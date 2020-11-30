Fatmagül'ün Suçu Ne nerede çekildi? Fatmagül'ün Suçu Ne hangi kanalda, saat kaçta? Fatmagül'ün Suçu Ne oyuncuları
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Fatmagül'ün Suçu Ne nerede çekildi? Fatmagül'ün Suçu Ne hangi kanalda, saat kaçta? Fatmagül'ün Suçu Ne oyuncuları

30.11.2020 15:13 | Son Güncelleme: 30.11.2020 15:17
Fatmagül'ün Suçu Ne nerede çekildi? Fatmagül'ün Suçu Ne hangi kanalda, saat kaçta? Fatmagül'ün Suçu Ne oyuncuları

Fatmagül'ün Suçu Ne dizisi başrollerinde Hülya Avşar'ın oynadığı filmin senaryosundan uyarlanan bir yapımdır. Dizide yer alan başroller ve işleniş biçimi dönemin en sevilen yapımlarından biri olmasını sağlamıştır. Fatmagül'ün Suçu Ne konusu nedir? Fatmagül'ün Suçu ne ne zaman çekildi? Fatmagül'ün Suçu ne nerede çekildi?

İlk olarak film olarak çekilen Fatmagül'ün Suçu Ne yapımı, sonradan diziye uyarlanmıştır. Dizinin ilk bölümü 16 Eylül 2010 tarihinde televizyon ekranlarına gelmiştir. Fatmagül'ün Suçu Ne hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Fatmagül'ün Suçu Ne nerede çekildi?

FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE KONUSU

Askerden yeni dönen nişanlısı Mustafa ile evlenmek için gün saymakta olan Fatmagül, hayatını değiştirecek bir şey yaşar. Bugünde sonra çocukluk aşkı Mustafa'yla da uzaklara düşecektir Fatmagül...

Mustafa arkadaşlarıyla oynarken Fatmagül, onun kaçan misketlerini toplamış, kukalarını o dizmiş, annesi pantolonunu yırttığını görmesin diye eve gitmeden o dikmiş pantolonunu küçük elleriyle. Fatmagül çocukluğunda da sessizmiş, herkes alışkın onun suskunluğuna. Mustafa ona dokunmaya kıyamıyor, birlikte oturacakları, çocuklarını büyütecekleri evi kendi elleriyle yapar. Bugüne kadar kendine ait hiçbir şeyi olmayan Fatmagül, Mustafa'ya yardım ederken sabırla kendine ait bir hayata hazırlanmakta.

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Fatmagül'ün Suçu Ne nerede çekildi? Fatmagül'ün Suçu Ne hangi kanalda, saat kaçta? Fatmagül'ün Suçu Ne oyuncuları

Kerim de yakın kasabalı.. Babası o daha çok küçükken bir başka kadın için annesini terk etmiş. Durumu kabullenemeyen annesinin intiharıyla yapayalnız kalmış. Yörenin şifacısı Ebe Nine'nin sahip çıktığı Kerim onu hem anne hem abla bilmiş. Ebe Nine'ye sadece adı miras kalmamış annesinden.. Annesinin mübadele yıllarında sahip olduğu, şimdi sit alanı olan deniz kenarında geniş bir arazinin sahibi.. Beldenin zenginlerinden Reşat Yaşaran'ın gözü Ebe Nine'nin arazisinde.. İstanbul'da kardeşi Rıfat'la ortak büyük bir müteahhitlik şirketinin sahibi olan Reşat Yaşaran, türlü oyunlarla kasabalının değerli arazilerini ele geçirmiş, bir tek Ebe Nine'ye diş geçirememiş..

Kerim bir demir atölyesinde çalışıyor.. Balıkçılıktan denizden anlıyor. Yazları, çocukken aralarında sınıf farkı olmayan ama büyüdükçe mesafelerin dile gelmese de hissedildiği ilk okul arkadaşları Selim, Erdoğan ve Vural'ın yollarını gözlüyor.. Selim, Reşat Yaşaran'ın oğlu, Erdoğan onun kuzeni. Vural beldenin tapu kadastro müdürünün oğlu.. Kerim'in kasabanın sınırları içinde kalan hayatı her yaz onların tatil için birkaç haftalığına gelmeleriyle renkleniyor..

Bu yaz renkler, Fatmagül'ün üzerine çöken dört gölgeyle birlikte kararır..

