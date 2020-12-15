Fabio Borini kimdir? Fabio Borini hangi takımda oynamaktadır? Fabio Borini kaç yaşında? Fabio Borini nereli?

29 Mart 1991 Bentivoglio'da doğan Fabio Borini ,forvet mevkiinde oynayan İtalyan millî futbolcudur. Premier League takımı Liverpool'da forma giymektedir. Peki, Fabio Borini kimdir? Fabio Borini hangi takımda oynamaktadır? Fabio Borini kaç yaşında? Fabio Borini nereli?

FABIO BORİNİ KİMDİR?

2011-12 sezonu başında Parma takımına transfer olan oyuncu, bu takımda hiç forma giyemeden Roma'ya kiralandı. Sezon sonunda ise Roma takımı satın alma opsiyonunu kullanarak oyuncunun bonservisini aldı.

Kariyerine, 2007'de Chelsea'ye taşınmadan önce Bologna'da başladı. 2011'de Borini, Swansea City'ye kiralık olarak katıldı ve 2012'de Liverpool'a taşınmadan önce Roma ile sözleşme imzaladı. 2013-14 sezonunu Sunderland'da kiralık olarak geçirdi. Liverpool'da geçen bir sezonun ardından Ağustos 2015'te Sunderland'e kalıcı olarak katıldı.

Borini üst düzey uluslararası ilk çıkışını 2012'de yaptı ve Euro 2012 finaline ulaşan İtalyan takımının kullanılmayan bir üyesiydi.

Borini ilk olarak sekiz yaşında futbol oynamaya başladı ve yerel kulüp Bologna'yı desteklemek için büyüdü. Bologna'ya 2001 yılında genç oyuncu olarak katıldı.

Chelsea

Borini, 2007 yazında Bologna'dan Chelsea'ye katıldı. 2008-09 sezonunda, rezervler için ilk golcü seçildi. 11 maçta 10 golle yedeklerde en çok gol atan oyuncu oldu. Borini, FA Gençlik Kupası'nda Manchester United'a karşı gol attı. 1 Eylül 2009'da Carlo Ancelotti'nin Şampiyonlar Ligi kadrosuna eklendi ve FC Porto'ya karşı yedek kulübesini yaptı. Birkaç gün sonra 20 Eylül'de, 89. dakikada Nicolas Anelka'nın yerine Chelsea formasıyla Tottenham Hotspur'a karşı ilk takımına girdi. İlk kez Lig Kupası üçüncü turunda Queens Park Rangers'a karşı çıktı. Borini, 8 Aralık 2009'da APOEL ile 2-2 berabere kaldığı Şampiyonlar Ligi ilk maçına çıktı. İlk FA Cup maçını beşinci turda Cardiff City ile oynadı ve 88. dakikada Blues 4-1 kazandığında Didier Drogba'ya geldi. Borini, bir süre onu hareketsiz bırakan bir fıtık ameliyatı geçirdi.

Kaptan Borini, 20 Ekim 2010'da West Bromwich Albion Reserves karşısında Chelsea Reserves'i 0-3'ten geri getirmek için beş gol attı. Chelsea Reserves maçı 5-4 kazandı.

Swansea City

17 Mart 2011'de Borini, 2010-11 sezonunun sonuna kadar Şampiyona tarafı Swansea City'ye kiralık olarak katıldı. [9] Eski Chelsea gençlik takımı patronu Brendan Rodgers ile bağlantı kurdu. Borini, Nottingham Ormanı'na karşı bir gol atarak kuğularla kredi büyüsüne başladı. 9 Nisan 2011'de Norwich City'ye karşı skoru, Swans'ın 3-0 kazandığı maçta bir serbest vuruşla açtı. Turf Moor'da Swans 2-1 mağlubiyetinde Burnley'e tekrar gol attı ve Liberty Stadyumu'nda Ipswich Town'ı 4-1 mağlup ederken başka bir destek daha attı.

