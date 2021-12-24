Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodromu'nda tören düzenlendi - Haberler
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Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodromu'nda tören düzenlendi

Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodromu'nda tören düzenlendi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da hayatını kaybeden sanatçı Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodrumu Şeref Tribünü önünde tören düzenlendi.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da hayatını kaybeden sanatçı Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodrumu Şeref Tribünü önünde tören düzenlendi.

Faruk Tınaz, 65 yaşında pankreas kanserinden dolayı İstanbul'da hayatını kaybettti. Türkiye Jokey Kulübü asli üyesi de olan Tınaz için Veliefendi Hipodrumu Şeref Tribünü önünde veda töreni düzenlendi. Törende konuşan Tınaz'ın eşi Canan Tınaz, doktorun raporu doğru okumaması dolayısıyla teşhisin yanlış konulduğunu öne sürdü. Canan Tınaz, "Kesinlikle doktor ihmali olduğu ortadadır.  Olayın başlangıcı bu ihmal ile başladı. Suç duyurusunda da bulunuldu. İlerleyen süreçte daha geniş bilgi vereceğiz" diye konuştu.

Törende konuşan şair ve bestekar Ahmet Selçuk İlkan ise, "10 yıldır ekrana çıkmıyordu, ekrana çıkması için zor ikna etmiştik. Sanki o veda gecemiz oldu" dedi. Sanatçının cenazesi yarın memleketi Adana'ya götürülerek, Kabasakal Camii'nde öğle vakti cenaze namazı kılındıktan sonra Kabasakal Mezarlığı'na defnedilecek.


- İstanbul
Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodromu'nda tören düzenlendi

Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodromu'nda tören düzenlendi

Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodromu'nda tören düzenlendi

Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodromu'nda tören düzenlendi

Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodromu'nda tören düzenlendi

Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodromu'nda tören düzenlendi

Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodromu'nda tören düzenlendi

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