ihlali" suçundan 9'ar yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, olay tarihinde kaçırılmaya teşebbüs edilen 15 Temmuz'da 1. Ordu Komutanı olan Orgeneral Ümit Dündar'a yönelik "gece vakti konut dokunulmazlığı ihlali" suçundan 6'şar yıl 18'er ay hapse mahkum etti.

Mahkeme heyeti, aynı sanıkları, Dogan Şirketler Grubu ve Casper Bilgisayar Sistemleri AŞ'ye yönelik de "cebir kullanılmak suretiyle ve gece vakti iş yeri dokunulmazlığının ihlali" suçunu işledikleri gerekçesiyle 27'şer yıl hapis cezası verdi.

Mahkeme heyeti, bu sanıkları 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işgal ettikleri gerekçesiyle "hava ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçundan 35'er yıl hapis cezasına çarptırdı.

Bu 5 sanık hakkında Dijital Platform Teknoloji Hizmetleri AŞ ile Doğan Şirketler Grubu'na yönelik "haberleşmenin engellenmesi" suçundan da 13'er yıl 4' er ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, bu sanıkların yargılama sırasında pişmanlık göstermedikleri gerekçesiyle cezalarında indirime gitmedi.

Köprüleri ve havalimanını işgal eden sanıklar

Mahkeme heyeti, ayrıca sanıklar eski Kurmay Albay Mehmet Kapan ve Kurmay Yarbay Fatih Karakaya'ya, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet köprülerini işgal ettikleri, Sabiha Gökçen Havalimanı'nı da işgal teşebbüsünde bulundukları gerekçesiyle, "kara ve hava ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçlarından 12'şer yıl hapis cezası verdi.

Sanık Kurmay Yarbay Şakir Çınar da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleşen eylemine yönelik "hava ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eyyüp Gürler, Fethi Alpay, Özkan Aydoğdu, Murat Yanık ve Muzaffer Düzenli, Müslüm Kaya, Nebi Gazneli, Mehmet Kapan, Fatih Karakaya, Sadık Cebeci hakkında "kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi" ve "siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi" suçlarından kamu davası açılmışsa da, bu eylemlerin "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçunun içerisinde eridiği gerekçesiyle bu suçlardan ayrı ayrı hüküm kurulmasına karar verildi.

Yargılama giderlerinin de 14 sanıktan ayrı ayrı alınarak hazineye verilmesine hükmeden mahkeme heyeti, takdir edilen 4 bin 360 liralık vekalet ücretinin 14 sanıktan alınarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, İlhan Varank ve Erol Olçuk'un ailelerinin de aralarında da bulunduğu 72 ayrı kurum ve şehit yakınına verilmesini kararlaştırdı.

Bu kapsamda sanıklar toplam 313 bin 920 lira vekalet ücreti ödeyecek.

Davanın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay tarafından hazırlanan 351 sayfalık iddianamede, İstanbul genelinde şehit edilen 89 isim "maktul" sıfatıyla, olay tarihinde kaçırılmaya teşebbüs edilen 15 Temmuz'da 1. Ordu Komutanı olan Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Harp Okulu Komutanı olan Mesut Özel, Deniz Harp Akademisi Komutanı Tayyar Ertem ve eşi Emel Ertem ile Harp Akademileri Komutanı Tahir Bekiroğlu müşteki, aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu 89 kişi, TBMM Başkanlığı, 65. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Doğan Şirketler Grubu, Digitürk Genel Müdürlüğü, Casper Bilgisayarlar Sistemi Anonim Şirketi de "suçtan zarar görenler" sıfatıyla yer almıştı.

İddianamede, davanın bir numaralı sanığı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yanı sıra, eski askerler Tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit, Albay Ahmet Zeki Gerehan, Kurmay Albay Onur Özden, Kurmay Albay Rıfkı Keser, Kurmay Albay Uzay Şahin, Kurmay Yarbay İrfan Arat, Kurmay Yarbay Engin Durmaz ve Kurmay Binbaşı Mehmet Murat Çelebioğlu, hakkında yakalama kararı bulunan firari sanık olduğu belirtilmişti.

