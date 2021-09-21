Fabrikada işten çıkarılan 2 işçi, güvenlik görevlisini bıçak ve satırla rehin aldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fabrikada işten çıkarılan 2 işçi, güvenlik görevlisini bıçak ve satırla rehin aldı

Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel
Fabrikada işten çıkarılan 2 işçi, güvenlik görevlisini bıçak ve satırla rehin aldı

ŞANLIURFA'da, çalıştığı fabrikadaki işlerine son verilen 2 işçi, 2 bin 500 lira alacaklarının verilmediğini öne sürerek güvenlik görevlisini bıçak ve satırla rehin aldı.

ŞANLIURFA'da, çalıştığı fabrikadaki işlerine son verilen 2 İşçi, 2 bin 500 lira alacaklarının verilmediğini öne sürerek güvenlik görevlisini bıçak ve satırla rehin aldı. Korku dolu anların yaşandığı olay, işçilerin jandarma ekiplerince ikna edilerek gözaltına alınmasıyla son buldu.

Olay, 2'nci Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, fabrikada işçi olarak çalışan Bayram Polat ile Dilek Şahin, sözleşmeleri feshedilerek işten çıkarıldı. 2 işçi, sabah saatlerinde alacakları olan 2 bin 500 lirayı tahsil etmek için fabrikaya geldi. İşverenle görüşme istekleri geri çevrilen 2 işçi, kendilerini dışarı çıkarmak isteyen fabrikanın özel güvenlik görevlisi Gökhan İ.'yi yanlarında getirdikleri satır ve bıçakla rehin aldı. Korku dolu anların yaşandığı olayın ihbar edilmesiyle bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik görevlisini yere yatırıp boğazına satır dayayan Bayram Polat, ekipler tarafından ikna edilmeye çalışıldı. Elinde bıçak olan Dilek Şahin ise yanına kimsenin yaklaşmamasını istedi. Jandarmanın uzun süren çabası sonucu ikna edilen Bayram Polat ile Dilek Şahin, bıçak ve satırı bırakıp teslim oldu. Gözaltına alınan iki kişi sorgulanmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Fabrikada işten çıkarılan 2 işçi, güvenlik görevlisini bıçak ve satırla rehin aldı

Fabrikada işten çıkarılan 2 işçi, güvenlik görevlisini bıçak ve satırla rehin aldı

Fabrikada işten çıkarılan 2 işçi, güvenlik görevlisini bıçak ve satırla rehin aldı

Fabrikada işten çıkarılan 2 işçi, güvenlik görevlisini bıçak ve satırla rehin aldı

Fabrikada işten çıkarılan 2 işçi, güvenlik görevlisini bıçak ve satırla rehin aldı

Fabrikada işten çıkarılan 2 işçi, güvenlik görevlisini bıçak ve satırla rehin aldı

Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Son Dakika Haberleri
Küçük Muhammed'in 'kuş hırsızı' sanılarak dövüldüğü iddiasıyla şikayetçi oldular

Küçük Muhammed'in 'kuş hırsızı' sanılarak dövüldüğü iddiasıyla şikayetçi oldular

 CAMA ÇARPIP KALBİ DURAN YALIÇAPKINI KUŞLARINI, JANDARMA HAYATA DÖNDÜRDÜ

CAMA ÇARPIP KALBİ DURAN YALIÇAPKINI KUŞLARINI, JANDARMA HAYATA DÖNDÜRDÜ

 Son Dakika | Beyoğlu'nda iş yerinde yangın: 12 kişi dumandan etkilendi

Son Dakika | Beyoğlu'nda iş yerinde yangın: 12 kişi dumandan etkilendi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muhammed Ali Fatih Erbakan Fuat Oktay Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Cansu Dere Mehmet Ali Erbil
Spor Stefan Kuntz Şenol Güneş Abdullah Avcı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Fahrettin Koca Antonio Guterres Adil Karaismailoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Fabrikada işten çıkarılan 2 işçi, güvenlik görevlisini bıçak ve satırla rehin aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 14:14:46. #1.11#