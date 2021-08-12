Festival Kapsamındaki Sergiler Göz Dolduruyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Festival Kapsamındaki Sergiler Göz Dolduruyor

Festival Kapsamındaki Sergiler Göz Dolduruyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Çanakkale Belediyesi tarafından bu sene 58. 'si düzenlenen Uluslararası Troia Festivali kapsamında kentin çeşitli noktalarında ziyarete açılan sergiler, kentlilerden de beğeni topluyor.

Çanakkale Belediyesi tarafından bu sene 58. 'si düzenlenen Uluslararası Troia Festivali kapsamında kentin çeşitli noktalarında ziyarete açılan sergiler, kentlilerden de beğeni topluyor.

9-13 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen 58. Uluslararası Troia Festivali kapsamındaki sergileri, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan da eşi Hale Gökhan ile birlikte gezerek, sergi sahiplerine de festivale olan katkılarından dolayı plaket takdiminde bulundu.

Festival kapsamında ziyarete açılan sergilerden biri olan "4 Mevsim Anadolu ve Maskeler" isimli resim ve seramik sergisinin ev sahipleri, anne-oğul; Ayşe Birsen İlter ve Orçun İlter. Resimlerin Ayşe Birsen İlter, seramik eserlerin ise Orçun İlter'e ait olduğu sergiyi Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde 13 Ağustos tarihine kadar 09. 00-17. 00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz.

Festivalin bir diğer sergi etkinliği ise Çanakkale Seramik Müzesi'nde sanatseverlerle buluşuyor. Çanakkale Seramik Müzesi'nde bugüne dek; Çanakkale Seramiklerini geleneksel usta çırak yöntemi ile öğrenerek yetişmiş ustaların ve 19 süreli sergiyle ağırlanan birçok değerli sanatçının bağışlamış oldukları eserlerden oluşan "Bağış Eserler Koleksiyonu", 31 Ağustos 2021 tarihine kadar Pazartesi günleri dışında ziyarete açık olacak.

Uzun yıllardır karikatüre gönül veren Dr. Durmuş Evcüman'ın "Pandemideyken" isimli sergisi de, festival etkinlikleri kapsamında Yazar ve Sanatçı Evi'nde ziyarete açıldı. Sergisi hakkında, "Pandemideyken hepimiz, birileri hep daha çok çalışıyordu. Tüm sağlık çalışanlarına minnetle" diyen Evcüman'ın eserlerini 13 Ağustos tarihine kadar 09. 00-17. 00 saatleri arasında Yazar ve Sanatçı Evinde ziyaret edebilirsiniz.

Festivale adını veren Troia'nın uzun dönem kazı başkanlığını yürüten, aynı zamanda fahri hemşerimiz olan, kazıları ve çalışmaları ile dünyanın Troia'ya bakışını değiştiren Manfred Osman Korfmann'ın anılarından oluşan Anadolu'da Bir Ömür "Fotoğraflarla Manfred Osman Korfmann" sergisi ise, 30 Ağustos tarihine kadar 10. 00-16. 00 saatleri arasında Korfmann Kütüphanesi'nde ziyarete açık olacak.

Son olarak, Çanakkale Kent Konseyi Sanat Çalışma Grubu tarafından hazırlanan ve çeşitli sanatçıların eserlerinden oluşan "Sanat Sokakta-6 Asla Yalnız Yürümeyeceksin" isimli sergiyi de 1 Eylül tarihine kadar Pazartesi günleri haricinde ve 10. 00-19. 00 saatleri arasında Çanakkale Kent Müzesi'nde ziyaret edebilirsiniz.

12. 08. 2021 10: 18

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Şimşek Mustafa Demir Erdoğan Yüksek Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kibariye Ezgi Mola Haluk Levent Mohammed Al Saloussi
Spor Caner Erkin Burak Yılmaz Alex Teixeira Rıza Çalımbay Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Festival Kapsamındaki Sergiler Göz Dolduruyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 11:38:14. #1.14#

title