24.10.2019 17:14

Eyüpsultanlı çocuklara "inovasyon" eğitimi verildi

İSTANBUL - Eyüpsultan Belediyesi tarafından Ali Kuşçu Uzay Evi'nde çocuklara "inovasyon" eğitimi verildi. Minikler sanal gerçeklik gözlüğü takarak keyifli dakikalar geçirdi.

Eyüpsultan Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ekonomik Gelişim, Ar-Ge ve İnovasyon Daire Başkanlığı ile ortaklaşa, çocukların en iyi şekilde yetişmesi hedefiyle Ali Kuşçu Uzay Evi'nde inovasyon eğitimi düzenledi. Etkinliğe Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi inovasyon Eğitmeni Aydan Zorçelik, eğitmenler ve çocuklar katıldı. Etkinlikte eğitmenler, Eyüpsultanlı çocuklara inovasyon eğitimi verdi. Sonrasında gerçekleşen uygulamalı eğitimde ise 4'er kişilik gruplara ayrılan çocuklar sanal gerçeklik gözlüğü taktı. Öğrenciler gözlük desteği ile izledikleri videolar karşısında eğlenceli vakitler geçirdi. Eğitim sonunda katılım gösteren miniklere sertifika verildi.

"Yapay zekayı da çocuklarda bulacağız"

Çocuklara inovasyon eğitimi vermek istediklerini söyleyen Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Çünkü Endüstri 4.0 çağının en önemli ergümanı yapay zeka. Yapay zekayı da çocuklarda bulacağız. Mekanik, elektronik ve yazılım çağları geçti artık. Yeni bir dijital çağa girdik. Bununla ilgili olarak çocuklarımızı bilimle tanıştırmak, matematiği sevdirmek, inovasyonun ne olduğunu anlatmak için bir ön çalışma başlattık. İlk uygulamayı da Gaziantep'ten gelen arkadaşlarımızla yaptık. Bundan sonra çok daha farklı şekilde devam edecek" dedi.

"Türkiye'de ilk defa inovasyon eğitimleri veriyoruz"

Çocukların İnovasyon kültürünün gelişmesi için bu programı düzenlediklerini anlatan eğitmen Aydan Zorçelik, "Çocukların inovasyon kültürünü geliştirmek adına Türkiye'de ilk defa inovasyon eğitimleri veriyoruz. Bu eğimler sadece çocuklar için oluyor ve atölye çalışmaları düzenliyoruz. İlk olarak sanal gerçeklik gözlük eğitimimizi burada yaptık. Çocuklara hem inovasyonu anlatmaya çalıştık hem de yapay zekayı, nesnelerin internetini, Endüstri 4.0 ve inovasyonun ne demek olduğunu anlattık. Şimdi de sanal gerçeklik gözlüğü uygulamasını gerçekleştirdik. Hepsini tek tek kendileri yaptı ve deneyimledi. Çocukların inovasyon kültürünü geliştirmek için, yerleştirmek için bunun yapılabilir olduğunu daha öncede tarihimizde var olduğunu gösterebilmek için çalışıyoruz" dedi.

"Hepsinin içine girince şok oldum"

Gözlüğü taktıktan sonra gördüklerini anlatan 4'üncü sınıf öğrencisi Melise Çetinbaş, "Sanal gerçeklik gözlüğünü taktıktan sonra bir evin içindeydim, dolaşıyordum. Etrafıma bakınca korkmaya başladım ama çok güzel gitmeye başladı. Hepsinin içine girince şoke oldum" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: İHA