Selim'in, babasının baskısıyla nişanlandığı gece, sabaha kadar içen dört arkadaşın yolu, nişanlısını denize uğurlamak için evden çıkan Fatmagül'le kesişir..

Kuytu kayalıklarda, şakayla başlayan kovalamaca, ömür boyu peşlerinden gelecek bir utancın kaynağı olacaktır.

Mustafa dokunmaya kıyamadığı nişanlısının 'lekelenmesiyle' bütün geçmiş ve geleceğini ateşe verir. Kendi elleriyle yaptığı evi yakar..

Oğlu ve yeğeninin karıştığı olay ortaya çıkmasın diye kolları sıvayan Reşat Yaşaran, karısının kardeşi Münir'in çabalarıyla, Fatmagül'ün yengesini satın alır..

Kerim Yaşaranların baskılarına ve büyük utancına yenik düşer ve Fatmagül'le evlenmeye mecbur olur.

Sadece bedenine değil hayatına da tecavüz edilmiştir Fatmagül'ün.. Fatmagül Kerime mahkum edilir..

Nefretle başlarlar, başkalarının onlara sundukları yeni hayatlarına..

İntikam almak isteyen Mustafa'nın soğuk nefesini her an enselerinde hissederek aynı evin içinde birbirlerine düşman, hayata tutunmaya çalışırken, hayatlarını hiç bitmeyecek bir kabusa çeviren o sabahın izleri, filizlenmeye başlayan aşkın önünde en büyük engeldir.

FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE OYUNCULARI

Beren Saat - Fatmagül

Engin Akyürek - Kerim

Sumru Yavrucuk - Ebe Nine

Musa Uzunlar - Reşat

Fırat Çelik - Mustafa

Murat Daltaban - Münir

Buğra Gülsoy - Vural

Kaan Taşaner - Erdoğan

Engin Öztürk - Selim

Deniz Turkali - Perihan

Seda Güven - Meltem

Veda Yurtsever İpek - Ender

Esra Dermancıoğlu - Mukaddes

Bülent Seyran - Rahmi

Aziz Sarvan - Turaner

Mehmet Uslu - Rıfat

Fatmagül'ün Suçu Ne nerede çekildi? Fatmagül'ün Suçu Ne hangi kanalda, saat kaçta? Fatmagül'ün Suçu Ne oyuncuları

FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE NEREDE ÇEKİLDİ, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

2010 yapımı Türk drama televizyon dizisidir. Dizinin ilk bölümü 16 Eylül 2010'da Kanal D'de yayımlandı. Ay Yapım tarafından yapımı gerçekleştirilen dizide dört adamın tecavüzüne uğrayan ve tecavüzcülerden biriyle evlenmek zorunda bırakılan Fatmagül'ün ve onunla evlenmek zorunda kalan Kerim'in hikâyesi işlenmektedir.

Fatmagül'ün Suçu Ne nerede çekildi? Fatmagül'ün Suçu Ne hangi kanalda, saat kaçta? Fatmagül'ün Suçu Ne oyuncuları

Fatmagül, sonradan Kerim'in ona tecavüz etmediğini öğrenince aralarında aşk oluşmaya başlamıştır. Dizi Vedat Türkali'nin 1986'da çevrilen, aynı adlı film için yazdığı senaryoya dayanmaktadır. 1986 yapımı bu sinema filmini Süreyya Duru yönetmiş, başrollerinde Hülya Avşar ve Aytaç Arman oynamıştır. Dizinin senaryosu ise Ece Yörenç ve Melek Gençoğlu tarafından yazılırken, yönetmenliği Hilal Saral yapmaktadır.

Dizinin çekimlerine İzmir'in ilçeleri Urla ve Çeşme'de başlanmış sonrasında ise set İstanbul Çengelköy'e taşınmıştır. Dizi, 21 Haziran 2012'de ekranlara veda etti.

FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Fatmagül'ün Suçu Ne dizisi, ilk olarak KanalD ekranlarında yayınlanmıştır. Sonrasında Teve2 kanalında tekrar bölümleri yayınlanmaya devam etmiştir.

Kanal D, gündüz kuşağında Fatmagül'ün Suçu Ne dizisini yeniden izleyicilerle buluşturmaya karar verdi. Kanaldan yapılan duyuruda 30 Kasım Pazartesi gününden itibaren dizi hafta içi saat 11.00'de ekrandaki yerini alacak.

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