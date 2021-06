Yeğen itirafçı oldu, terör örgütündeki kavga deşifre oldu: Gülen'in halefi Mustafa Özcan tüm gücü elinde toplamaya çalışıyor

MİT operasyonu ile yakalanarak Türkiye'ye getirilen Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fethullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen itirafçı oldu. Selahaddin Gülen, terör örgütünün üst yönetim kadrosu hakkında dikkat çeken bilgiler verdi. Gülen, örgütün üst yöneticisi Mustafa Özcan'ın örgütteki tüm gücü elinde toplamaya çalıştığını ve amcasından sonra örgütün başına geçecek kişi olduğunu söyledi.

Fethullahçı Terör Örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen, MİT operasyonu ile yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Gülen, itirafçı olmasının ardından hem örgütle ilgili hem de amcası terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'le ilgili bildiklerini paylaştı. Selahaddin Gülen, örgüt içerisindeyken fark etmediğini fakat şu anda FETÖ'nün bir terör örgütü, amcasının da terör örgütü lideri olduğunun açık ve net ortada olduğunu söyledi.

ÖRGÜTÜN YÖNETİCİLERİ HAKKINDA KONUŞTU

Selahaddin Gülen, emniyetteki ifadesinde FETÖ terör örgütünün üst yönetimine ilişkin de bilgiler verdi. Gülen, örgütün üst yöneticisi Mustafa Özcan'ın tüm gücü elinde toplamak istediğini dile getirerek, "Burada açmak istediğim bir konu eniştem Cevdet Türkyolu ile Mustafa Özcan arasındaki yıllardır süren husumet, 15 Temmuz'dan sonda iyice gün yüzüne çıktı. Bunun sebebi Mustafa Özcan'ın örgütün tüm kontrolünü eline almak ve örgütün para ve tüm gücünü kendi altında toplamak iken eniştem Cevdet Türkyolu bu gücü ve kontrolü amcam Fethullah Gülen'in elinden çıkartmaması için mücadele etmesi içindeydi. Ancak Fethullah Gülen bu durumu gördüğü halde müdahile etmemesinin sebebini gerçek anlamda bir hainlik olarak düşünmüyor ancak Mustafa Özcan ve heyetteki bazılarına toplantılara katılmayarak veya görüşmelere çıkmayarak tepkisini gösteriyordu" dedi.

FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN İŞLEYİŞİNİ DEŞİFRE ETTİ

Selahaddin Gülen, örgütün üst düzey yönetimindeki kişilerle ilgili ayrıntılı bilgiler verdi. Gülen, "Mollaların görevi Amcam Fethullah Gülen'in günlük hizmetlerini yerine getirir, kendisinden tefsir, fıkıh ve hadis dersleri alırlardı. Bir nevi amcamın asıl talebeleriydi. Bu mollalar örgüt içerisinde Amcam Fethullah Gülen'in karşısında yeterli seviye ve bilgi yeterliliğine sahip olmadan molla olamazlar. Molla olmanın yolu ilk etapta herhangi bir ülkede ilahiyat üniversite, doktora, Yüksek lisans yaptıktan sonra Mısır ülkesinde bulanan El Ehser Üniversitesinde iki yıl kadar eğitim gördükten sonra ABD'de Fethullah Gülen'in yanında molla olma kapasitesine erişiyorlardı. 2016 yılı öncesinde Mısır ülkesine gidip bu mollalara eğitim veren kişiler Reşit H., Ergün Ç. gibi Fethullah Gülen'in ilk talebeleri ve mollalarından olan kişilerdi. İstişare heyetinde bulunan Naci Tosun, Ali Ursavaş, Mustafa Özcan, Mustafa Yeşil, Abdullah Aymaz, İsmail Büyükçelebi, Ahmet Kara, Mehmet Ali Şengül, İsmet Aksoy, Hamdullah Bayram Öztürk, Rıdvan Kızıltepe, Sait Aksoyisimli şahıslar yer alırdı. Örgüt içinde tüm konuların konuşulduğu heyettir. Bu heyet toplantıda iken hiçbir kimse binaya giremezdi. Bu toplantılar 4-5 gün sürerdi. 2-3 ayda bir toplanırlardı" ifadelerini kullandı

"MUSTAFA ÖZCAN AMCAMDAN SONRA ÖRGÜTÜN BAŞINA GEÇECEK"

FETÖ'nün üst yöneticisi Mustafa Özcan'ın Fethullah Gülen'in yerine geçmek gibi bir hedefi olduğunu anlatan Selahaddin Gülen, "Mustafa Özcan başı olduğu heyeti kendi etkisi altına çalışıyordu. Her ne kadar amcam bu durumdan huzursuz olsa da örgütün bölünmesinden korktuğundan dolayı, örgütün kan kaybedeceğinden dolayı yanında tutuyor olabilir. Kendi fikrim olarak Mustafa Özcan amcam öldükten sonra örgütün başına geçecek kişidir. 2018-2019 gibi Güray T.' den duyduğum kadarıyla 'Bir gün kampa gelen misafirleri Mustafa Özcan kendi odasında ağırlarken burada tüm sistem çökse, bütün cemaat dağılsa, cemaatin lideri ölse bile tekrardan toparlanmak için var gücümüz ile çalışacağız' şeklinde beyan verdiğini duymuştu. 2016 yılı aralık ayında dil kursunu bitirdiğini ve master eğitimine başladığını söyleyen Gülen örgütünün kurduğu School of Science And Teknology'in de aralarında olduğu okulların isimlerini ve örgüt üyesi yöneticilerini ayrıntılarıyla anlattı.