Son günlerde adı sıkça gündeme gelen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in özel yaşamı da kamuoyunun ilgi odağı haline geldi. Vatandaşlar, Ferdi Zeyrek'in evli olup olmadığını, eşinin kim olduğunu ve kaç çocuğu bulunduğunu merak ediyor. Peki, Ferdi Zeyrek evli mi, eşi kim? Ferdi Zeyrek'in kaç çocuğu var? İşte, Ferdi Zeyrek'in aile hayatına dair merak edilen detaylar…

FERDİ ZEYREK EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in özel hayatı, kamuoyunun merak ettiği konular arasında yer alıyor. Son günlerde yaşanan gelişmelerin ardından, Ferdi Zeyrek'in medeni durumu ve eşiyle ilgili ayrıntılar araştırılmaya başlandı. Edinilen bilgilere göre, Ferdi Zeyrek evlidir.

Ferdi Zeyrek evli mi, eşi kim

Başkan Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek, sade yaşam tarzı ve göz önünde olmayı tercih etmeyen yapısıyla dikkat çekmektedir. 2003 yılında Ferdi Zeyrek ile evlenen Nurcan Zeyrek, siyasi alanda ön planda olmayı tercih etmese de zaman zaman sosyal sorumluluk projelerine katılarak, özellikle kadınlar, çocuklar ve yaşlılara yönelik etkinliklerde gönüllü olarak yer almaktadır.

Ferdi Zeyrek'in kaç çocuğu var

FERDİ ZEYREK'İN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in aile hayatı kamuoyunda merak edilen konular arasında yer alıyor. Edinilen bilgilere göre Ferdi Zeyrek'in, eşi Nurcan Zeyrek ile olan evliliğinden üç kız çocuğu bulunmaktadır. Başkan Zeyrek, aile yaşantısını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden isimler arasında yer alıyor.