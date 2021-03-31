Fenomen doktor Berika Demir, evliliğe ilk adımı attı
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Fenomen doktor Berika Demir, evliliğe ilk adımı attı

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Fenomen doktor Berika Demir, evliliğe ilk adımı attı

Berika Demir, nişanlandı. İşte detaylar

1/9 Berika Demir- Ali Osman

Fenomen doktor Berika Demir, evliliğe ilk adımı attı.

2/9 Berika Demir- Ali Osman

Demir, meslektaşı Ali Osman'la nişanlandı.

3/9 Berika Demir- Ali Osman

Geceden renkli karelerini paylaşan fenomen doktor, "Misafir olarak geldin sanmışım gönlüme... Meğer ev sahibi olacakmışsın bütün ömrüme" diye yazdı.

4/9 Berika Demir- Ali Osman

Kısa sürede binlerce beğeni alan Demir'e, mutluluk mesajı yağdı.

5/9 Berika Demir- Ali Osman

Fenomen doktor, kahve yaptığı anları da yayınladı.

6/9 Berika Demir- Ali Osman

Demir, bu mutlu gününde hayranlarına hediye vermeyi de ihmal etti.

7/9 Berika Demir- Ali Osman

Fenomen doktor, çekilişle iki tane kahve makinesi verdi.

8/9 Berika Demir- Ali Osman

849 bin takipçisi olan Demir'e nişanlısı, "Ne güzel tamamladın beni" diye karşılık verdi.

9/9 Berika Demir- Ali Osman

Yaptığı her paylaşımla adından söz ettiren fenomen doktor, gecede kendisini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.

Kaynak: Snob Magazin

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