Faruk Acar kimdir? Faruk Acar aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Faruk Acar hangi partili? Faruk Acar hayatı ve biyografisi!

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FARUK ACAR KİMDİR?

Andy-Ar Araştırma Merkezi olan araştırma ve anket şirketinin sahibi Faruk Acar, Araştırmacı ve Siyasal İletişimcidir. Evli olan Faruk Acar'ın bu evliliğinden iki evladı vardır. Aslen baba tarafından Bursa'lıdır ve Bursa'da dünyaya gelmiştir.Yedi kardeş olan Faruk Acar'ın babası ise Milli Görüşçü ve eski Refah Partilidir.

İmam Hatip mezunu Faruk Acar hafızlık eğitimi almıştır. Üniversite eğitimi Kamu Yönetimi üzerine tamamlamış ardından İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde eğitimini devam ettirmiştir.

Anketör olarak Araştırma sektörü ile tanışan Faruk Acar, ardından yönetici olarak çalışma hayatını sürdürmüştür. 1999 yılında Andy-Ar Strateji Geliştirme ve Sosyal Araştırmalar Merkezini kurmuştur. Günümüzde aktif olarak Andy-Ar Araştırma Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığını sürdürmektedir.

Araştırmacı, siyaset bilimci, siyasal iletişimci ve stratejik analist olan Faruk Acar, aynı zamanda kurduğu şirketlerinde yüzlerce insanın çalıştığı iş insanıdır. Türkiye'ye yapılan onlarca yerli ve yabancı yatırıma hem ortaklık hem de referans sağlamıştır.

Faruk Acar, on yedi yaşında, Türkiye'nin en prestijli araştırma şirketi Andy-Ar'ın tohumlarını atmak için memleketi Bursa'dan İstanbul'a gidiyor. Sosyoloji ve Kamu Yönetimi bölümlerinde üniversite eğitimi aldıktan sonra anketörlükle sektöre giriyor. Araştırma sektörünün her kademesinde elde ettiği tecrübelerle Bursa'ya döndüğünde küçük bir saha firmasına ortak olup kendi işini yapmaya başlayan Faruk Acar, 1999'da Andy-Ar Sosyal Araştırmalar Merkezi'ni kuruyor. Bursa'dan başlayarak saha araştırma hizmetleri veriyor. Türkiye'nin araştırma şirketi olma yolundaki hikâye, şirketin merkezini İstanbul'a taşımasıyla yeni bir boyut kazanıyor. Bu gelişme, yalnız araştırmacı değil aynı zamanda Türkiye ekonomisine katma değer sağlayan önemli bir iş insanı olma yolunda da büyük bir adım olacaktır.

2002 Genel Seçimlerinde, 9 araştırma şirketi içerisinde seçim sonuçlarına en yakın tahminde bulunan 3. araştırma şirketi olan Andy-Ar, medyanın dikkatini çekerek Türkiye'de konuşulmaya başlanıyor. Bu durum, sürpriz olmayacak şekilde Faruk Acar'ın TV programlarında araştırmacı ve analist yorumcu olarak yer almasını; hem kendisinin hem de Andy-Ar isminin Türkiye kamuoyunda tanınmasını sağlıyor. Tarihler 2004'ü gösterdiğinde, Yerel Seçimlerde sandık sonuçlarına en yakın tahminde bulunan 2. araştırma şirketi olarak yükselişini devam ettiren Andy-Ar, bundan üç yıl sonra yapılan 2007 Genel Seçimleri sonucunu en yakın bilen araştırma şirketi olarak zirveye çıkıyor ve unvanını bir daha bırakmıyor.

Türkiye'nin araştırma şirketi Andy-Ar, üst üste 11 seçimdir birinci olarak dünyada da bir rekora imza atıyor. Uluslararası bağlamda, bilimsel olarak bindelik dilimde, en yakın seçim sonuç tahminini 2010 Referandumunda 0,2 sapmayla elde etmesi; birçok uluslararası makaleye, üniversite tezlerine referans oluyor. Türkiye açısından çok kritik olan 7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinde, yüzdelik dilimlerdeki öngörüsüyle hem sonucu nokta atışı tahmin ediyor hem de diğer araştırma şirketlerinin tahminlerinde yer vermediği milletvekili sayısal dağılımını ilk kez Andy-Ar ortaya koyuyor, tüm siyasi parti milletvekili sayılarını da bilmesi Faruk Acar'ın önemli başarılarından biri oluyor.

