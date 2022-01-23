Fahriye Evcen karlar içinde kraliçeler gibi! Zarafeti ile göz kamaştırıyor - Haberler Magazin
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Fahriye Evcen karlar içinde kraliçeler gibi! Zarafeti ile göz kamaştırıyor

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Tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışı dünden itibaren İstanbul'da da etkili olmaya başladı. Yoğun kar yağışı sonrası ünlülerden de güzel pozlar gelmeye başladı. Güzel oyuncu Fahriye Evcen'in karda verdiği pozlar ise beğeni rekoru kırdı.

İstanbul sonunda beyaz gelinliğini giydi. Kar yağışını fırsat bilen ünlülerden ise paylaşımlar art arda geldi. O isimlerden biri de Fahriye Evcen.

"KARLAR KRALİÇESİ"

Sosyal medyayı aktif kullanan Fahriye Evcen son olarak karlar üzerinde verdiği pozlarla büyük beğeni topladı. Şıklığıyla dikkat çeken Fahriye Evcen'in kar paylaşımına yorumlar yağarken takipçileri güzel oyuncuya "Karlar kraliçesi" yakıştırması yaptı.

Fahriye Evcen karlar içinde kraliçeler gibi! Zarafeti ile göz kamaştırdı

Fahriye Evcen karlar içinde kraliçeler gibi! Zarafeti ile göz kamaştırdı

Fahriye Evcen karlar içinde kraliçeler gibi! Zarafeti ile göz kamaştırdı

Fahriye Evcen karlar içinde kraliçeler gibi! Zarafeti ile göz kamaştırdı

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Fahriye Evcen, kar, Magazin, Haber

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Yorumlar (1)
Erdoğan Uslu:Vay be bunu bir anda göklere çıkardılar. Ben kendi adıma beğenmiyorum Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
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