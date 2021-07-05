Farah Zeynep Abdullah'ın yeni sevgilisi tanıdık çıktı
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Farah Zeynep Abdullah'ın yeni sevgilisi tanıdık çıktı

Farah Zeynep Abdullah'ın yeni sevgilisi tanıdık çıktı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Masumlar Apartmanı'na vedası uzun süre konuşulan Farah Zeynep Abdullah yeni bir aşka yelken açtı. Güzel oyuncunun yeni sevgilisiyle çekilmiş ilk karesine Snob Magazin ulaştı. İşte Farah'ın sürpriz aşkı...

Snob Magazin'in haberine göre; Son dönemin gözde oyuncularından olan Farah Zeynep Abdullah, 'DJ Artz' lakaplı müzik prodüktörü Efe Çelik ile aşk yaşamaya başladı.

Çiçeği burnunda aşıkların birlikte çekilmiş ilk karesine Snob Magazin ulaştı.

Farah Zeynep Abdullah son yıllarda Ahmet Rıfat Şungar, Doğu Demirkol ve Reynmen ile yaşadığı birlikteliklerle gündeme gelmişti.

EFE ÇELİK KİMDİR?

Efe Çelik, 2 Ekim 1989'da Adana'da dünyaya geldi. Çoğunlukla Ezhel ve Bugy ile yaptığı çalışmalar ile tanınıyor. Old School Reggae, Trap ve Anadolu sesiyle birleşen Boom-Bap tarzı ile Türkiye'de birçok sanatçıya katkıda bulundu.

GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU'NDAN FLAŞ FARAH ZEYNEP ABDULLAH İTİRAFI

Masumlar Apartmanı dizisinin arkasındaki isim Gülseren Budayıcıoğlu, dizinin ana karakterlerinden biri olan İnci'yi canlandıran Farah Zeynep Abdullah'ın projeye veda etmesi sonrası ilk kez konuştu.

Budayıcıoğlu, "Dizide I·nci karakterini canlandıran sevgili Farah Zeynep Abdullah bu son bo¨lu¨mde diziden ayrıldı. Sevgili oyuncumuzla benim de birkac¸ kez bir araya gelme fırsatım oldu.

"DOĞAL VE SAMİMİ BİR KİŞİLİĞE SAHİP"

Farah insan olarak son derece dogˆal, ic¸ten, samimi bir kis¸iligˆe sahip. I·lk gu¨nden beri dizide go¨sterdigˆi oyunculuk performansını c¸ok begˆenerek izledim. Oynadıgˆı karakterin ic¸ine giren, oyunculugˆunda bile dogˆallıgˆını hic¸ kaybetmeyen bir sanatc¸ımız.

"AYDINLIK GÜNLER ÇOK YAKIN"

Yeni sezonda I·nci karakterinin yerini kim alacak, s¸imdilik ben de bilmiyorum ama senaryo c¸alıs¸maları devam ediyor. Olabildigˆince gerc¸ek hikayeye sadık kalmaya gayret ediyoruz. Kitabı okuyanlar bilir, Masumlar Apartmanı sakinlerinin ruhsal sorunları c¸ok agˆır. Bu sorunlar nedeniyle hayatları adeta cehenneme do¨nmu¨s¸ ama merak etmeyin zamanla onlar da gu¨nes¸i go¨recekler. Yani aydınlık gu¨nler onları bekliyor" ifadelerini kullandı.

Farah Zeynep Abdullah'ın yeni sevgilisi tanıdık çıktı
Farah Zeynep Abdullah'ın yeni sevgilisi tanıdık çıktı
Farah Zeynep Abdullah'ın yeni sevgilisi tanıdık çıktı

Kaynak: Snob Magazin

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