Facebook hesabınızı devre dışı bırakmak yeterli değildir. Kalıcı olarak silmeniz gerekiyor

İnsanların Facebook hakkındaki görüşleri karışık bir çanta. Bazıları için sosyal medya sitesi, dünyanın dört bir yanındaki arkadaşlar ve aile ile iletişimde kalmak, ortak ilgi gruplarıyla etkileşim kurmak ve haber almak için önemli bir araçtır. Ancak diğerleri Facebook'u gizlilik ihlalleri, siyasi kavgalar, zarar verici yanlış bilgiler ve gençler için zararlı olabilecek diğer içerikler açısından görüyor. Artık Meta olarak bilinen Facebook, şirket olarak yeni bir isme sahip ancak eski sorunları aynı. İster 2022'de temiz bir sayfa açmak için ister başka bir nedenle hesabınızı iptal etmek isteyin, izlemeniz gereken adımları aşağıda size anlatacağız.

Facebook hesabınızı silmek ile devre dışı bırakmak arasında bir fark olduğunu unutmamak önemlidir. Facebook hesabınızı devre dışı bırakmak, hesabınızı geçici olarak dondurur; bu, kısa bir ara vermek istiyorsanız kullanışlıdır. Ancak bu, şirketin çevrimiçi etkinliğinizi izlemesini engellemez.

Facebook'tan tamamen ayrılmak için tek çözüm hesabınızı silmek. Silinmesi, platformun sohbet uygulaması olan Facebook Messenger ile bağları da koparır. (Facebook mülkü olan Instagram ve WhatsApp'tan da kurtulmak istiyorsanız, bunu ayrı ayrı yapmanız gerekecektir.) Zaman ve zaman gerektiren bu işleme geçmeden önce dikkat etmeniz gereken bazı hususları açıklayacağız. sabır.

1. Facebook uygulamasını telefonunuzdan ve tabletinizden silin

İlk adım, uygulamayı akıllı telefonunuzdan veya tabletinizden silmek. Facebook uygulamasını silmenin hesabınızı silmediğini unutmayın - buna tarayıcıdan erişmeye devam edebilirsiniz ve diğer uygulamalar Facebook'u giriş olarak kullanmaya devam edebilir.

Simgeyi telefonunuzdan kaldırmak, onu gözden ve akıldan çıkarır, ancak genel hesabınıza hiçbir şey yapmaz. Diğer tüm adımları uyguladığınızdan emin olmanız gerekir, aksi takdirde Facebook çevrimiçi etkinliğinizi izlemeye devam edebilir.

2. Bir mesajlaşma veya sosyal medya alternatifi seçin

Facebook hesabınızı sildiğinizde Messenger erişiminizin de onunla birlikte gittiğini unutmayın. Yani, Messenger'da sık konuştuğunuz kişilere ulaşmanız ve iletişimde kalmak için kullanabileceğiniz başka bir uygulama veya mesajlaşma servisi bulmanız gerekecek.

Genel olarak Facebook arkadaşlarınızla aynı yaklaşımı benimseyin. Hesabınızı silmeyi planlamadan birkaç gün önce bir durum gönderin ve iletişim halinde olmak isteyen herkesin iletişim bilgilerini içeren bir mesaj göndermesini isteyin.

Facebook ayrıca fotoğraflarınızı, videolarınızı, notlarınızı ve gönderilerinizi Google Fotoğraflar ve Dropbox gibi diğer sitelere aktarma seçeneği de sunar. İşte Facebook verilerinin nasıl aktarılacağı.

3. Facebook hesabınızın diğer uygulamalardan ve girişlerden bağlantısını kesin

Spotify ve DoorDash gibi üçüncü taraf geliştiriciler, Facebook hesabınızı kullanarak hizmetlerine kaydolmanın ve oturum açmanın bir yolu olarak uzun süredir teklif veriyorlar. Kullanışlı çünkü sizi başka bir şifreyi hatırlamak zorunda kalmaktan alıkoyuyor. Yani, artık bir Facebook hesabınız kalmayana kadar.

Her bir hesaba giriş yaparak ve Facebook hesabınızla olan bağlantısını keserek, Facebook bilgilerinize dayanan dış hesapları ele almanız gerekir.

Facebook hesabınıza bağlı uygulamaların listesini bulmak için:

Facebook'a giriş yapın.

Ayarlar >Uygulamalar ve web siteleri'ne gidin.

Facebook hesabınızın bir hizmetle olan bağlantısını nasıl kaldıracağınızı bulmakta sorun yaşıyorsanız, yardım için şirketin müşteri hizmetleri departmanıyla iletişime geçin.

Bunu yaptıktan sonra, aşağıdaki adımları izleyerek tüm Facebook verilerinizin bir kopyasını isteyin ve indirin:

Bilgisayarınızdan Facebook'a giriş yapın.

Ayarlar >Facebook Bilgileriniz'e gidin.

Bilgilerinizi İndirin'in yanındaki Görüntüle'ye tıklayın.

Bilgileriniz bölümünün altındaki tüm kutuları işaretli bırakın.

Tarih aralığını Tüm verilerim olarak bırakın.

Biçimi HTML olarak ayarlanmış halde bırakın -- bunu yapmak, verilerinizi gezinmesi kolay bir biçime sokar.

Facebook'ta paylaştığınız fotoğraf ve videoların yüksek çözünürlüklü kopyalarını kaydetmek için Medya Kalitesi açılır menüsünü Orta'dan Yüksek'e değiştirin.

Son olarak, Dosya Oluştur'u tıklayın. Facebook daha sonra tüm bilgilerinizi toplayacak ve indirilmeye hazır olduğunda size bir e-posta gönderecektir. Bunun gerçekleşmesi biraz zaman alabilir - bu anlık bir süreç değildir.

4. Son olarak, Facebook hesabınızı silme zamanı

Son adım hesabınızı silmektir. Bunu yapmak için bu sayfayı ziyaret edin ve oturum açın.

Facebook, hesabınızı silmeden önce göz önünde bulundurmanız gereken görevlerin ve şeylerin bir listesini verecektir. Örneğin, tüm bilgilerinizi indirmeniz tavsiye edilir veya bir Facebook Sayfasının tek yöneticisiyseniz, başka bir hesap yöneticisi ayrıcalıkları vermeniz istenecektir. Aksi takdirde, sayfa hesabınızla birlikte silinecektir.

Tamam, hazır mısın? Hesabı Sil'e tıklayın, şifrenizi girin ve Devam'a tıklayın. Son olarak, Hesabı Sil'i tekrar tıklayın ve işiniz bitti.

5. Facebook hakkındaki fikrinizi değiştirmek için 30 gününüz var

Facebook'un tüm hesap verilerinizi sunucularından silmesi 90 güne kadar sürebilir. Bu sürenin ilk 30 günü için yine de oturum açabilir ve silme isteğinizi iptal edebilirsiniz. Hesabınız geri yüklenecek ve hiç gitmemişsiniz gibi olacak. Daha iyisi veya daha kötüsü için.

Silme talebinizi iptal etmek için Facebook.com'u ziyaret edin, hesabınıza giriş yapın ve Silmeyi İptal Et düğmesine tıklayın.

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