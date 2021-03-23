Fatma Şahin kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Fatma Şahin'in hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!

Hayatı ve biyografisi merak edilen isimler arasında Fatma Şahin geliyor. Peki, Fatma Şahin kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Fatma Şahin hangi şehrin belediye başkanıdır? Detaylar haberimizde.

Fatma Şahin, Türk siyasetçi ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı. Eski Aile ve Sosyal Politikalar bakanı ve Gaziantep'in ilk kadın milletvekilidir. Fatma Şahin kimdir? Fatma Şahin'in hayatına ve biyografisine yazımızdan ulaşabilirsiniz.

FATMA ŞAHİN KİMDİR?

Fatma Şahin (20 Haziran 1966, Gaziantep), Türk siyasetçi ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı. Eski Aile ve Sosyal Politikalar bakanı ve Gaziantep'in ilk kadın milletvekilidir. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) başkanıdır.

Fatma Şahin doğum tarihi : 20 Haziran 1966

Fatma Şahin kaç yaşında : 54 yaşında

Fatma Şahin nereli : Gaziantep

Fatma Şahin mesleği ne : Belediye Başkanı

HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

20 Haziran 1966 tarihinde Gaziantep'te doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya-Metalurji Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Özel sektörde İşletme Mühendisi ve İşletme Müdürü olarak çalıştı. XXII., XXIII.ve XXIV. Dönem Gaziantep Milletvekilidir. Ayrıca Gaziantep ve bölgenin üst üste 2 dönem Milletvekilliği yapan ilk kadın Milletvekilidir. XXII. Dönem'de Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Üyeliği görevinde bulundu.

1966 yılında Gaziantep'te dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Gaziantep'te, yükseköğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya ve Metalürji Bölümü'nde tamamladı.

İş hayatına Gaziantep'te yer alan SANKO adlı özel bir şirkette İşletme Mühendisi ve İşletme Müdürü olarak başladı.18 yıl bu şirkette çalıştı. 2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi Gaziantep İl Kurucu Üyesi oldu. 2002 genel milletvekili seçimlerinde Gaziantep'ten ilk kadın milletvekili olarak seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisinde 22. 23. ve 24'üncü yasama dönemlerinde Gaziantep Milletvekili olarak görev yaptı.

TBMM görev süresi boyunca, Sanayi Ticaret ve Enerji Komisyonu, Türk-AB Ortak Parlamento Komisyonu üyesi ve Kadın ve Çocuklara Yönelik Şiddet Araştırma Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

TBMM Töre ve Namus Cinayetleri ile Çocuklara Karşı Şiddeti Araştırma Komisyon Başkanlığı görevini yürüttü. AK Parti Kadın Kollarında bir dönem teşkilattan ve bir dönem de siyasi işlerden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. Enerji ve Tabii Kaynaklar eski bakanlarından Cumhur Ersümer ve Zeki Çakan'ile ilgili oluşturulan Meclis Soruşturma Komisyonunda ve Tuz Gölü Araştırma Komisyonunda çalıştı. AK Parti 2. Olağan Kongresinde Merkez Karar Yürütme Kuruluna seçildi.

Fatma Şahin, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı olarak teşkilatta görev yapan 3000 kadını 2 aylığına Ankara'ya Genel Merkeze getirmiş ve çeşitli konularda eğitim almalarını sağlamıştır.

AK Parti'de kadın başlıklı ilk uluslararası toplantıları Fatma Şahin Başkanlığındaki Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı gerçekleştirmiştir. Her yıl olmak üzere toplam 3 uluslararası toplantı gerçekleştirilmiştir.

Bunlar:

Uluslararası İş'te Kadın Konferansı, (Tüm dünyadan başarılı iş kadınları/CEO'lar katılmıştır)

Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Şurası, (Tüm dünyadan kadın belediye başkanları katılımıyla)

Uluslararası Kadın Hakları Zirvesi, (Tüm dünyadan Kadın Bakan, Meclis Başkanı ve Milletvekilleri katılımıyla).

2011 genel milletvekili seçimi sonrasında kurulan 61'inci hükümette Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kurucu Bakanı olarak görevlendirildi. Böylelikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ilk kadın Bakanı unvanını aldı.

Türkiye Engelliler Vakfı engelliler ile ilgili yaptığı çalışmalar nedeniyle Bakan Fatma Şahin'i Yılın Kadını olarak seçti.

30 Mart 2014'te yapılan yerel seçimlerde AK Parti'den Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne aday gösterilmiş ve seçilmiştir. 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde tekrar Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçildi.

8 Mayıs 2018 tarihinde Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığına seçildi.

2016 – 2019 dönemi Asya Belediye Başkanları Forumu Başkanı, 2016-2019 dönemi Birleşik Şehirler ve Yerel Yönetimler (UCLG) Başkan Yardımcısı ve 2016-2019 dönemi Birleşik Şehirler ve Yerel Yönetimler Ortadoğu ve Batı Asya Bölümü (UCLG-MEWA) Başkanı olarak görev yapmıştır. Ayrıca 2014 yılından bu yana Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk annesi olan Şahin halen Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir.

2019 yerel seçimlerinde tekrar aday olan Şahin, oyların %53,97'sini alarak ikinci defa Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir.