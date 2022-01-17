Fabrika gibi okul; 2,5 milyon ciro yaptılar

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, tematik eğitim veren, Hacı Sevim Yıldız Mobilya İç Mekan Tasarım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, fabrika gibi üretim yapıyor.

İNEGÖL, BURSA (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, tematik eğitim veren, Hacı Sevim Yıldız Mobilya İç Mekan Tasarım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, fabrika gibi üretim yapıyor. 2021 yılında 2,5 milyon TL ciro yapan okulun öğrencileri, Antalya'nın Alanya ilçesindeki, Ümit Altay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nin mobilya ve dekorasyon ürünlerini ürettiler. 1 ayda yapılan ürünler TIR'la Alanya'ya gönderildi. Ürünlerin montajını da tematik lise öğrencileri yapacak.

Tematik lise olarak adlandırılan, belirli bir meslek alanında ve birbirini tamamlayan en fazla üç dalda program uygulayan Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinden biri olan, İnegöl Mobilya İç Mekan Tasarım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğrencileri, hem okuyup hem de para kazanarak meslek hayatlarına hazırlanıyor. Alanya Ümit Altay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nin mobilyalarını üreten öğrenciler, döner sermayeye çalışırken, kendi harçlıklarını da çıkarıyor.

Tematik Lise Öğrencisi Eren Kahraman da "Biz burada eğitim görüyoruz. Eğitim görürken de hem mesleğimizi öğreniyoruz hem de belirli dallarda çalışarak paramızı kazanıyoruz. Para kazandığımız içinde mutluyuz" dedi.