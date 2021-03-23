Fal ve büyü vurgunu! Talihsiz kadın 625 bin lirayı böyle kaptırdı

İstanbul Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk celsesi gerçekleşti. Duruşmaya katılmak için tutuksuz sanıklar Hatice Defne Balcı ve Sevgin Mükerrem Ergüneş mahkeme salonunda hazır olurken müşteki Işıl Avşar da mahkemede hazır bulundu. Aynı zamanda taraf avukatları da duruşmada yer almak için mahkeme salonunda yerini aldı.

MAHKEMEDE "AYLIK GELİRİM 40 BİN LİRA" DEDİ

Sabah'ta yer alan habere göre; Sanık Sevgin Mükerrem Ergüneş, duruşmanın başlamasının ardından yapılan kimlik tespiti sırasında, ilkokul mezunu olduğunu, yaşam koçluğu yaptığını ve aylık gelirinin ortalama 40 bin lira olduğunu belirtirken, diğer sanık Hatice Defne Balcı ise gayrimenkul danışmanlığı yaptığını ve aylık gelirinin 5 bin lira olduğunu söyledi.

"KÜÇÜK ÜCRETLER KARŞILIĞI FAL BAKIYORUM"

Duruşma esnasında yaşam koçu olarak çalıştığını söyleyen sanık Sevgin Mükerrem Ergüneş, müşteki Işıl Avşar'la, diğer tutuksuz sanık olan arkadaşı Irmak Avşar aracılığıyla tanıştığını, müştekinin kendisini ilk aradığında Irmak'ın akrabası olduğunu söylediğini, müştekinin fal baktırmak istediğini söylediğini ve kendisinin de küçük ücretler karşılığı fal baktığını söyledi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Sanık Sevgim Mükerrem Ergüneş savunmasının devamında "Müşteki, erkek arkadaşıyla ilgili sıkıntıdaydı, terapi uyguladım. Kendisinin sorunlarını dinledim, onu yönlendirdim ve telkinlerde bulundum. Her görüştüğümüzde bana teşekkür etti. Hatta çiçek bile göndermişti. Karşılığında da arkadaşım olan Hatice'nin hesabına belirli bir ücret gönderdi. Ben, müşteki ile yaklaşık 6 ay görüştüm. Kendisini dolandırmadım, suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

Sanık Irmak Avşar

"KÖTÜ NİYETLİ OLSAM PARALARI ELDEN ALIRDIM"

Diğer sanık Hatice Defne Balcı'nın hesabına gönderilen parayla ilgili ise sanık Ergüneş "Işıl Avşar'ın, altı aylık süre zarfında arkadaşımın hesabına 625 bin 650 lira gönderdiği doğrudur. İlk eşimden dolayı aramızda problem vardı. Bu nedenle arkadaşım Hatice'nin hesabını kullandım" dedi. Sanık Ergüneş, diğer sanıklara komisyon verdiğini kabul etmezken "Kötü niyetli biri olsaydım, paraları elden talep ederdim. Banka yolu ile tahsil etmezdim" şeklinde konuştu.

"OLAYLA ALAKAM YOK"

Sanık Hatice Defne Balcı ise bir arkadaşı aracılığıyla Sevgin Mükerrem Ergüneş ile tanıştığını ve Sevgin'in kendisinden kart çıkarmasını istediğini belirterek "Kartı çıkardıktan sonra şifre ile birlikte kendisine verdim. İlk başlarda hesabıma gelen bir miktar parayı ben çekip Sevgin hanıma vermiştim. Sonraki aşamalarda kartı ve şifreyi ona verdiğim için o çekmiştir. Kendisi, sevdiğim bir ablamdı. Ona güvendim" dedi. Hesabındaki paradan hiçbir çıkarı olmadığını söyleyen Balcı, diğer sanık Irmak Avşar ile kafede iki kez karşılaştığını iddia ederek, "Kendisi sosyal medya fenomenidir. Irmak Avşar'ın hesabından, benim hesabıma para havale edilip edilmediğini bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

"DEDİKLERİ ÇIKINCA İNANDIM"

Müşteki Işıl Avşar ise Instagram'daki sosyal medya hesabında dolaştığı sırada, Irmak Avşar'a ait 'Zilan Irmak Avşar' kullanıcı adlı sayfayı gördüğünü ve sayfada, "Sevgin ablam fal bakıyor" yazdığını ve sayfayı takip etmeye başladığını söyledi. Müşteki ifadesinin devamında "O sırada eski erkek arkadaşımla aram iyi değildi. Sayfada, fal bakan kişinin telefon numarası paylaşılmıştı. Sanık Irmak Avşar ile herhangi bir akrabalığım yoktur. İlandaki telefon numarasını aradım. Sanık Sevgin ile görüştüm. Bana yıldızname falı baktı. Erkek arkadaşımın üç gün içinde arayacağını söyledi. Gerçekten de üç gün sonra erkek arkadaşım beni aradı ve kendisi ile sadece konuştuk. Bu sürede Sevgin hanım bana güven verdi" dedi.

"625 BİN LİRA DOLANDIRILDIM"

Müşteki Işıl Avşar sonrasında sanık Ergüneş'in kendisini aradığını belirtirken "Bana, 'Adıyamanlı bir hoca var, senin falına baktırayım' dedi. Benden bir miktar para isteyince gönderdim. Sonraki aşamalarda peyder pey bu şekilde para gönderdim ve yanına gittim. İki üç kez yıldızname baktı. Diğer işlemlerde ise büyü olduğunu söyleyerek bana telkinde bulundu. Kendisi bana, benden aldığı paraları hocaya gönderdiğini söylüyordu. Sanık Sevgin görüşme aşamasında, yapmış olduğu işlem başarısız olduğunda, parayı iade edeceğini söylemişti.' şeklinde konuştu. "Kendisine toplamda 625 bin lira para gönderdim" diyen müşteki, zararının karşılanmadığını belirterek şikayetçi olduğunu söyledi.

DAVA ERTELENDİ

Duruşma sonunda mahkeme, duruşmaya katılmayan sanık Irmak Avşar'ın bir dahaki celse hazır edilmesine ve eksiklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.