18 Mayıs 2011'de Borini, Swansea ile yaptığı kredi büyüsünün sonunda Chelsea'ye geri dönmeyeceğini doğruladı. [10] Şampiyona play-off finaline kadar geleceği hakkında bir karar vermeyeceği konusunda ısrar etti. Şampiyona play-off finalinde Borini, 4-2'lik bir üstünlük sağlayan ve Kuğular için İngiliz futbolunun en iyi uçuşuna dönüş sağlayan cezayı kazandı.

Parma

Play-off finalini takip eden günlerde Borini'nin, Swansea'ya kiralık olarak katılmadan önce, kendi bölgesi Emilia-Romagna'da Serie A tarafı Parma ile sözleşme öncesi anlaşma imzaladığı ortaya çıktı. Temsilcisi Marco De Marchi'ye göre Borini, kulüple beş yıllık sözleşme imzaladı. Parma anlaşmayı 2 Temmuz 2011'de onayladı. Parma ayrıca Chelsea'ye 347.500 € eğitim tazminatı ödedi. Chelsea, Parma'ya 28 Ağustos 2012'de Parma'ya 337.500 € artı 31 Ağustos 2011'den itibaren% 5 faiz ödemesini emretti. Planlı bir ödeme 18 Nisan 2013'te kararlaştırıldı.

Roma

31 Ağustos 2011'de Borini, İtalyan kulübü Roma için 1,25 milyon € karşılığında 7 milyon € satın alma seçeneği ile sözleşme imzaladı. Borini, ilk sezonda brüt olarak 1 milyon Euro kazanacağı, ancak 2012–13'te 2,3 milyon Euro'ya ve nihayetinde 2015–16'da 3,4 milyon Euro'ya çıkacağı 1 + 4 yıllık bir sözleşme imzaladı. Kendi evinde 2-1 mağlubiyette Cagliari'ye karşı Roma formasıyla ilk resmi görünümünü 80. dakikada Pablo Osvaldo'nun yerine geçti. Ertesi hafta, Internazionale karşısında San Siro'da 0-0 berabere kaldı. İlk golünü, Cenova'ya karşı deplasmanda 2-1 mağlubiyetinde yeni takımıyla attı. Daha sonra Coppa Italia'da Fiorentina'ya karşı Roma'nın 3-0 galibiyetinde ilk golünü attı. Borini ikinci golünü Roma'nın 5-1 galibiyetinde Cesena karşısında attı. Borini, Parma'dan 23 Ocak 2012'de 2.3 milyon € ortak mülkiyet anlaşmasıyla satın alındı. Ayrıca, Roma, anlaşmayı bozan ve Stefano Okaka'yı opsiyonlu geçici bir anlaşma ile Parma'ya gönderen ajan Andrea Rosso'ya 150.000 € ödedi. 300.000 € karşılığında "kartın" yarısını imzalamak için. 5 Şubat'ta Inter'e karşı 4-0 galibiyetle iki gol attı. Lazio'ya karşı bir derbide ekolayzır attı ve 12 Mart'ta Palermo'ya karşı galip geldi. 23 Haziran'da Roma, Parma'ya kör müzayedede 5,3 milyon € ödedi ve Borini'nin haklarının diğer% 50'sini imzaladı.

Liverpool

Borini, 2012'de FC Gomel karşısında Liverpool forması giydi.

9 Temmuz 2012'de Borini'nin Brendan Rodgers'ın Liverpool menajeri olarak ilk imza atacağı ve oyuncunun sezon öncesi Kuzey Amerika turundan önce katılacağı bildirildi. [18] 12 Temmuz'da iki kulüp arasında anlaşmaya varıldığı ve 13 Temmuz'da Borini'nin Liverpool'a transferini resmen tamamladığı ve 29 numaralı forma giyme talebinde bulunduğu bildirildi. 13 Temmuz'da Roma, ücretin ikramiye dahil 13,3 milyon € olduğunu açıkladı. Borini, hamlesinin ardından İtalya takım arkadaşı Mario Balotelli'nin kendisini Liverpool'a katılmaya çağırmaktan sorumlu olduğunu, çünkü Balotelli kulübün hak iddia ettiğini açıkladı.