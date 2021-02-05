Ferit Karakaya (wtcN) kimdir, kaç yaşında? Wtcn Ferit Twitch hesabı nedir?

Popüler Twitch yayıncısı wtcN adıyla bilinen Ferit Karakaya kimdir? Eskiden Türkiye'nin en tanınmış Espor oyuncularından biri olan Ferit'in, neden LoL'de ban yediğine; profesyonel kariyeri ve yayıncılığa uzanan yolcuğuna hep beraber göz atalım!

Türkiye'nin sevilen ve başarılı yayıncılarından olan Ferit Karakaya, sosyal platformlarda wtcN adını kullanmakta. Pek çok oyun oynayan aynı zamanda sık sık organizasyonlarda da yer alan Ferit Karakaya kimdir? Wtcn Ferit Twitch hesabı nedir?

FERİT KARAKAYA WTCN KİMDİR?

12 Şubat 1992 tarihinde İstanbul'un Bakırköy ilçesinde doğan Ferit Karakaya (wtcN), Twitch platformunda tam zamanlı yayıncılık yapmaktadır. Eğitim hayatını Açık öğretim ile tamamlamıştır. Dijital oyunlarla küçük yaşlarda tanışmış olan Ferit, 4. sınıfta bir arkadaşının doğum gününde aldığı Call Of Duty 2 ile oyun hayatına başlamıştır.

PROFESYONEL OYUNCULUK KARİYERİNE HWA İLE BAŞLADI

Ferit'in profesyonel oyunculuk kariyeri Türkiye'nin en büyük takımlarından biri olan HWA ile başladı. Uzun bir süre HWA forması giydi. Barcelona için Messi, Roma için Totti neyse, HWA için de Ferit aynısı oldu. 2012'de GameX'te düzenlenen ilk LoL turnuvasını kazandı. Turnuvadan sonra kariyerini üç yıl daha HWA'da sürdüren Ferit, 2012-2013 yıllarında en iyi ormancı ve en değerli oyuncu gibi ödüllerin sahibi oldu.

FERİT KARAKAYA NEDEN LOL'DE BANLANDI?

HWA'nın başarısının yapı taşlarından biri olan Ferit, 2014 yılında büyük bir şoka uğradı, Riot Games'in ilk büyük ban dalgasının içinde yer alan profesyonel oyuncu, Zeitnot, NoellDayı, Lelouch, Stomaged ve Hioss gibi isimlerle Şampiyonluk Ligi'nden ihraç edildi. Bir kanala verdiği röportajda eloboost yaptığını itiraf eden Karakaya, bir profesyonel oyuncunun bunun yapmaması gerektiğini söyledi.

Banlı kaldığı süre boyunca Riot Games harici turnuvalara katılmaya başlayan Ferit, şimdilerde devam ettirdi yayıncılık hayatının temellerini burada attı. Profesyonel oyuncu, cezanın süresinin bitmesiyle tekrar HWA takımının formasını giydi. Boşluk döneminin etkisiyle eski oyununu sergileyemedi ve HWA, Dark Passage'nin arkasında kaldı.

Yıl 2015'te, HWA macerasını sonlandıran Ferit, yakın arkadaşı Şükrü ile BPI isimli takımı Şampiyonluk Ligi'ne çıkarmak için uğraştırlar. Marshall ve Revanch gibi oyuncuların bulunduğu takım Yükselme Ligi Playoff'larının en iddialı ekibi olarak görülüyordu. Finalde CREW'a mağlup olan ekip, herkeste büyük bir hayal kırıldığı yarattı.

Bu kötü yenilginin ardından Şampiyonluk Ligi takımlardan Number1'ın yolunu tutsa da eski orta koridordaki günlerine bir daha ulaşamadı...

Profesyonel sahnelerden uzak kalan Ferit, şimdilerde bir o kadar başarılı olduğu yayıncılık hayatını sürdürüyor. Yayınlar sırasında League of Legends dışındaki oyunlarda da hünerlerini sergileyen Ferit'in, izleyicisiyle arasındaki samimiyet ve cana yakınlık bu kadar sevilmesindeki en büyük etken.

GAMESCOM'DA ÜLKEYİ TEMSİL ETTİ

En son 2017 Gamescom ESL PUBG turnuvasında takım arkadaşları ZeonN, Mithrain ve Mirliva gibi isimlerle birlikte ülkemizi temsil etti. 2. gün düzenlenen DUO TPS'de üçüncülük kazanarak Ferit ve arkadaşları bronz tavayı ülkeye getirmeyi başardılar.

Yayın hayatını sürdüren başarılı isim Ferit Karakaya'nın 2021 yılı itibariyle Twitch kanalında 2 Milyon 200bin takipçisi var. Instagram hesabında ise 852 bin takipçisi bulunuyor.

WTCN FERİT KARAKAYA'NIN TWITCH HESABI

Oyun tutkunlarının buluşma noktalarından olan Twitch'te geniş takipçi kitlesine sahip olan Ferit Karakaya, Twitch hesabını wtcN adıyla kullanıyor.