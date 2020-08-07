Fahri trafik müfettişlerinin yazdığı ceza sayısında Samsun Türkiye'nin ilk sıralarında
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Fahri trafik müfettişlerinin yazdığı ceza sayısında Samsun Türkiye'nin ilk sıralarında

Türkiye Fahri Trafik Müfettişleri Trafik ve Yol Güvenliği Derneği Samsun İl Temsilcisi Sedat Kır, Samsun'da 750'ye yakın fahri trafik müfettişinin görev yaptığını ve fahri trafik müfettişlerinin yazdığı ceza ihbar tutanağı sayısında Samsun'un Türkiye'de ilk sıralarda yer aldığını söyledi.

Fahri trafik müfettişlerinin yazdığı ceza sayısında Samsun Türkiye'nin ilk sıralarında
07.08.2020 16:10 | Son Güncelleme: 07.08.2020 16:14

Türkiye Fahri Trafik Müfettişleri Trafik ve Yol Güvenliği Derneği Samsun İl Temsilcisi Sedat Kır, Samsun'da 750'ye yakın fahri trafik müfettişinin görev yaptığını ve fahri trafik müfettişlerinin yazdığı ceza ihbar tutanağı sayısında Samsun'un Türkiye'de ilk sıralarda yer aldığını söyledi.

Samsun'da fahri trafik müfettişleri tarafından düzenlenen ihbar tutanaklarının yıllara göre dağılımına bakıldığında 2012 yılında 2 bin 927, 2013 yılında 5 bin 778, 2014-2015 yılında 5 bin 877, 2016 yılında 5 bin 987, 2017 yılında 4 bin 581, 2018 yılında 3 bin 621 ve 2019 ilk 6 ayında da bin 483 plakaya ihbar tutanağı tutuldu. Bu rakamlar ihbarların artık internet üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğüne gönderilmesiyle katlanarak arttı. Samsun'un fahri trafik müfettişlerinin yazdığı ceza ihbar tutanağı sayısında Türkiye'deki sıralamanın başında yer aldığını dile getiren Sedat Kır, önemli açıklamalarda bulundu.

Samsun'un ilk sıralarda

Fahri trafik müfettişlerinin Samsun'daki trafik düzeninin sağlanmasına katkı oluşturmak adına hizmet verdiğini ifade eden Türkiye Fahri Trafik Müfettişleri Trafik ve Yol Güvenliği Derneği Samsun İl Temsilcisi Sedat Kır, "Fahri trafik müfettişleri gizli çalışırlar. Hiçbir zaman deşifre edilmez. Herkesin bir numarası vardır ve onunla çalışır. İsimle kesinlikle çalışılmaz. Cezalar da bu numaralar ile iletilir. Fahri trafik müfettişi olabilmek için 40 yaşından gün almak, en az yüksekokul mezunu olmak, 10 yıllık ehliyet sahibi olmak ve hiçbir cezaya karışmamak gibi şartlar gerekiyor. Samsun'da son verilere göre 750'ye yakın fahri trafik müfettişi var. 2020 yılı verileri henüz net değil ama ceza sayılarının arttığını biliyoruz. Fahri trafik müfettişlerinin yazdığı ceza sayısında Samsun'un Türkiye'deki sıralamanın başında yer aldığını duyuyoruz" dedi.

"Tutanaklar internet üzerinden gönderilince kesilen cezalar attı"

Ceza ihbar tutanaklarının internet ortamından gönderilmeye başlamasıyla ceza sayılarının da arttığına dikkat çeken Sedat Kır, "Bizlerin yazdığı cezalar önceden ya trafik polisine veriliyordu ya da emniyet müdürlüğüne veriliyordu. Bazı olaylardan dolayı fahri müfettiş arkadaşlar da buna imtina ediyordu. Bu olay ortadan kalktı ve internet üzerinden direkt tutanaklar Emniyet Genel Müdürlüğüne gönderiliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü de tutanağı ilgili emniyet genel müdürlüklerine göndererek, yazılan ihbarlar cezaya çevriliyor. Bu sistem hiçbir fahri müfettiş arkadaşı zora sokmadığı için rahatlıkla cezalarını yazıyorlar. O açıdan da illaki bu sene cezalarda artış yaşanmıştır. Bizim yaptığımız ihbarları belgelendirme mecburiyetimiz yok. Şu ana kadar da mahkemeden dönen pek bir ceza olmadı. Olmuşsa da çok cüzi miktardadır" diye konuştu.

"Fahri Trafik Müfettişleri kestiği cezalardan bir ücret almıyor"

Kendilerinin gönüllülük esaslı çalıştıklarına değinen Kır, şunları söyledi:

"Fahri trafik müfettişlerine yazdığı cezalardan bir ücret verilmiyor. Bu bizim gönüllü yaptığımız ve hiçbir kazancımızın olmadığı bir iştir. Trafiğe düzen getirmek amaçlı çalışıyoruz. Çünkü polis arkadaşlar her yere yetişemiyor. Her mahalle ve sokakta bir trafik müfettişi olduğu için onların ulaşamadığı yerlere ulaşmaya çalışıyoruz. Vatandaşlar, fahri trafik müfettişlerine güvensinler ve inansınlar. Sürücülere tavsiyemiz; dikkatli olup, kurallara uysunlar. Cezayı yedikten sonra cezayı yazanı araştırmasınlar. 'neden ben bu hatayı yaptım' diye kendilerini sorgulasınlar. Bizim istediğimiz bu. Bizim yayalara ceza yazma yetkimiz yok. Araç plakasına yazıyoruz. Sürücülerle muhatap olma şansımız yok." - SAMSUN

Kaynak: İHA

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