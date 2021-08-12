Festival Kapsamındaki Sergiler Göz Dolduruyor

Çanakkale Belediyesi tarafından bu sene 58. 'si düzenlenen Uluslararası Troia Festivali kapsamında kentin çeşitli noktalarında ziyarete açılan sergiler, kentlilerden de beğeni topluyor.

Çanakkale Belediyesi tarafından bu sene 58. 'si düzenlenen Uluslararası Troia Festivali kapsamında kentin çeşitli noktalarında ziyarete açılan sergiler, kentlilerden de beğeni topluyor.

9-13 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen 58. Uluslararası Troia Festivali kapsamındaki sergileri, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan da eşi Hale Gökhan ile birlikte gezerek, sergi sahiplerine de festivale olan katkılarından dolayı plaket takdiminde bulundu.

Festival kapsamında ziyarete açılan sergilerden biri olan "4 Mevsim Anadolu ve Maskeler" isimli resim ve seramik sergisinin ev sahipleri, anne-oğul; Ayşe Birsen İlter ve Orçun İlter. Resimlerin Ayşe Birsen İlter, seramik eserlerin ise Orçun İlter'e ait olduğu sergiyi Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde 13 Ağustos tarihine kadar 09. 00-17. 00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz.

Festivalin bir diğer sergi etkinliği ise Çanakkale Seramik Müzesi'nde sanatseverlerle buluşuyor. Çanakkale Seramik Müzesi'nde bugüne dek; Çanakkale Seramiklerini geleneksel usta çırak yöntemi ile öğrenerek yetişmiş ustaların ve 19 süreli sergiyle ağırlanan birçok değerli sanatçının bağışlamış oldukları eserlerden oluşan "Bağış Eserler Koleksiyonu", 31 Ağustos 2021 tarihine kadar Pazartesi günleri dışında ziyarete açık olacak.

Uzun yıllardır karikatüre gönül veren Dr. Durmuş Evcüman'ın "Pandemideyken" isimli sergisi de, festival etkinlikleri kapsamında Yazar ve Sanatçı Evi'nde ziyarete açıldı. Sergisi hakkında, "Pandemideyken hepimiz, birileri hep daha çok çalışıyordu. Tüm sağlık çalışanlarına minnetle" diyen Evcüman'ın eserlerini 13 Ağustos tarihine kadar 09. 00-17. 00 saatleri arasında Yazar ve Sanatçı Evinde ziyaret edebilirsiniz.

Festivale adını veren Troia'nın uzun dönem kazı başkanlığını yürüten, aynı zamanda fahri hemşerimiz olan, kazıları ve çalışmaları ile dünyanın Troia'ya bakışını değiştiren Manfred Osman Korfmann'ın anılarından oluşan Anadolu'da Bir Ömür "Fotoğraflarla Manfred Osman Korfmann" sergisi ise, 30 Ağustos tarihine kadar 10. 00-16. 00 saatleri arasında Korfmann Kütüphanesi'nde ziyarete açık olacak.

Son olarak, Çanakkale Kent Konseyi Sanat Çalışma Grubu tarafından hazırlanan ve çeşitli sanatçıların eserlerinden oluşan "Sanat Sokakta-6 Asla Yalnız Yürümeyeceksin" isimli sergiyi de 1 Eylül tarihine kadar Pazartesi günleri haricinde ve 10. 00-19. 00 saatleri arasında Çanakkale Kent Müzesi'nde ziyaret edebilirsiniz.

12. 08. 2021 10: 18

Kaynak: Habermetre