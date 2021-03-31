Berika Demir, nişanlandı. İşte detaylar
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Fenomen doktor Berika Demir, evliliğe ilk adımı attı.
2/9 Berika Demir- Ali Osman
Demir, meslektaşı Ali Osman'la nişanlandı.
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Geceden renkli karelerini paylaşan fenomen doktor, "Misafir olarak geldin sanmışım gönlüme... Meğer ev sahibi olacakmışsın bütün ömrüme" diye yazdı.
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Kısa sürede binlerce beğeni alan Demir'e, mutluluk mesajı yağdı.
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Fenomen doktor, kahve yaptığı anları da yayınladı.
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Demir, bu mutlu gününde hayranlarına hediye vermeyi de ihmal etti.
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Fenomen doktor, çekilişle iki tane kahve makinesi verdi.
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849 bin takipçisi olan Demir'e nişanlısı, "Ne güzel tamamladın beni" diye karşılık verdi.
9/9 Berika Demir- Ali Osman
Yaptığı her paylaşımla adından söz ettiren fenomen doktor, gecede kendisini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.
Kaynak: Snob Magazin