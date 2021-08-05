Ezberleri bozmaya akın ettiler

Ezberbozan Tasarım Yarışması, ilk yılında EİB'nin bugüne kadar düzenlediği 4 tasarım yarışması içinde en çok katılımın olduğu yarışma olarak tarihteki yerini aldı.

Özgün tasarımlarla mobilya, tekstil ve doğal taşı kombinlemeyi hedefleyen Ege İhracatçı Birlikleri, tasarım ve inovasyonla katma değerli ihracata büyük katkı sağlayacak Ezberbozan Tasarım Yarışması'nı pandemi sürecinde hayata geçirdi. Ezberbozan Tasarım Yarışması ilk yılında büyük ilgi gördü. Pandemiye rağmen yarışmaya 677 öğrenci ve profesyonel başvurdu.

Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Ege Maden İhracatçıları Birliği ve Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği'nin güçbirliğinde düzenlenen "Ezberbozan Tasarım Yarışması"nda final heyecanı yaşayacak isimler belli oldu.

Tasarımlar ürüne dönüştürülecek

"Ezberbozan Tasarım Yarışması"nın tanıtımı için pandemi sürecinde 60'ın üzerinde üniversiteyle çevrimiçi tanıtım toplantıları düzenlediklerini anlatan Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, 4 bin civarında öğrencinin bu toplantılara katıldığını, "Ezberbozan Tasarım Yarışması"nın ilk yılında karşılaştıkları ilgiden mutlu olduklarını, çok özgün ve ezberleri bozacak tasarım projeleri geldiğini, tasarımların ürüne dönüşmesini sağlayacaklarını dile getirdi.

Hedef mobilyada ihraç fiyatını 6 dolara çıkarmak

Mobilya sektörünün 2020 yılında 2,8 milyar dolar dış ticaret fazlası verdiğinin altını çizen Yağcı, "Türkiye'nin ortalama mobilya ihraç fiyatı 2,64 dolar iken, Ege Bölgesi'nde bu rakam 3,17 dolara ulaşıyor. Hedefimiz tasarım ve inovasyonla bu rakamı 6 doların üzerine taşımak. 2021 yılının Ocak – Haziran döneminde Türkiye'nin mobilya ihracatı yüzde 36'lık artışla 1 milyar 489 milyon dolardan, 2 milyar 18 milyon dolara yükseldi. Mobilya ihracatında 2023 yılı hedefimiz 6 milyar dolara ulaşmak. Ezberbozan Tasarım Yarışması katma değerli ihracat yolculuğumuzu hızlandıracak" şeklinde konuştu.

Üç sektörün birlikte düzenlediği ilk tasarım yarışması

Toplam 509 öğrenci, 168 profesyonel kategorisinde başvuru aldıkları bilgisini veren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı ve Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Jak Eskinazi, teması "Fütüristik Çalışma Alanı Mobilyaları" olan yarışmanın Türkiye'de üç ihracatçı birliğinin bir araya gelerek düzenlediği ilk tasarım yarışması olduğunu, Ezberbozan Tasarım Yarışması'nın kısa sürede Türkiye'de en çok ilgi gören tasarım yarışmaları arasına girdiğini ifade etti.

Geleceğe yön veren olmak istediklerini anlatan Eskinazi, "Türkiye'nin dünya genelinde güçlü olduğu ve konumunu daha da güçlendirebileceği üç sektörümüzün bir araya gelerek sinerji oluşturduğu Ezberbozan Tasarım Yarışması hem Türkiye'deki tasarımcılara yeni bir ufuk açacak, hem de sektörlerimizin vizyonunu geliştirecek" dedi.

Kaya; "Ezberbozan ve AMORF ile işlenmiş ürün ihracatını arttıracağız"

Türkiye'nin dünyada en zengin doğal taş rezervlerine sahip olduğunu, renk ve desen çeşitliliğinde de lider konumna olduğuna işaret eden Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, güçlü olduğumuz bu yönlerimizin özgün tasarımlarla dünyaya sunularak doğal taş ihracatımızın katlanabileceğini belirtti.

Türkiye'nin doğal taşta işlenmiş ürün ihracatına yöneldiğini vurgulayan Kaya, "Pandemi döneminde doğal taş ihracatımız yüzde 7 gerilerken, işlenmiş ürün ihracatında yüzde 7 artış yakaladık. 2020 yılında işlenmiş doğal taş ihracatımız 1 milyar 58 milyon dolara ulaştı. Ege Bölgesi olarak, doğal taş ihracatında lider olduğumuz gibi, ihracatımızda işlenmiş ürünlerin payı yüzde 73'e ulaştı. Ezberbozan Tasarım Yarışması ve AMORF Tasarım Yarışmasıyla işlenmiş ürüne ilginin artması hedefliyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu çalışmalarımızın meyvelerini daha fazla alacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

Ezberbozan Tasarım Yarışması'na 509 öğrenci paftası, 168 profesyonel pafya/tasarım geldi. Toplam 92 farklı üniversiteden ezberbozan tasarımlar başvurdu. Türkiye dışında İngiltere, Hindistan, Irak, Macaristan, KKTC'deki üniversitelerden öğrenciler yarışmaya tasarımlarını gönderdi.

Ezberbozan Tasarım Yarışması'nda dereceye girecek yarışmacılar toplamda 131 bin TL'lik para ödülünün yanında, yurtdışında eğitim ve yurtdışı fuarlarını ziyaret etme olanağına sahip olacak.

Ezberbozan Tasarım Yarışması'nın jürisinde ise; dünyaca ünlü tasarımcılar, Türkiye'nin en başarılı üniversitelerinin tasarım bölüm başkanları, sektörlerinin önde gelen isimleri görev aldı.

Ezberbozan Tasarım Yarışması'nda finale kalanlar öğrenci kategorisinde; "Büşra Yiğit, Zeynep Yıldırım, Hilal Kendir, Bilgisu Arda Genç, Dide Sevinçok, Engin Tetik, Zeynep Bayraktaroğlu, Rabia Berber, Sinan Can, Ezgi Kıral, Alp Buldanlıoğlu, Şevval Özdoğan, Hasan Oğuz Bektaş, Mert Çelik, Buse Akbaş, Beyzanur Buse Genç, Feyzanur Kaygısız, Kübra Kal, Doğukan Hatipoğlu, Hasan Oğuzhan Bektaş, Dila Genç, Mertcan Koşaner, Pınar İkbal ve Meltem Şahin" olurken, Profesyonel kategoride; "Erdener Atasaray, Gürhan Bilget, Hilal Özer, Kübra Efe, Ogün Çanga, Taylan Özgür Koca, Umut Deniz Aktaş, Fulya Güçlü ve Mete Erdem, Eyüp Atalay, Fatih Koçoğlu, İlayda Atalay, Duysal Demirbaş, Füsun Curaoğlu, Melek Demirci, Alp Buğra Nazar, Fatih Batur, Beyza Nur Batı, Mustafa Şafak, Emin Çopur, Canberk Çetinkaya" final heyecanı yaşayacak.

Kaynak: Bültenler