İddianamede, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında, "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle ve kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme", "tasarlayarak bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle kasten öldürme", "cebir kullanarak, silahla, birden fazla kişi tarafından birlikte, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs etme, "cebir kullanmak suretiyle gece vakti, silahla, kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle ve birden fazla kişi tarafından birlikte konut dokunulmazlığını ihlal etme", "silahlı terör örgütü kurmak", "kara ulaşım araçlarının alıkonulması", "hava ulaşım araçlarının alıkonulması", "gece vakti, cebir kullanmak suretiyle, silahla, birden fazla kişi tarafından birlikte ve kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal", "haberleşmenin engellenmesi", "iş yeri dokunulmazlığını ihlal", "silahla, birden fazla kişi tarafından birlikte ve kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi" ile "silahla, birden fazla kişi tarafından birlikte ve kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi" suçlarından 92 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 56 yıldan 174 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Sanıklar eski askerler Tümgeneral Fethi Alpay, Tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit, Tuğgeneral Özkan Aydoğdu, Tuğgeneral Eyyüp Gürler, Muzaffer Düzenli, Uzay Şahin, Onur Özden, Ahmet Zeki Gerehan, Mehmet Murat Çelebioğlu ve Murat Yanık'ın da aynı suçlardan ayrı ayrı 92 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 56 yıldan 174 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianamede, Engin Durmaz, Mehmet Kapan ve Fatih Karakaya hakkında 47 kez, Sadık Cebeci hakkında 17 kez, Nebi Gazneli, Müslüm Kaya hakkında 6 kez, Şakir Çınar, Rıfkı Keser, İrfan Arat, Ömer Faruk Özköse, Ahmet Gümüş, Erdal Öztürk ve Yüksel Durak hakkında ise üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan on beşer yıla kadar hapis cezası istenmişti.

"Yurtta Sulh Konseyi" İstanbul yapılanması

İddianamede, İstanbul'daki darbe girişimi faaliyetlerini, öncesinde yaptığı toplantılarla planlayan, görev dağılımı yapan, kontrol altına alınacak bölgeleri belirleyen veya girişim günü icrasında yönlendirici ve azmettirici vasıfta olup darbe girişimi kapsamında hakimiyet sağlanması için işlenen muhtelif suçlardan doğrudan veya dolaylı fail sıfatıyla sorumlu olan "Yurtta Sulh Konseyi" İstanbul yapılanmasının, Fethi Alpay, Mehmet Nail Yiğit, Özkan Aydoğdu, Eyyüp Gürler, Muzaffer Düzenli, Uzay Şahin, Onur Özden, Ahmet Zeki Gerehan, Mehmet Murat Çelebioğlu ve Murat Yanık isimli sanıklardan oluştuğu vurgulanmıştı.

İstanbul'daki darbe girişimiyle ilgili istatistiki bilgilerin de yer aldığı iddianamede, askerlerin eylemleri sonucu 2'si asker, 5'i polis, 82'si sivil vatandas¸ olmak üzere toplam 89 kis¸inin hayatını kaybettigˆi, kolluk görevlileri dahil 719 kis¸iye kars¸ı hedef gözetmeksizin silahla veya tankla ates¸ açılarak öldürülmelerine tes¸ebbüs edildigˆi, eylemlerin yöneldigˆi magˆdurlardan 685'inin yaralandıgˆı, 34'ünün yara almadan kurtuldugˆu, 155 kişinin yaralama kastıyla gerçekles¸tirilen eylemlerin magˆduru oldugˆu, kolluk görevlileri dahil 148 kişiye kars¸ı yagˆma ve hürriyeti tahdit eylemi gerçekles¸tigˆi, 214 özel s¸ahsa ait mal ile askeri kurumlara ait olanlar hariç 25 kamu malının zarar gördügˆünün tespit edildiği belirtilmişti.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 29 Mayıs 2017 tarihinde yargılanmalarına başlanan toplam 24 sanık, tüm savunmalarında suçlamaları kabul etmemiş, darbe gecesi İstanbul'daki girişimin organizasyonunun sağlanması için "Yurtta Sulh Biziz" ismiyle kurulan WhatsApp grubundaki yazışmalarını da "Mesajları ben yazmadım, telefonuma el koyanlar tarafından yazılmış olabilir", "Telefon numarası benim ama mesajları ben yazmadım", "Bu gruba nasıl eklendiğimi bilmiyorum" gibi savunmalarla inkar etmişlerdi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın 21. duruşmasında firari sanıklar FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Uzay Şahin, Ahmet Zeki Gerehan, Engin Durmaz, İrfan Arat, Mehmet Murat Çelebioğlu, Mehmet Nail Yiğit, Onur Özden ve Rıfkı Keser ile tutuksuz sanık Erdal Öztürk'ün dosyalarının ayrılmasına karar vermiş, davaya aralarında 4 generalin de bulundu 10 sanık üzerinden devam edilmişti.

(Bitti)