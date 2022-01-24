Fatma Girik'in neden çocuğu yok? İşte cevabı...

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik, çoklu organ yetmezliği nedeniyle 79 yaşında hayatını kaybetti. Fatma Girik'in çocuğunun olup olmadığı sosyal medyada merak konusu oldu. İşte Girik'in yıllar önce yaptığı 'çocuk' açıklaması...

ŞİŞLİ, İSTANBUL (Snob Magazin) - 79 yaşında hayatını kaybeden Fatma Girik, yarın 10.00'da Şişli Belediyesi'nde belediye çalışanlarının katılacağı anma töreninin ardından 11.00'de Cemal Reşit Rey'de düzenlenecek törenle anılacak.

Teşvikiye Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Bodrum'da toprağa verilmek üzere yola çıkılacak.

ÇOCUĞU VAR MI?

Öte yandan Fatma Girik'in çocuğunun olup olmadığı sosyal medyada merak konusu oldu. Girik yıllar önce yaptığı açıklamada, "Çocuk özlememim hiç yok. Koruyucu anne olarak büyüttüğüm 32 yaşında bir kızım var. Şimdi İstanbul'da çalışıyor." demişti.

Ünlü yönetmen Memduh Ün'le uzun yıllar sevgili olan Fatma Girik'in koruyucu anne olarak büyüttüğü kızının adının Ahu olduğu öğrenildi.

12 Aralık 1942 tarihinde doğan Fatma Girik, 24 Ocak 2022 günü hayatını kaybetti.

"17 KEDİM VE 5 KÖPEĞİM VAR"

Fatma Girik eşinden kaldığı söylenen mirasla ilgili de şunları söylemişti:

"Memduh Bey'den bir şey kalmadı. Çocukları var, bana neden bıraksın? Ben ondan fazla para kazanıyordum. Onun parası beni hiç ilgilendirmedi. O bana kitaplarını bıraktı. Mimar Sinan Üniversitesi Kütüphanesi'ne bağışladım. Evim orta sınıf. Bir arabam, 20 yıl önce aldığım bir küpe ve yüzüğüm var. Annem var. Bir servetimi daha açıklayayım: 17 kedim ve 5 köpeğim...."

YENİ YILI HASTANEDE KARŞILADI

Yeni yılı hasta yatağında karşılayan Fatma Girik'in son fotoğrafını yeğeni Ahu Turanlı sosyal medyada paylaşmıştı. Turanlı paylaşımına; "Biz 2021'i hastanede uğurluyoruz... İnşallah 2022 hepimiz için güzel ve sağlıklı günler getirir" notunu düşmüştü.

FATMA GİRİK KİMDİR?

Fatma Girik, Aralık 1942 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Cağaloğlu Kız Lisesi'ni bitirdi. 1957 yılında ilk baş rolü olan, yönetmenliğini ve senaristliğini Seyfi Havaeri'nin yaptığı Leke'ydi. Leke'yi oyuncu olarak adından bahsettirmeyi başaramadığı birkaç iddiasız yapım daha izledi.

Fatma Girik'in performansıyla dikkatlerden kaçmayacağı film, Memduh Ün'ün yönetmenliğindeki 1960 yapımı Ölüm Peşimizde'ydi. Memduh Ün'le tanışıklığı Girik'in hayatındaki dönüm noktalarından biri oldu. 180'den fazla filmde rol aldı. İleriki yıllarında siyasete de atılan Fatma Girik, Sosyaldemokrat Halkçı Parti'den 1989-1994 yılları arasında Şişli Belediye Başkanlığı yaptı.

Siyaset ve oyunculuğun dışında kısa bir dönem televizyon ekranlarında Söz Fato'da adlı bir programın sunuculuğunu da yaptı.

Fatma Girik son olarak 2012 yılında yayınlanan Babalar ve Evlatlar dizisi ile ekranlarda yer aldı.