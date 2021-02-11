Fethiye'de kayalıktan düşerek karnındaki bebeğiyle ölen kadının eşi hakim karşısında

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çektirirken kayalıklardan düşerek karnındaki 7 aylık bebeğiyle ölen Semra Aysal'ın tutuklanan eşinin yargılanmasına başlandı.

Fethiye Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Hakan Aysal tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada Semra Aysal'ın ağabeyi Nayim Yolçu ile tarafların avukatları da hazır bulundu.

Söz verilen sanık Hakan Aysal, eşiyle tanışmalarının ardından bir yıl sonra evlendiklerini ve daha önce balayını geçirdikleri Fethiye'ye daha sonra normal tatil için gittiklerini söyledi.

Olay yerine fotoğraf çektirmek için indiklerini ifade eden Aysal, eşini iterek ölümüne sebep olduğu suçlamasını kabul etmedi.

Mahkeme Başkanının "Aşağı inme fikri kimden çıktı?" sorusuna Aysal, "Eşim hamile olduğu için uzun süre bölgeye bir daha gelmeyecektik. Çok sevdiğimiz yerdi orası ve birlikte kayalık alana inmeye karar verdik. Orada da geleceğe dönük kuracağımız işleri ve hayatımızı konuştuk." cevabını verdi.

Aysal, karsının çantasını almaya kalktığı sırada çığlık sesi duyduğunu ve arkasını dönünde eşini göremediğini, sadece çığlık sesi duyduğunu iddia etti.

Aşağıya baktığında eşini görmediğini belirten Aysal, "Yukarıya çıkıp çevreden yardım istedim. Daha sonra da fenalaştığım için hastaneye kaldırıldım." dedi.

Aysal, yaptırdıkları 400 bin liralım ferdi kaza sigortasıyla ilgili ise şunları söyledi:

"Ekstrem sporlarla uğraşmayı seviyorum. Evlendikten sonra eşim de bana ayak uydurmaya çalıştı. O da bir kez yamaç paraşütü bir kez de dalış yaptı. Bu nedenle kendime ve eşime sigorta yaptırdım. Sigorta poliçesini bankacı doldurdu. Ben eşime imzalattım. Poliçedeki yazı banka görevlisine imza da eşime ait. Eşimle tanışmadan önce bekar olduğum için kaza sigortası yaptırmadım. Evlendikten sonra yaptırdım."

Hayatını kaybeden kadının ağabeyi Nayim Yolçu ise kazanın ardından adli tıp kurumu önünde gördüğü sanığın çok sakin olduğunu öne sürdü.

Kardeşinin kredi borcuna karşı olduğunu, yaşadığı her şeyi kendine anlatan kardeşinin kredi borçlarından hiç bahsetmediğini vurgulayan Yolçu, şöyle devam etti:

"En son kardeşim bana 'Abi gel konuşmamız lazım' demişti. Ben de gidemedim ve telefonda anlatmasını isteyince 'Telefonda konuşulacak konular değil' demişti. Kardeşimin yükseklik korkusu vardı. Hakan Aysal da ekstrem sporundan bahsediyor. Bu sporlara kardeşimin hiç ilgisi olmadı. Sanıktan şikayetçiyim." diye konuştu.

Tanıkların da dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Ağabey Yolçu, Duruşmanın ardından adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın tasarlanmış bir kadın cinayeti olduğunu ileri sürdü ve adalete inançlarının tam olduğunu kaydetti.

Semra Aysal, Kelebekler Vadisi'nde 19 Haziran 2018'de fotoğraf çektirirken kayalıklardan düşerek karnındaki 7 aylık bebeğiyle hayatını kaybetmişti. Eşini iterek ölümüne neden olduğu ileri sürülen Hakan Aysal (40) 21 Kasım 2020'de tutuklanmıştı. Sanık hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır