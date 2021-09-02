Ferhan Şensoy'un cenazesine Cihat Tamer'in sözleri damga vurdu: Din bağımlısı hükümetlere rağmen tiyatro yapıyoruz
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Ferhan Şensoy'un cenazesine Cihat Tamer'in sözleri damga vurdu: Din bağımlısı hükümetlere rağmen tiyatro yapıyoruz

Ferhan Şensoy'un cenazesine Cihat Tamer'in sözleri damga vurdu: Din bağımlısı hükümetlere rağmen tiyatro yapıyoruz
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Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta sanatçı ve tiyatrocu Ferhan Şensoy'un naaşı defnedilmeden önce Ses Tiyatrosu'na getirildi. Burada düzenlenen veda töreninde konuşan tiyatrocu Cihat Tamer, "70 senedir bu ülkeyi din bağımlısı hükümetler yönetiyor. Ona rağmen 70 senedir inadına tiyatro yapıyoruz" dedi. Şensoy, Teşvikiye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından alkışlar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

70 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta sanatçı ve tiyatrocu Ferhan Şensoy için ilk tören Ses Tiyatrosu'nda düzenlendi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Buradaki törenin ardından usta oyuncu Şensoy'un Galatasaray bayrağına sarılı tabutu cenaze namazı için Teşvikiye Camisi'ne götürüldü. İkindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, usta sanatçının eşi Derya Baykal, kızları Derya Şensoy ile 9 aylık hamile olan kızı Müjgan Ferhan Şensoy, oğlu Mert Baykal, yakınları, sanat dünyasının tanınmış simaları katıldı. Usta oyuncu kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin alkışları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Ferhan Şensoy'un cenazesine Cihat Tamer'in sözleri damga vurdu: 70 senedir bu ülkeyi din bağımlısı hükümetler yönetiyor

"70 SENEDİR İNADINA TİYATRO YAPIYORUZ"

Törende söz alan tiyatrocu Cihat Tamer, "70 senedir bu ülkeyi din bağımlısı hükümetler yönetiyor. Ona rağmen 70 senedir inadına tiyatro yapıyoruz. Ferhan da inadına tiyatro yaptı. Ferhan başka bir insandı yazdıklarıyla çizdikleriyle. Şimdi o Rasim'ine kavuştu. Münir Ağabey'ine, Erol Ağabey'ine kavuştu. Hep birlikte orada bir meyhanede kafayı çekiyorlardır. Unutulmayacaksın Ferhan" ifadelerini kullandı.

Ferhan Şensoy'un cenazesine Cihat Tamer'in sözleri damga vurdu: 70 senedir bu ülkeyi din bağımlısı hükümetler yönetiyor

"SADECE TÜRKİYE'NİN DEĞİL BENCE BÜTÜN DÜNYANIN BAŞI SAĞ OLSUN"

Cenaze töreninde duygularını anlatan oyuncu Sermiyan Midyat, "Dünya çapında bir sanatçıydı. Bir yazar, bir yönetmen bir dehaydı yani. Benim kendi özelimde, benim manevi babamdı. Beni tiyatroda tutan babamdı. Beni sahneye ilk 23 tiyatroyu öğretmişti, ilk ustamdı. Yıllarca hocalığımı yaptı, sonra yönetmenliğimi yaptı. İlk sinema tecrübemi yine o kazandırdı. Bütün ilklerimde o var. Yazarlığımda ilk yolu o açtı. Müthiş bir dehaydı. Herkesin sevdiği, hayatta önemli özelliği korkusuzluğu ve inatçılığıydı. Onurca yaşamak nasıl olur onu gösterdi. Biz ve öğrencilerine düşen görevde bundan sonra onun bizlere emanet ettiği korkusuzluğu, bizden sonraki kuşaklara aktarabilmeliyiz. Sadece Türkiye'nin değil bence bütün dünyanın başı sağ olsun" dedi.

"FERHAN ABİ BÜYÜK İNSANLARIN SONUNCUSU GİBİYDİ"

Oyuncu Necmi Yapıcı, "Ferhan abi büyük insanların sonuncusu gibiydi. Hem yazar, oyuncuydu. Kelime cambazlığıyla kendi oluşturduğu stiliyle dünyada eşi benzeri olmayan bir insandı. Ben aynı tiyatro ve filmde kendisiyle çalışma fikrine sahip olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Her zaman bildiği yolda ilerledi, kelimelere taklalar attırdı. O muhteşem bir insandı, onun yerine bir daha yenisi gelir mi bilinmez. Bence dünya çapında bir sanatçıydı, dünya rekortmeniydi, yazdığı oyunlarla. Okumayan varsa kitaplarını okuyun tavsiye ederim. Onun adını yaşatmaya devam edeceğim" diye konuştu.

Ferhan Şensoy'un cenazesine Cihat Tamer'in sözleri damga vurdu: 70 senedir bu ülkeyi din bağımlısı hükümetler yönetiyor

"BİR DEVİR KAPANDI"

Usta oyuncuyla ilgili düşüncelerini aktaran oyuncu İrfan Kangı, "Özellikle böyle değerli kayıpların ardından çok süslü cümleler söyleniyor. Ben bir çağ kapandı deyim siz anlayın. Yıllarca eğilip bükülmeden dışarıdan, televizyondan kazandığı paralarla tiyatrosunu ayakta tutan. Her çalışanını düşünen, bir devir kapandı. Bir okul, bir kütüphane, ansiklopediydi, yaşayan canlı bir tarihti. Ben ilk tiyatroya meyil ettiğimde onun oyunlarını izleyerek heveslenip işe başlamıştım. Yazar mı diyelim, oyuncu mu diyelim, önce iyi bir insandı. İyi bir oyuncu, iyi bir baba, iyi bir sanatçı kaybetti Türkiye, onun yokluğunu yıllar sonra çok yakından anlayacağız. İnşallah evlatlarıyla ismi uzun yıllar yaşasın. O tiyatronun yaşıyor olması lazım, asla kapanmaması lazım" şeklinde konuştu.

Ferhan Şensoy'un cenazesine Cihat Tamer'in sözleri damga vurdu: 70 senedir bu ülkeyi din bağımlısı hükümetler yönetiyor

"ÇOK ÇOK KIYMETLİ BİR USTAMIZI KAYBETTİK"

Ünlü tiyatrocu Demek Akbağ, "Üzgün olduğumuz bir gün yine toplandık burada. Çok çok kıymetli bir ustamızı kaybettik. Her ölüm erken ama kıymetli yeri dolmayacak insanları kaybı sadece yakınlarını değil tüm ülkeyi derinden sarsıyor. Ferhan Şensoy çok kıymetli tiyatro sanatçısı, edebiyatçı, yazardı, yönetmendi. Ülkemizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

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