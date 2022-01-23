Fahriye Evcen karlar içinde kraliçeler gibi! Zarafeti ile göz kamaştırıyor

Tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışı dünden itibaren İstanbul'da da etkili olmaya başladı. Yoğun kar yağışı sonrası ünlülerden de güzel pozlar gelmeye başladı. Güzel oyuncu Fahriye Evcen'in karda verdiği pozlar ise beğeni rekoru kırdı.