Bir söyleşide bu konudaki başarılarını yorumlayan Acar, 7 Haziran'da AK Parti'nin tek başına iktidar olma veya koalisyon olasılığı ile alakalı olarak konuşan araştırmacıların yuvarlak oranlar vererek şark kurnazlığı yaptığını düşündüğünü paylaşıyor. Bundan hareketle seçimlerde araştırmaları derinleştirerek tüm partilerin milletvekili oranıyla birlikte sayısını verdiklerini ve seçime 2 gün kala AK Parti'nin 258 milletvekili çıkarıp tek başına iktidar olamayacağını medyaya servis ettiklerini açıklıyor. Sandık sonuçları tam da Andy-Ar'ın öngördüğü gibi 258 milletvekili ile karşılık buluyor.

Senelerdir siyasetin mutfağında bulunan Faruk Acar, birçok müşterisinin çalıştığı kampanya reklam ajanslarının yaptığı projeleri ve iletişim dilini yetersiz buluyor. Müşterilerinin de talepleri doğrultusunda Yine Ajans'ı hayata geçiriyor. Yine Ajans, diğer kampanya şirketlerinden farklı olarak, lokal bazlı oluşturduğu iletişim dilini genel stratejiyle uyumlu hale getiren reklam modelini ortaya koyan bir kampanya şirketi oluyor. Siyasi kampanyalarda genel söylemler yerine şehir hatta ilçe bazlı mesajlar verilmesi, Acar'ın temel stratejisi oluyor. Böylece Andy- Ar tarafından hedef kitlenin nabzı tutulup yerinde ve bilimsel tespitlerle gerekli kampanya stratejisinin yanında, sağlıklı iletişim modeli de Yine Ajans tarafından oluşturularak birbirini destekleyen bir yapı sağlanıyor.

25 yılı aşkın meslek hayatında Faruk Acar, FACAR Grup -Andy-Ar, Yine Ajans, Bilhassa Kreatif ve Münhasır Yayın- çatısı altında, 1999 yılından bugüne kadar;

2 Cumhurbaşkanı, 3 Başbakan, 11 siyasi parti lideri, 7 parti genel merkezi, 36 bakan, 44 büyükşehir belediyesi ve başkanı, 53 il belediyesi ve başkanı, 683 ilçe, belde belediyesi ve başkanları;

Farklı dönemlerde 32 ülke büyükelçisi, konsolosluk siyasi büroları; 21 uluslararası banka veya fon şirketi, 8 Türkiye banka ve fon şirketi; 16 uluslararası veya ulusal medya kuruluşu;

150'nin üzerinde uluslararası özel şirket veya iş insanı ile araştırma, danışmanlık, strateji ve reklam-kampanya hizmetleri şeklinde çalışmış ve çalışmaya devam ediyor.

Acar, farklı birçok siyasi parti ve kurumun strateji heyetlerinin başında veya içinde yer aldı. Bugüne dek CNN International, BBC, Reuters, Al Jazeera, Euronews gibi uluslararası TV kanallarında; Türkiye'de 1500'ün üzerinde yayında moderatör ya da uzman araştırmacı, stratejist ve siyasal iletişimci olarak boy gösterdi. En son 31 Mart Yerel Seçimlerinde bazı büyük il ve ilçe belediyelerinin kampanyalarını yürütmeden önce; AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Haziran Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kampanya direktörlüğünü yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu dönemde Türkiye Vakti mottosuyla oy bağlamında tarihî bir rekora imza atarken Erdoğan ile uyumlu çalışma sürecinde Acar, bu tarihi başarıya, kampanya dönemini yöneterek tanıklık etti.

Faruk Acar, son bir senede global bağlamda yeni bir sosyal medya trendi oluşturma yolunda, bir dakikada bilgi paylaşımını teşvik eden bitividi Medya A.Ş.'yi kurdu ve yurt dışı kampanya sürecini başlattı.

Faruk Acar, yürütülen kampanyaların strateji geliştirme, uygulama ve iletişim modelini ortaya koyma noktasında, bu ekiplerin başında olmasına rağmen hep perde arkasında durarak işin mutfağında kalmaya özen gösterdi. Entelektüel bakış açısıyla siyasi, sosyal ve ekonomik okumaları dikkat çeken Acar, onlarca üniversite ve çeşitli eğitim kurumlarında panel, söyleşi, konferans ve eğitim verdi.

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