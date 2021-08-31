Ferhan Şensoy, Rasim Öztekin'e 5 ay sonra kavuştu! Mektubunun son satırları bugünü işaret ediyor
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Ferhan Şensoy, Rasim Öztekin'e 5 ay sonra kavuştu! Mektubunun son satırları bugünü işaret ediyor

Haberler.com / Zehra Yaşık - Haberler | Magazin

Usta sanatçı Ferhan Şensoy, bugün yaşama veda etti. Şensoy, kısa süre önce yakın arkadaşı sanatçı Rasim Öztekin'i kaybetmişti. Büyük ustanın dostuna veda mektubu ölümünün ardından yeniden göndeme geldi. Şensoy, Öztekin'e "Bir gün ben de uçup geleceğim" sözleriyle veda etmiş.

Türkiye 6 ay arayla iki büyük ustayı kaybetmenin acısıyla sarsıldı. Tüm ülke geçirdiği kalp krizi sonucu 8 Mart'ta hayatını kaybeden usta sanatçı Rasim Öztekin'in ölümüyle yasa boğulmuştu. Bugün ise Türk tiyatrosunun duayen ismi Ferhan Şensoy'un ölüm haberi geldi.

Şensoy, bir süredir sağlık sorunları yaşadığı için Rasim Öztekin'in cenazesine gelememişti. Şensoy, kızı aracılığıyla Öztekin'e bir veda mektubu göndermişti.

Usta sanatçı Ferhan Şensoy'un ölümünün ardından o mektup yeniden akıllara geldi.

Ferhan Şensoy'un kızı Derya Şensoy, Öztekin'in cenaze töreninde, "Babam Ferhan Şensoy, Rasim ağabeyin ani, acı, çok erken ve zamansız haberini aldığında pandeminin başından beri olduğu Bodrum'daydı. Sağlığı şu an burada olmaya elverişli olmadı fakat Rasim ağabeye bir veda mektubu var. Onu iletmek istedi" ifadelerini kullanmıştı.

Usta sanatçı mektubunda şu ifadelere yer vermişti:

"Orta oyuncuların amatör konu nöbetçi tiyatrodan yetişti Rasim. Kısa sürede Orta oyunculara katıldı. Kavuğumu ona devrettim. Orta oyuncularda çok başarılı bir dönem yaşadı. Kimi rahatsızlıklarından dolayı sahneyi bıraktı. Kavuğu Şevket Çoruh'a devretti. Günü geldi, uçtu gitti gökyüzüne, kavuklu fotoğrafı asılı durur Ses 1885'te. Bir gün ben de uçup geleceğim gökyüzüne, buluşuruz gökyüzünde, neşeli bir meyhanede."

İsmail Dümbüllü'nün Münir Özkul'a devrettiği, Hasan Efendi'nin kavuğunu, Ferhan Şensoy 2016 yılında Rasim Öztekin'e teslim etmişti. Şensoy, kavuğunu teslim ettiği Rasim Öztekin'den 5 ay sonra hayata gözlerini yumdu.

Ferhan Şensoy, Rasim Öztekin'e 5 ay sonra kavuştu! Mektubunun son satırları bugünü işaret ediyor
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Magazin editörü - Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Magazin editörü
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Ferhan Şensoy, Rasim Öztekin'e 5 ay sonra kavuştu! Mektubunun son satırları bugünü işaret ediyor - Haberler Magazin
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